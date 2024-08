Laczpol Telekommunikation Deutschland GmbH annonce qu'elle s'appellera désormais LT Networks GmbH

DÜSSELDORF, Allemagne, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Laczpol Telekommunikation Deutschland GmbH, vient d'annoncer officiellement que son nouveau nom sera désormais LT Networks GmbH. Ce changement important, accompagné d'un repositionnement complet de la marque, symbolise le début d'un nouveau chapitre pour l'entreprise.

Avec ce nouveau nom, LT Networks entame ses préparatifs pour se lancer à l'international et devenir un fournisseur de premier plan de solutions complètes clés en main, même dans les endroits les plus reculés. Ce changement de marque implique également un nouveau logo, une identité visuelle modernisée et un nouveau site web doté d'un portail client afin d'offrir une expérience améliorée aux clients et aux partenaires. La nouvelle plateforme proposera un accès simplifié aux services de l'entreprise, ainsi qu'une page de blog couvrant tous les projets en cours ainsi que les informations à suivre.

Le changement de marque symbolise également un renforcement des efforts continus de LT Networks pour rester à la pointe en termes de développement durable et de satisfaction de la clientèle. En investissant dans des technologies et des infrastructures de nouvelle génération, l'entreprise ouvre la voie à un avenir plus connecté et plus durable. Les clients peuvent s'attendre à des solutions innovantes et personnalisées qui amélioreront à la fois l'efficacité et la durabilité de leurs infrastructures de réseau.

« Nous sommes reconnaissants envers nos clients et nos partenaires pour leur soutien continu », a déclaré Malgorzata Piotrowska, PDG de LT Networks. « Ce changement de marque ne constitue pas uniquement une nouvelle identité visuelle, il représente également un engagement renouvelé à fournir une valeur et un service exceptionnels. » « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure aux côtés de nos employés et de continuer à montrer la voie dans le domaine des télécommunications et des réseaux », a ajouté Marius Jarzyna, également PDG de LT Networks.

LT Networks propose des solutions avancées de téléphonie mobile et de communication. En tant que fournisseur de solutions clés en main pour les réseaux mobiles et fixes, l'entreprise dessert à la fois des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs de services de communication avec la plus grande précision et la plus grande orientation vers le client. Sa croissance dynamique en a fait l'une des principales entreprises de télécommunications en Pologne et en Allemagne. Avec une équipe dévouée de plus de 100 employés, elle met en œuvre des projets dans toute l'Allemagne qui couvrent non seulement le secteur de la communication mobile, mais aussi celui des réseaux FTTx modernes. En tant que prestataire de services complets, l'entreprise offre à l'ensemble de ses clients une assistance complète, de la planification à la maintenance, à partir d'une source unique.

Pour plus d'informations sur LT Networks et sa nouvelle identité de marque, veuillez consulter le site www.LT-N.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2488511/LT_Networks_Logo.jpg