ADGM erfährt beispiellose Nachfrage von Vermögensverwaltern während US-Roadshow

• ADGM nahm an Gesprächen mit 40 Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds und Risikokapitalfirmen teil

ABU DHABI, VAE, 6. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), das Internationale Finanzzentrum (IFC), hat sich letzte Woche auf eine Handelsmission in die Vereinigten Staaten begeben, um auf die beispiellose Nachfrage großer, in den USA ansässiger globaler Vermögensverwalter aus den Bereichen Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital zu reagieren. Die Delegation wird zu einer Reihe bilateraler Gespräche im Rahmen der iConnections Global Alts 2024 nach Miami reisen. Die Veranstaltung gilt als größtes Treffen von Fachleuten für alternative Anlagen und bietet eine einzigartige Plattform für die Vernetzung, die Zusammenarbeit und den Austausch von Erkenntnissen im Bereich der alternativen Anlagen.

Zu der hochrangigen Delegation der ADGM gehörten Emmanuel Givanakis, Geschäftsführer der Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen, Arvind Ramamurthy, Marktentwicklungsleiter, und andere leitende ADGM-Mitarbeiter. Die Delegation stand im Mittelpunkt des Geschehens und vermittelte wertvolle Einblicke durch den Marktentwicklungsleiter der ADGM, der als Hauptredner an der Podiumsdiskussion mit dem Titel „En-Gulfing the Alts" teilnahm: „Allocator Perspectives on Opportunities in the Middle East", das die Möglichkeiten auf der Arabischen Halbinsel untersucht.

Die Veranstaltung diente als erste von vielen strategischen Engagements, und die Roadshow soll Türen zu neuen Partnerschaften öffnen, sinnvolle Verbindungen erleichtern und die Position der ADGM als führender internationaler Finanzplatz weiter festigen.

Arvind Ramamurthy, Marktentwicklungsleiter bei ADGM, sagte: „ADGM hat einen bedeutenden Zustrom von globalen Vermögensverwaltern erlebt, die sich in der IFC von Abu Dhabi niedergelassen haben. Unter ihnen befinden sich Brevan Howard, Apollo, NinetyOne, Rothschild & Co, GQG Partners und TCI. Diese bemerkenswerte Entwicklung hat das Interesse großer globaler Fonds in den USA geweckt und dazu geführt, dass ADGM eingeladen wurde, Einblicke in die einzigartigen Möglichkeiten und Fortschritte des Finanzsektors in Abu Dhabi zu geben. Als Reaktion auf dieses beispiellose Interesse internationaler Firmen an einer Ansiedlung in der ADGM haben wir mehr als 40 bilaterale Gespräche mit Hedge-Fonds, Private-Equity-Fonds und Risikokapitalgesellschaften geführt."

Die VAE entwickeln sich zu einem dynamischen Wirtschaftszentrum, und Abu Dhabi ist zu einem bevorzugten Ziel für globale Vermögensverwaltungsgesellschaften geworden, deren Zahl in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen ist. Auch die ADGM verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum im Vermögensverwaltungssektor, wobei etablierte globale Namen im dritten Quartal 2023 zu einem Wachstum des verwalteten Vermögens (AUM) von 52 % beitrugen. Die Attraktivität von Abu Dhabi und ADGM als umfassendes Finanzzentrum wurde während der Abu Dhabi Finance Week 2023 weiter bekräftigt: 14 große Finanzinstitute, die ein Gesamtvermögen von 452 Mrd. USD repräsentieren, haben sich verpflichtet, neue Niederlassungen in ADGM zu eröffnen.

In einer Zeit, in der sich die globale Geschäftslandschaft stark verändert, unterstreicht diese Roadshow das Engagement von ADGM für die Förderung internationaler Verbindungen und zeigt die wachsende Anerkennung Abu Dhabis als Katalysator für Wachstum und Innovation in der globalen Geschäftswelt.

