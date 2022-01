LAFONT, PARTENAIRE OFFICIEL EXCLUSIF DU GUIDE MICHELIN

Fortement impliquée dans l'artisanat par nature, la marque renforce un peu plus encore son engagement au coeur de l'univers Cuisine - Hôtellerie - Restauration. Après avoir relancé sa gamme C.H.R. en 2018, elle multiplie les partenariats dans le secteur en accompagnant le COET MOF, la Confédération des Boulangers Pâtissiers ou encore la Confédération des Bouchers et le Championnat de France des Desserts. Quoi de plus naturel, alors, que de s'associer avec une autre entreprise familiale française au service de l'excellence ? Créé en 1900 par les deux frères des pneumatiques du même nom, le Guide MICHELIN est aujourd'hui la référence internationale de la sélection de restaurants de qualité. Avec Lafont, il partage le goût de la passion, du savoir-faire, de la détermination, du dépassement de soi et de la création. D'une certaine french touch artisanale, en somme. Forts de ces piliers communs, le Guide MICHELIN et Lafont s'allient aujourd'hui pour habiller et sublimer le travail des meilleurs cuisiniers du Monde.