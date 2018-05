Lakewood-Amedex Inc. élit Stephen Evans-Freke au poste de président du conseil d'administration

Steve Parkinson, PDG de Lakewood-Amedex, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Stephen au conseil d'administration de Lakewood-Amedex. Son expérience approfondie dans l'étude des possibilités de placement en tant qu'investisseur en capital-risque et banquier d'affaires dans le secteur de la biotechnologie, conjuguée à son expérience de mobilisation de capitaux en tant qu'entrepreneur et PDG de société de biotechnologie, sera très utile à mesure que nous poursuivons nos futures activités de financement afin d'accélérer le développement clinique de notre nouvelle gamme d'antimicrobiens Bisphosphocin. »

M. Evans-Freke est le cofondateur et le gérant associé commandité d'Auven Therapeutics et travaille dans le secteur de la biotechnologie depuis plus de 35 ans en tant que banquier d'affaires, gestionnaire d'actifs, entrepreneur, PDG de société et investisseur en capital-risque. Au cours de sa longue carrière, il a été banquier d'affaires principal pour Genentech, AMGEN, Centocor et Genzyme, parmi d'autres sociétés majeures de biotechnologies dans les années 80, structurant et plaçant plus de 500 millions de dollars de financement en partenariat pour la recherche et le développement, ainsi qu'en exerçant au sein de plusieurs comités de développement de ces sociétés.

Dans les années 90, M. Evans-Freke a cofondé Sugen Inc. et a occupé le poste de président du CA et PDG pendant son introduction en bourse en 1995 et sa vente à Pharmacia pour plus de 700 millions de dollars en 1999. M. Evans-Freke a aussi cofondé Selecticide Corporation, FibroGen Inc, Royalty Pharma et ADC Therapeutics Sarl plus récemment. M. Evans-Freke est titulaire d'un diplôme de droit de l'université de Cambridge.

« Je suis ravi d'être nommé président du conseil d'administration de Lakewood-Amedex et j'entrevois un grand potentiel et un besoin médical urgent pour cette nouvelle gamme importante d'antimicrobiens », a déclaré M. Evans-Freke. « En travaillant avec l'équipe dévouée qui a accompagné les Bisphosphocins de leur découverte à leurs premiers essais en phase 1/2a, je suis certain que nous serons capables d'accélérer le pipeline de développement clinique de la société qui s'occupe des symptômes des maladies les plus mortelles dans le contexte de la crise grandissante des infections multirésistantes. »

À propos de Lakewood-Amedex Inc.

Lakewood-Amedex est une société pharmaceutique de stade clinique développant un large portefeuille de médicaments anti-infectieux, dont des composés antimicrobiens innovants. Les produits et la technologie de la société sont couverts par un portefeuille important de brevets comprenant plus de 60 brevets approuvés et/ou émis et 6 demandes de brevet déposées recouvrant de nombreux marchés pharmaceutiques majeurs. Le principal candidat thérapeutique de la société est un nouvel antimicrobien synthétique à spectre large dont l'efficacité est établie pour l'extermination de bactéries à Gram positif, Gram négatif et résistantes aux antibiotiques et pour lequel une phase 1/2a d'essai clinique a été complétée récemment sur des patients souffrant d'un ulcère infecté du pied diabétique.

Contacts :

Tiberend Strategic Advisors, Inc.

Docteur Jonathon Brzezinski (investisseurs)

jbrzezinski@tiberend.com

(212) 375-2681

Tiberend Strategic Advisors, Inc.

David Schemelia (médias)

dschemelia@tiberend.com

(212) 375-2686

SOURCE Lakewood-Amedex Inc.

Related Links

http://www.lakewoodamedex.com