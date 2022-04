Laiye elimina los riesgos de la automatización inteligente con una garantía de resultados de negocio pionera en su clase

SINGAPUR y LONDRES, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Laiye, líder global en automatización inteligente (AI) que atiende al 70 % de las 10 empresas más importantes del mundo de la lista Fortune 500, anunció hoy una oferta pionera en su clase que garantiza que las empresas den el gran salto a la IA al comprometerse a refinanciar el 100 % del costo de la licencia si sus soluciones no logran que estas alcancen sus objetivos comerciales.

En lo que constituye una novedad para la industria de la IA, Laiye anunció que reembolsará el 100 % del valor de sus derechos de licencia de software si las métricas de negocio no se alcanzan dentro de un plazo acordado, ofreciendo un incentivo sin riesgos a las empresas que buscan actualizar sus capacidades digitales. Laiye trabajará con los clientes para determinar las métricas de negocio acordadas previamente, que pueden incluir la productividad de los empleados, la reducción de costos, el aumento de los ingresos, la reducción de las tasas de error, la mejora del puntaje neto del promotor (Net Promoter Score) del cliente o un mejor cumplimiento y auditabilidad.

"Confiamos ciegamente en nuestra solución no solo para cumplir con los hitos de un proyecto, sino también para lograr los objetivos comerciales concretos que más les importan a nuestros clientes", afirmó Ronen Lamdan, director ejecutivo de Laiye International. "No se trata simplemente de una pregunta como '¿La implementación se ejecutó correctamente?' Más bien, es una pregunta que nos hemos hecho desde los inicios de Laiye: '¿Estamos ayudando a nuestros clientes a lograr lo que se han propuesto hacer?' El éxito del cliente es nuestra inspiración, y no dejamos de comprometernos con los resultados que desean los clientes".

En lo que constituye un salto cualitativo respecto de la situación actual, Laiye confía en ir más allá gracias a su sólida comunidad de 600.000 desarrolladores y 600 socios y al hecho de que mientras los competidores luchan por integrar la IA como una opción añadida en sus ofertas, las soluciones de Laiye la incluyen de manera nativa desde el principio.

Olivier Gómez, cofundador y director ejecutivo del IAC, socio de implementación de Laiye, expresó: "No es frecuente ver que las empresas se comprometan con los resultados de negocio reales como Laiye. Es refrescante trabajar con Laiye, quien valora verdaderamente el impacto de la implementación para ayudar a las empresas a transformar y alcanzar todo el potencial de la IA de una manera que les genere el mayor impacto posible".

En un principio, Laiye está implementando esta iniciativa en dos sectores: comercio electrónico, que incluye comercio minorista y productos de consumo masivo, y atención médica, que son sectores en los que cuenta con amplia trayectoria y experiencia. Laiye ha logrado excelentes resultados para clientes como AstraZeneca. La empresa ahora está ampliando radicalmente su oferta con una lista de nuevas capacidades que estará disponible en la primavera de 2022.

Yanxia Lu, directora asociada de Investigación de IDC ,expresó: "En un área que evoluciona con tanta rapidez como la IA, el riesgo es seguro. Las empresas consideran que es probable que pasen por los mismos problemas que con las implementaciones heredadas de la automatización de procesos robóticos. Necesitan esa garantía adicional de que su proveedor los ayudará a lograr los mejores resultados de negocio que buscan. Laiye es una empresa revolucionaria y su garantía de resultados seguramente será la sensación en el mercado".

