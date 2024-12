L'ADMAF annonce le programme du Festival d'Abu Dhabi 2025 pour le lancement de sa vingt-deuxième édition

Célébration de plus de 50 ans de relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et leur pays d'honneur, le Japon.

ABU DHABI, UAE, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tenu sous le patronage fondateur honorifique de Son Altesse Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre des Émirats arabes unis, ministre des Affaires étrangères et patron honoraire fondateur du Festival d'Abu Dhabi, et sous le patronage de Son Altesse Sheikha Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, l'Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF) a annoncé son programme pour le Festival d'Abu Dhabi 2025. Commençant le 7 février 2025, le festival annuel revient pour sa vingt-deuxième édition sous le thème « Abu Dhabi - Un monde d'harmonie », célébrant la diversité culturelle, l'excellence artistique et son pays d'honneur, le Japon.

Abu Dhabi Festival 2025 Launch Video Her Excellency Huda Ibrahim Al Khamis-Kanoo, Founder of Abu Dhabi Music & Arts Foundation and Founder of Abu Dhabi Festival

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer :

https://www.multivu.com/abu_dhabi_music_arts_foundation/9309251-en-abu-dhabi-festival-2025-programme-launch-twenty-second-edition

Le festival présente une programmation spectaculaire de talents de renommée mondiale, notamment des orchestres, des ensembles de taiko, des opéras, des récitals en solo, des spectacles à l'étranger, des expositions d'arts visuels, ainsi que des programmes éducatifs et communautaires, qui promettent d'engager et d'inspirer le public au niveau local et international. Cette édition propose 12 spectacles en première arabe, des coproductions en exclusivité mondiale et diverses activités. Parmi les temps forts, citons le New Japan Philharmonic Orchestra avec Yutaka Sado, Jonathan Tetelman et Kyohei Sorita, l'orchestre symphonique KNUA, le KODO Japanese Taiko Performing Arts Ensemble, le pianiste virtuose Yunchan Lim, Kuniko Kato, Katia et Marielle Labèque, un gala d'opéra avec le ténor Javier Camarena et la soprano Jessica Pratt, le violoniste phénoménal Augustin Hadelich, un gala de ballet, le célèbre trompettiste de jazz Riley Mulherkar et bien d'autres encore.

Son Excellence Huda Ibrahim Al Khamis-Kanoo, fondatrice de l'Abu Dhabi Music & Arts Foundation et fondatrice du festival d'Abu Dhabi, a déclaré : « Le thème inspirant du festival, ‹ Abu Dhabi - A World of Harmony ›, incarne la position de la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, en tant que ville qui rassemble des cultures infinies, pour se rencontrer, communiquer et échanger des idées, des opportunités et des potentiels, dans l'harmonie et l'unité. Le festival célèbre le Japon en tant que pays d'honneur, commémorant plus de cinquante ans de respect mutuel et d'amitié ».

« Le festival continue d'établir des partenariats culturels avec des institutions internationales, ouvrant de nouvelles voies de collaboration entre les pays, les artistes mondiaux et le public. Le programme du festival à l'étranger marquera plusieurs étapes historiques, notamment la première mondiale de Pelléas et Mélisande de Debussy avec l'Opéra national de Paris. En outre, le site présentera des expositions historiques d'arts visuels en partenariat avec le célèbre musée d'art de Séoul en Corée, parallèlement à sa tournée mondiale en Chine, au Japon et à Singapour ». H.E. a conclu.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2583255/Abu_Dhabi_Festival_2025_Launch_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583257/Abu_Dhabi_Festival.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2583227/Abu_Dhabi_Festival_Logo.jpg