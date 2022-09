Laifen a fait ses débuts à l'IFA 2022

HONG KONG, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Du 2 au 6 septembre, l'IFA 2022, d'une durée de cinq jours, s'est tenue au Centre de conventions et d'expositions de Berlin, en Allemagne. Laifen y a participé avec plus de 2 000 autres entreprises.

Laifen Ifa image_5023111_33656749

En tant que marque ayant popularisé les sèche-cheveux à haute vitesse, Laifen a fait ses débuts cette année, apportant ses produits à l'IFA et au monde entier. Le Laifen Swift, le Swift Special, le modèle Laifen Salon Professional et le modèle à venir, ainsi que les accessoires, se sont rassemblés sur le stand Laifen pour montrer aux utilisateurs du monde entier la puissance technologique et la puissance des produits Laifen.

Lors de l'IFA, Laifen a attiré de nombreux visiteurs qui se sont arrêtés pour l'essayer, grâce à son apparence à la fois simple et à la mode et à ses diverses fonctions, et a été très apprécié par les consommateurs et les agents.

Après avoir consacré plus de 730 jours à la recherche et au développement techniques, Laifen a réussi à mettre en œuvre la technologie de base des sèche-cheveux à haute vitesse - un moteur sans balai à haute vitesse, atteignant une vitesse de rotation de 110 000 tr/min, qui a bouleversé les sèche-cheveux traditionnels. Ce moteur sophistiqué est capable de produire une vitesse de souffle de plus de 22 m/s. Par rapport aux sèche-cheveux traditionnels, le Laifen permet de sécher les cheveux en les « soufflant » grâce à un vent à grande vitesse plutôt qu'en les « chauffant » à haute température. L'efficacité du séchage double au moins, ce qui signifie que le temps de soufflage pour sécher vos cheveux peut être réduit de moitié au moins. Le bruit est aussi faible que 59 db, grâce à la conception rigoureuse des composants et à l'optimisation du système de conduits d'air. Le Laifen est équipé d'un générateur d'anions de haute qualité qui libère des anions à haute concentration (niveau 200 millions) qui neutralisent les charges positives des cheveux au milieu et à la fin du processus de séchage, rendant les cheveux séchés plus doux et plus lisses.

Laifen, avec ses produits d'avant-garde, a effectué de grandes réalisations lors de cette exposition IFA, devenant immensément populaire auprès des clients étrangers et démontrant au monde la grande puissance des produits Laifen. Laifen a toujours adhéré au concept de sa marque, à savoir « intégrer la technologie de pointe dans la vie quotidienne des gens », en continuant d'innover et en élargissant constamment la gamme de produits afin d'offrir aux utilisateurs une excellente expérience avec un produit plus sûr et plus intelligent.

À propos de Laifen

Fondée en 2019, Laifen est située à Hong Kong, en Chine, et son fondateur, Hongxin Ye, s'engage à promouvoir la popularité des sèche-cheveux à haute vitesse et à faire entrer la technologie de pointe dans la vie des masses. Avec une riche expérience traitant de la technologie du moteur et de l'innovation structurelle, Laifen a 26 brevets, a passé des centaines de tests professionnels et a obtenu des brevets aux États-Unis et dans l'UE.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1894492/Laifen_Ifa.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1894493/image_5023111_33656749.jpg

SOURCE Laifen