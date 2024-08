Laifen lancera la première brosse à dents électrique en titane au monde à l'IFA 2024

BERLIN, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Laifen, une marque pionnière de technologies lifestyle, est prête à innover dans le domaine des soins bucco-dentaires avec le lancement de la brosse à dents électrique en titane Laifen Wave à l'occasion du salon IFA Berlin 2024. C'est la troisième fois que Laifen participe à l'IFA, ce qui témoigne de sa croissance rapide et de son engagement constant sur le marché mondial. Depuis sa création en 2019, Laifen a fourni à plus de 11 millions d'utilisateurs dans le monde ses appareils de soins personnels innovants.

Laifen IFA 2024 Invitation

La première brosse à dents électrique en titane au monde

Le nouveau modèle intègre pour la première fois dans une brosse à dents électrique des matériaux en titane haut de gamme de qualité aérospatiale. Le titane est un métal biocompatible réputé pour sa non-toxicité et ses propriétés antibactériennes, il est largement utilisé pour des applications médicales.

L'intégration du titane dans les soins dentaires personnels offre plusieurs avantages clés. Non seulement il répond à des normes alimentaires strictes garantissant la sécurité et le respect de la peau, assurant ainsi une tranquillité d'esprit pour l'hygiène bucco-dentaire, mais il améliore aussi considérablement la qualité, l'esthétique et la durabilité des produits.

Un autre point fort de la brosse à dents en titane Wave est son emballage, entièrement fabriqué à partir de matériaux 100 % biodégradables. En éliminant totalement le plastique, Laifen démontre son engagement fort en faveur de la responsabilité environnementale.

L'innovation au service de la vie quotidienne

Depuis sa création, Laifen croit fermement que « les technologies de pointe profitent à tous et améliorent la qualité de vie de chacun ». La brosse à dents électrique en titane Wave illustre la volonté de Laifen de faire entrer la technologie de pointe dans la vie de tous les jours.

Comme l'explique Hongxin Ye, fondateur et PDG de Laifen, « Chez Laifen, nous pensons que l'innovation technologique doit améliorer la vie quotidienne de chacun, et qu'il ne s'agit pas d'un concept réservé aux scientifiques. Notre philosophie en matière de développement de produits est en parfaite adéquation avec le thème de la 100e édition de l'IFA, « L'innovation pour tous ».

Lors de l'IFA Berlin 2024, Laifen dévoilera sa nouvelle brosse à dents électrique en titane Wave ainsi que deux tout nouveaux sèche-cheveux. Les médias et le public sont invités à découvrir les produits innovants de Laifen sur son stand n° 203, dans le hall 9, du 6 au 10 septembre.

M. Ye a exprimé de grands espoirs pour le salon : « L'IFA est un événement indispensable pour Laifen, car il lui permet d'entrer en contact avec des consommateurs, des partenaires et des leaders de l'industrie européens et du monde entier. Il s'agit d'une plateforme permettant de présenter nos produits et nos capacités, de nouer des relations et d'explorer de nouvelles voies. Laifen s'engage à innover et à offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs. »

Pour plus d'informations sur Laifen, veuillez consulter le site www.laifentech.com.

À propos de Laifen

Laifen est une entreprise de technologies lifestyle fondée en 2019, avec des années d'expérience dans la R&D et la fabrication. À ce jour, ses appareils de soins personnels sont présents dans plus de 11 millions de foyers dans le monde. Laifen remet en question les normes de l'industrie et s'engage à développer de nouvelles technologies qui améliorent la vie quotidienne et offrent des expériences exceptionnelles aux utilisateurs, estimant qu'il faut rendre les technologies avancées accessibles et bénéfiques pour tout le monde.

CONTACT :

Équipe RP de Laifen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486382/Laifen_IFA_2024_Invitation.jpg