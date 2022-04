Laiye elimina riscos da automação inteligente com garantia de resultados comerciais sem precedentes

SINGAPURA e LONDRES, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A líder global em automação inteligente (AI) Laiye, que atende a 70% das dez principais empresas globais da Fortune 500, anunciou hoje uma oferta inédita para garantir que as empresas adotem a AI, comprometendo-se a reembolsar 100% do custo da licença se suas soluções não atingirem os objetivos comerciais das empresas.

Pioneira no setor de AI, a Laiye anunciou que reembolsará 100% do valor de suas taxas de licença de software se as métricas de negócios não forem alcançadas dentro de um prazo acordado, oferecendo um incentivo livre de riscos às empresas que buscam modernizar seus recursos digitais. A Laiye trabalhará com os clientes para determinar as métricas comerciais pré-acordadas, que podem incluir produtividade do funcionário, redução de custos, aumento do faturamento, redução das taxas de erro, melhoria da Net Promoter Score (pontuação de promoção líquida) do cliente ou melhor conformidade e auditabilidade.

"Temos total confiança em nossa solução não só para cumprir etapas de projetos, mas também para alcançar os objetivos comerciais concretos que mais preocupam nossos clientes", disse Ronen Lamdan, CEO da Laiye International. "Não é simplesmente uma questão de 'será que a implementação aconteceu corretamente?', mas trata-se de uma pergunta que nos fazemos desde o início da Laiye: 'Estamos ajudando nossos clientes a cumprir o que se propuseram a fazer?' O sucesso do cliente é nossa estrela-guia, e não nos intimidamos diante do compromisso com os resultados que os clientes desejam."

Saindo do status quo, a Laiye tem a confiança de ir mais longe graças a sua comunidade de 600 mil desenvolvedores e 600 parceiros e ao fato de que, enquanto os concorrentes lutam para integrar a AI como um acessório de suas ofertas, as soluções da Laiye a incluem de forma nativa desde o início.

Olivier Gomez, cofundador e CEO da IAC, parceira de implementação da Laiye, disse: "Não é frequente vermos empresas comprometidas com resultados comerciais reais como a Laiye está fazendo. É estimulante trabalhar com a Laiye, que realmente valoriza o impacto da implementação ao ajudar as empresas a transformar e alcançar todo o potencial da AI de uma forma que ofereça o maior impacto a elas."

De início, a Laiye está implementando essa iniciativa para dois setores: comércio eletrônico, incluindo varejo e bens de consumo embalados, e assistência médica, setores em que possui sólido histórico e experiência. A Laiye proporcionou resultados excepcionais para clientes como AstraZeneca. Agora, a empresa está ampliando radicalmente sua oferta com uma série de novos recursos chegando no primeiro semestre de 2022.

Yanxia Lu, diretora de pesquisa associada da IDC, disse: "Em uma área que evolui de forma tão rápida como a AI, o risco é certo. As empresas acham que provavelmente passarão pelas mesmas dificuldades que passaram com as antigas implementações de RPA. Elas precisam dessa garantia adicional de que seu provedor as ajudará a alcançar os melhores resultados comerciais que procuram. A Laiye é uma divisora de águas, e sua garantia comercial certamente causa impacto no mercado."

Para mais informações: Programa de Garantia Comercial da Laiye

Contatos para a imprensa:

Sylvia McKaige, [email protected]

FONTE Laiye

SOURCE Laiye