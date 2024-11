Laimu Electronics présente des solutions de connectique de pointe à Electronica 2024, élargissant ainsi sa portée mondiale

MUNICH, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Laimu Electronics Co. Ltd. (« Laimu Electronics ») a eu un impact significatif à l'Electronica 2024, qui s'est tenu du 12 au 15 novembre, en présentant ses dernières avancées en matière de connecteurs, de composants de précision et de produits modulaires. Avec un stand moderne et spacieux de 120 mètres carrés, Laimu Electronics a démontré ses solides capacités et son engagement à passer du statut d'entreprise chinoise à celui de marque mondialement reconnue.

HALL C6, STAND 375

Grâce à cet événement, Laimu Electronics a renforcé ses relations avec ses clients existants et a généré de nombreuses nouvelles opportunités commerciales. La présence de l'entreprise à cet événement prestigieux souligne sa volonté d'établir des partenariats à long terme et d'apporter de la valeur ajoutée à ses clients dans le monde entier.

« La participation à l'Electronica 2024 a été un succès retentissant pour Laimu », déclare Siyi Wu, directeur des ventes de Laimu Electronics. « Nous sommes fiers d'avoir présenté notre vision et nos capacités à un public mondial et d'avoir noué de nouveaux partenariats pour stimuler notre croissance future. »

Lors de l'exposition, Laimu Electronics a présenté une gamme complète de produits et de solutions dans plusieurs secteurs clés, notamment les systèmes d'alimentation, le stockage de l'énergie et les communications, les faisceaux de câbles et les semiconducteurs, ainsi que les systèmes d'entraînement intelligents. Les offres innovantes de l'entreprise, connues pour leur miniaturisation, leur intégration et leur légèreté, telles que le jeu de bars intégré à 5 couches, la barre de bus cuivre-aluminium, le connecteur SMT au pas de 1,8 mm et les connecteurs FPC de qualité automobile, ont attiré l'attention de l'industrie et d'autres acteurs. S'appuyant sur des produits et des processus diversifiés, Laimu Electronics se consacre à la R&D de systèmes de connexion électrique et fournit à ses clients un service complet en une seule étape.

Au fil des ans, Laimu Electronics a établi une forte présence sur les marchés européen et nord-américain. Pour mieux servir ses clients internationaux, l'entreprise étudie activement les possibilités d'établir des installations à l'étranger. Ce mouvement stratégique permettra à Laimu Electronics de fournir une assistance et des services locaux, garantissant ainsi une livraison rapide et efficace de ses produits et solutions de haute qualité.

À propos de Laimu Electronics

Créée en 2003 et cotée en bourse en 2016, la société Shanghai Laimu Electronics Co. est un fournisseur de premier plan de solutions d'intégration de systèmes pour les connecteurs, les composants de précision et les produits modulaires. Basé à Shanghai et disposant de filiales dans toute la Chine, Laimu Electronics est au service d'entreprises leaders mondiaux dans des secteurs tels que les télécommunications, l'électronique automobile, le stockage d'énergie photovoltaïque et les semiconducteurs de puissance, en fournissant des produits de haute qualité et des services de qualité supérieure.

Contact avec les médias :

Email : [email protected]

Tél : +86 021 67679190

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565289/20241114131054.jpg