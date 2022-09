L'Agence spatiale portugaise promeut le secteur aérospatial grâce à un concours européen

- L'EuRoC (European Rocketry Challenge) est un concours européen de lancement de fusées destiné aux étudiants universitaires

- La compétition se déroulera du 11 au 18 octobre, à Ponte de Sor et Campo Militar de Santa Margarida (Portugal), avec la participation de 21 équipes européennes

L'EuRoC a émergé en 2021 et est l'un des différents paris de l'Agence spatiale portugaise dans le domaine de l'éducation, qui est l'un des piliers stratégiques de ses performances depuis sa fondation, en 2019. L'Agence spatiale portugaise, qui voit l'avenir de l'écosystème spatial portugais, vise à promouvoir et à renforcer le secteur spatial au Portugal, au profit de la société, et de l'économie nationale et internationale.

« La pluridisciplinarité du secteur spatial est l'une des opportunités de croissance de l'écosystème et une valeur ajoutée que l'Agence spatiale portugaise a cherché à promouvoir, notamment en valorisant la diversité dans la constitution des équipes participant à l'EuRoC. « Issues de différents domaines de spécialité, allant de l'ingénierie à la gestion, du cinéma à la biologie, les équipes représentent un microcosme de ce qu'est la réalité du secteur », déclare Ricardo Conde, président de l'Agence spatiale portugaise. « L'EuRoC a grandi et s'est consolidé. Aujourd'hui, c'est un concours de référence pour les étudiants universitaires européens. »

Les objectifs stratégiques de l'Agence spatiale portugaise font appel à la nécessité de stimuler les compétences techniques, de former et d'attirer des ressources humaines qualifiées et de promouvoir des activités en collaboration avec des partenaires européens et internationaux, par la recherche scientifique, l'innovation, l'éducation et la promotion de la culture scientifique.

Ricardo Conde, président de l'Agence spatiale portugaise, ajoute que « malgré tous les progrès réalisés au cours des 20 dernières années, le secteur spatial portugais doit encore relever de grands défis et surmonter des obstacles afin d'accroître son importance, son influence et sa compétitivité, notamment en termes d'impact de la capacité installée sur l'économie et la société. Plus tôt nous commencerons à agir, plus grand sera l'impact sur l'avenir. »

À propos de l'EuRoC (European Rocketry Challenge) :

L'EuRoC (European Rocketry Challenge) est le premier concours universitaire de lancement de fusées en Europe, promu par l'Agence spatiale portugaise. Depuis 2020, l'EuRoC cherche à encourager les étudiants universitaires à concevoir, construire et lancer leurs propres fusées, en favorisant le développement des compétences technologiques des étudiants en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, etc.

