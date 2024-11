Laimu Electronics stellt auf der Electronica 2024 modernste Steckverbinderlösungen vor und erweitert damit seine globale Reichweite

MÜNCHEN, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Laimu Electronics Co. Ltd. („Laimu Electronics") hat auf der Electronica 2024, die vom 12. bis 15. November stattfand, mit seinen neuesten Entwicklungen bei Steckverbindern, Präzisionskomponenten und modularen Produkten große Beachtung bekommen. Auf einem modernen und geräumigen Stand von 120 m² demonstrierte Laimu Electronics seine soliden Kapazitäten und sein Engagement, den Wandel von einem chinesischen Unternehmen zu einer weltweit anerkannten Marke zu vollziehen.

HALL C6, STAND 375

Auf der Veranstaltung konnte Laimu Electronics seine Beziehungen zu bestehenden Kunden stärken und zahlreiche neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Mit der Teilnahme an dieser prestigeträchtigen Veranstaltung unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den Aufbau langfristiger Partnerschaften und die Bereitstellung von Mehrwert für Kunden weltweit.

„Die Teilnahme an der Electronica 2024 war ein durchschlagender Erfolg für Laimu", so Siyi Wu, Vertriebsleiter von Laimu Electronics. „Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Vision und unsere Fähigkeiten einem weltweiten Publikum vorstellen und neue Partnerschaften eingehen konnten, um unser künftiges Wachstum voranzutreiben.

Auf der Messe zeigte Laimu Electronics ein umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen für verschiedene Schlüsselbereiche, darunter Energiesysteme, Energiespeicherung und Kommunikation, Kabelbäume und Halbleiter sowie intelligente Antriebe. Die innovativen Angebote des Unternehmens, die für ihre Miniaturisierung, Integration und ihr geringes Gewicht bekannt sind, wie z. B. die integrierte 5-Lagen-Busbar, die Kupfer-Aluminium-Busbar, der SMT-Steckverbinder mit 1,8 mm Raster und die FPC-Steckverbinder für die Automobilindustrie, fanden sowohl in der Branche als auch außerhalb große Beachtung. Auf der Grundlage diversifizierter Produkte und Verfahren widmet sich Laimu Electronics der Forschung und Entwicklung von elektrischen Verbindungssystemen und bietet seinen Kunden einen umfassenden Service aus einer Hand.

Laimu Electronics hat im Laufe der Jahre eine starke Präsenz auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt aufgebaut. Um seine internationalen Kunden besser bedienen zu können, sucht das Unternehmen aktiv nach Möglichkeiten, Niederlassungen im Ausland zu errichten. Durch diesen strategischen Schritt ist Laimu Electronics in der Lage, Support und Dienstleistungen vor Ort anzubieten und so die rechtzeitige und effiziente Lieferung seiner hochwertigen Produkte und Lösungen zu gewährleisten.

Informationen zu Laimu Electronics

Shanghai Laimu Electronics Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und 2016 an die Börse gebracht. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Systemintegrationslösungen für Steckverbinder, Präzisionskomponenten und modulare Produkte. Mit Hauptsitz in Shanghai und Niederlassungen in ganz China beliefert Laimu Electronics führende Unternehmen in globalen Branchen wie Telekommunikation, Automobilelektronik, photovoltaische Energiespeicherung und Leistungshalbleiter mit hochwertigen Produkten und erstklassigen Dienstleistungen.

Medienkontakt:

E-Mail: [email protected]

Tel: +86 021 67679190

