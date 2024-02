L'ADGM enregistre une demande sans précédent de la part des gestionnaires d'actifs à l'occasion de sa tournée américaine

• L'ADGM a participé à des discussions avec 40 fonds spéculatifs, fonds de capital-investissement et sociétés de capital-risque

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- L'Abu Dhabi Global Market (ADGM), le Centre financier international (IFC), s'est lancé la semaine dernière dans une mission commerciale aux États-Unis pour répondre à la demande sans précédent des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux basés aux États-Unis dans le domaine des fonds spéculatifs, du capital-investissement et du capital-risque. La délégation se rendra à Miami pour une série de discussions bilatérales dans le cadre du salon iConnections Global Alts 2024. L'événement est reconnu comme le plus grand rassemblement de professionnels de l'investissement alternatif, offrant une plateforme inégalée pour le réseautage, la collaboration et l'échange d'informations dans le paysage de l'investissement alternatif.

L'éminente délégation de l'ADGM était composée d'Emmanuel Givanakis, directeur général de l'Autorité de réglementation des services financiers, Arvind Ramamurthy, directeur du développement des marchés, et d'autres cadres supérieurs de l'ADGM. La délégation a occupé le devant de la scène, et le directeur du développement des marchés de l'ADGM a apporté de précieuses informations lors de sa participation en tant que principal intervenant à la table ronde intitulée « L'investissement alternatif dans le Golfe : Perspectives des allocateurs sur les opportunités au Moyen-Orient », explorant les opportunités dans la péninsule arabique.

L'événement a été le premier d'une longue série de rendez-vous stratégiques, et la tournée est conçue pour ouvrir la voie à de nouveaux partenariats, faciliter l'établissement de liens significatifs et consolider la position de l'ADGM en tant que centre financier international de premier plan.

Arvind Ramamurthy, directeur du développement des marchés à l'ADGM, a déclaré : « L'ADGM connaît un afflux important de gestionnaires d'actifs internationaux qui établissent leurs activités dans l'IFC d'Abu Dhabi. Parmi les plus notables d'entre eux figurent Brevan Howard, Apollo, NinetyOne, Rothschild & Co, GQG Partners et TCI. Cette évolution remarquable a suscité l'intérêt de grands fonds mondiaux aux États-Unis, ce qui a conduit l'ADGM à être invité à partager ses points de vue sur les opportunités uniques et les avancées du secteur financier à Abu Dhabi. En réponse à cette demande sans précédent d'entreprises internationales souhaitant s'implanter dans l'ADGM, nous avons participé à plus de 40 discussions bilatérales avec des fonds spéculatifs, des fonds de capital-investissement et des sociétés de capital-risque. »

Les Émirats arabes unis sont en train de devenir un pôle d'activités dynamique, et Abu Dhabi est devenu une destination de choix pour les entités mondiales de gestion d'actifs et de fonds, dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années. L'ADGM a également connu une croissance remarquable dans le secteur de la gestion d'actifs, avec des noms mondiaux établis qui ont contribué à une croissance de 52 % des actifs sous gestion au troisième trimestre de 2023. L'attrait d'Abu Dhabi et de l'ADGM en tant que pôle financier complet a été confirmé lors de la Semaine financière d'Abu Dhabi 2023, avec 14 institutions financières majeures, représentant un total de 452 milliards d'USD d'actifs sous gestion, qui se sont engagées à établir de nouvelles opérations dans l'ADGM.

Alors que le paysage commercial mondial est en pleine transformation, cette tournée souligne l'engagement de l'ADGM à encourager les connexions internationales, en mettant en valeur la reconnaissance croissante d'Abu Dhabi en tant que catalyseur de croissance et d'innovation dans la communauté commerciale mondiale.