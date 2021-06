LAFS y NuORDER se asocian para maximizar el alcance de la moda latinoamericana

La industria de la moda latinoamericana está creciendo exponencialmente y las cofundadoras de la Cumbre Latinoamericana de la Moda, Estefanía Lacayo y Samantha Tams, están comprometidas a llevarla al siguiente nivel.

MIAMI y LOS ÁNGELES, 4 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- A través de un evento virtual que se llevará a cabo desde el 1 de junio hasta el 25 de julio en NuORDER, la plataforma de venta mayorista líder a nivel mundial, el dúo femenino latinx mostrará los talentos más destacados de su región con un enfoque en la sostenibilidad. Esta solución rentable que ofrece NuORDER permite que su lista de marcas cuidadosamente seleccionada, grandes y pequeñas, se expanda a los mercados globales de la moda.

La Cumbre Latinoamericana de la Moda (LAFS), en su esencia, tiene como objetivo realzar y promover la moda latina. Creada en 2018 como una cumbre anual para conectar a destacados miembros de la industria, la organización ha crecido para ofrecer una multitud de medios para apoyar a su vibrante comunidad de marcas, minoristas, estilistas y personalidades, entre otros creativos. Después de presenciar directamente el enorme impacto generado por la crisis sanitaria global en las marcas latinas, la cumbre LAFS estaba ansiosa por encontrar un punto de venta de calidad para que las empresas enfocadas en el diseño exhibieran sus productos a los compradores, independientemente de sus posibilidades de trasladarse.

La cumbre LAFS eligió a NuORDER después de una extensa investigación de mercado, para ofrecer esta solución y continuar el crecimiento exponencial que los diseñadores latinos experimentaron antes de la pandemia.

A partir de esto, surgió el Evento Virtual LAFS 2021 con NuORDER: una selección de cincuenta marcas latinas emergentes que exhibirán sus colecciones más recientes en una plataforma con más de 500.000 compradores activos de tiendas minoristas como Net-a-Porter, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, Nordstrom, Bergdorf Goodman entre los puntos de venta más consolidados del mundo.

Entre las marcas participantes se incluyen Crisobela, Valentina Karnoubi, Azulu, Juan de Dios, Senda Nelly Rojas, Ana + María Store, Alepel y Maygel Coronel, ganadora del Pitch to LAFS 2019.

"Women's Ready-to-Wear" (Prendas de uso masivo), "Childrenswear" (Vestuario infantil), "Swim and Resortwear" (Trajes de baño y de vacaciones), "Home" (Hogar), "Jewelry and Accessories" (Joyería y accesorios) y "Hats, Bags and Shoes" (Sombreros, bolsas y zapatos), son categorías de este evento seleccionadas por LAFS en colaboración con Camila Straschnoy y Andy Faerman, expertos en comercio minorista y cofundadores de la agencia consultora Mate House.

El evento, de 8 semanas de duración, es uno de los principales diferenciadores, que ofrece a los compradores el tiempo para conocer a fondo las marcas participantes. Además, los compradores que deseen visitar las marcas y comprar sus productos desde fuera de la plataforma podrán hacerlo registrándose gratuitamente en NuORDER. La plataforma patentada y de uso fácil constituye la oportunidad ideal para los participantes tanto del lado de la compra como el de la venta.

La cumbre LAFS también está priorizando la generación de contenido exclusivo enfocado en la sostenibilidad de la plataforma al presentar historias exclusivas de diseñadores en torno al tema, tanto desde la perspectiva social como ambiental.

"En esta industria en constante cambio, tanto NuORDER como LAFS han brindado una solución a las marcas latinoamericanas en el marco de su esfuerzo por seguir expandiéndose a nivel mundial, esta vez de una manera más sostenible y rentable".

-- Samantha Tams, cofundadora de LAFS

"Para nosotros, es extremadamente importante colaborar con empresas alineadas con nuestra misión: Innovar constantemente y dar soluciones reales a los diseñadores latinos. En ese sentido, ¡creo que esta alianza es tan grande! La cumbre LAFS le brinda a la sala de exhibición una hermosa selección de lo que nuestra región tiene para ofrecer, ¡y NuORDER tiene la mejor tecnología para llegar a los compradores y mostrar esas marcas!"

-- Estefania Lacayo, cofundadora de LAFS

"La Cumbre Latinoamericana de la Moda (LAFS) y NuORDER unen fuerzas para destacar las marcas latinoamericanas y promoverlas en el escenario mundial. NuORDER es el socio perfecto para mostrar y realzar estas marcas que, de otra manera, contarían con oportunidades limitadas para el reconocimiento global".

-- Tommy Fazio, director de moda de NuORDER

ACERCA DE LAFS:

La Cumbre Latinoamericana de la Moda es una multiplataforma creada por las emprendedoras Estefanía Lacayo y Samantha Tams con la misión de elevar y enriquecer las industrias latinoamericanas de moda y diseño, con el objetivo de hacerlas más relevantes que nunca.

Todo comenzó cuando notaron la falta general de oportunidades dentro de la región, que estaba recibiendo un interés cada vez mayor. El proyecto que comenzó exclusivamente como una conferencia anual que reunió a un grupo de expertos mundialmente respetados relacionados con la industria en 2018 es actualmente mucho más que eso. La cumbre LAFS es una poderosa comunidad, una plataforma digital multifacética que le muestra al mundo el talento latinoamericano y un creador líder de contenido que ofrece oportunidades para diseñadores emergentes y emprendedores de moda al asociarse con importantes academias de diseño y plataformas de venta mayorista, así como al organizar su propio concurso. Recientemente, LAFS creó TRIBU, una nueva plataforma para la creación de redes cuya misión es revolucionar el modo en que se conecta la industria de la moda.

Al notar un creciente interés por la moda y la cultura latinoamericanas, pero una falta general de oportunidades dentro de la región, las emprendedoras Samantha Tams y Estefanía Lacayo se embarcaron en una misión para empoderar a la industria, con el objetivo de fortalecerla y hacerla más relevante que nunca, proporcionando valiosas herramientas y conocimientos que preparan el talento local para un contexto globalizado. Nacida en Nicaragua y con domicilio en Miami, Estefanía cuenta con más de dieciocho años de experiencia en los sectores editorial, minorista y digital de la industria de la moda. Una firme activista por el impacto social y el desarrollo en la región, unió fuerzas con la cofundadora mexicana de ideas afines, Samantha Tams, experta en el sector minorista que trabajó como compradora sénior de Saks Fifth Avenue y tiendas especializadas, convirtiéndose así en consultora de moda y estratega de la marca. Juntas, están comprometidas a desarrollar la plataforma de moda más importante de Latinoamérica y comparten con orgullo la grandeza de la región con el resto del mundo.

Acerca de NuORDER:

NuORDER es la plataforma B2B líder que impulsa el comercio y el descubrimiento. Con tecnología innovadora y procesos impulsados por datos en su centro, la plataforma crea una mayor eficiencia y un proceso de compra-venta más colaborativo para las marcas y los minoristas líderes del mundo. NuORDER proporciona una solución de comercio global que ofrece tecnología de salas de exhibición virtuales, diversas herramientas visuales de surtido y comercialización, pagos e integración de datos. Al conectar más de 3.000 marcas y más de 500.000 minoristas, la plataforma se ha convertido en un ecosistema global que impulsa el descubrimiento y el mercado. La plataforma se diseñó teniendo en cuenta la flexibilidad y la escala, y procesó más de USD 40.000 millones en Valor Bruto de Mercancías (GMV). Empodera a empresas de todos los tamaños con tecnología de nivel empresarial a escala global. Fundada en 2011 por Heath Wells y Olivia Skuza, NuORDER tiene su sede en Los Ángeles y oficinas en la ciudad de Nueva York, Milán, Londres, París y Australia. A través de una audaz innovación y servicio de primer nivel, NuORDER está revolucionando el comercio B2B. Para obtener más información, visite www.nuorder.com

