LAFONT, OFFIZIELLER EXKLUSIVER PARTNER DES MICHELIN-FÜHRERS

Indem Lafont zum Lieferanten der Restaurantteams des MICHELIN-Führers wird, bekräftigt das Unternehmen die Grundwerte, die seinen Ruf seit 1844 begründen: die Liebe zum „Do it right"-Ansatz, die Schönheit des handwerklichen Prozesses und die Übertragung und Exzellenz der französischen Handwerkskunst . Das Label perfektioniert unermüdlich sein Know-how, um Fachleute stilvoll und technisch einwandfrei einzukleiden, und bleibt dabei seinen traditionellen Methoden treu, die seit der Erfindung des „bleu de travail" durch Adolphe Lafont in Villefranche-sur-Saône entwickelt wurden. Ob Steinmetze, Karosseriebauer, Käse- oder Teppichhersteller und natürlich Köche - Lafont bietet diesen traditionellen Arbeitern neue Möglichkeiten, sich durch ihre Arbeitskleidung auszudrücken.

Die Marke ist von Natur aus stark mit dem Handwerk verbunden, was ihr Engagement im Herzen des Koch-, Hotel- und Gaststättengewerbes noch verstärkt. Nach dem Relaunch seiner C.H.R.-Linie im Jahr 2018 hat das Unternehmen seine Partnerschaften in der gesamten Branche vervielfacht, indem es mit der COET MOF, der Confédération des Boulangers Pâtissiers, der Confédération des Bouchers und dem Championnat de France des Desserts zusammenarbeitet. Was liegt da näher, als sich mit einem anderen französischen Familienunternehmen zusammenzutun, das nach Spitzenleistungen strebt? Der MICHELIN-Führer, der im Jahr 1900 von den beiden Brüdern des gleichnamigen Reifenherstellers ins Leben gerufen wurde, ist heute der internationale Maßstab für die Auswahl hochwertiger Restaurants. Es teilt Lafonts Liebe zu Leidenschaft, Fachwissen, Entschlossenheit, Leistung und Kreation - oder einfacher gesagt, französisches handwerkliches Flair. Der MICHELIN-Führer und Lafont bündeln ihre Kräfte, um die Arbeit der Spitzenköche der Welt zu würdigen und aufzuwerten, und stützen sich dabei auf diese gemeinsamen Säulen.

www.a-lafont.com

@lafont_workwear

#lafontworkwear #lafonthabillevotrepassion

Informationen zu Lafont

Lafont wurde 1844 in Villefranche-sur-Saône (69) gegründet und erfand die Arbeitskleidung, darunter die Colton-Jacke und den Latzhosen-Overall 406, besser bekannt als der symbolträchtige Arbeitsoverall. Diese lange Tradition und die unermüdliche Innovation haben dazu beigetragen, dass die französische Marke über ein anerkanntes Know-how und einen unvergleichlichen Ruf verfügt.

Dank ihrer technischen, funktionellen, strapazierfähigen und modischen Kleidung garantiert sie Fachleuten in vielen Bereichen - Bauwesen, Industrie, Gesundheit, Küche, Hotel und Gastronomie - absoluten Komfort bei der Arbeit. Im Jahr 2016 erwarb die Cepovett-Gruppe, eines der größten europäischen Unternehmen für Berufsbekleidung, die Marke für hochwertige Arbeitskleidung. Das 1948 gegründete Familienunternehmen hat seine Prozesse durch die Integration der gesamten Wertschöpfungskette industrialisiert. Cepovett ist ein Pionier im Verkauf von Textillösungen und entwirft Uniformen für große Unternehmen wie Air France, Thalys, Orange, Accor, Vinci, SNCF, usw.

Kontakt: Floriane von Borzyskowski, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729812/Veste_Cristal_Lafont.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729813/Lafont_x_Michelin_logo.jpg

SOURCE Lafont