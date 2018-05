Lakewood-Amedex Inc. kiest Stephen Evans-Freke als nieuwe voorzitter van het bestuur

Steve Parkinson, voorzitter en algemeen directeur van Lakewood-Amedex, zei, "Ik ben verheugd om Stephen te verwelkomen bij het bestuur van Lakewood-Amedex. Zijn uitgebreide ervaring in de biotechnologiesector in het beoordelen van beleggingsmogelijkheden als een durfkapitalist en investeringsbankier, samen met zijn ervaring in het aantrekken van kapitaal als ondernemer en als algemeen directeur in de biotechwereld, zullen zeer waardevol zijn voor onze toekomstige financieringsactiviteiten om de klinische ontwikkeling van onze nieuwe klasse van Bisphosphocin-antimicrobiële geneesmiddelen te versnellen."

De heer Evans-Freke is medeoprichter en beherend vennoot van Auven Therapeutics en heeft al meer dan 35 jaar een band met de biotechnologiesector als investeringsbankier, vermogensbeheerder, ondernemer, algemeen directeur en durfkapitalist. In de loop van zijn lange carrière is hij hoofd investeringsbankier geweest bij Genentech, AMGEN, Centocor, Genzyme en andere toonaangevende biotechbedrijven in de jaren 1980, waar hij op partnerschap gebaseerde financieringen voor R&D voor een bedrag van $500 miljoen structureerde en toewees. Voorts was hij lid van de ontwikkelingsraden van veel van deze ondernemingen.

In de jaren 1990 was de heer Evans-Freke medeoprichter van Sugen Inc. en was hij de voorzitter en algemeen directeur van dit bedrijf tot de na de beursgang in 1995 en de verkoop van het bedrijf aan Pharmacia voor meer dan $700 miljoen in 1999. De heer Evans-Freke was tevens medeoprichter van Selecticide Corporation, FibroGen Inc, Royalty Pharma en recentelijk ADC Therapeutics Sarl. De heer Evans-Freke studeerde Recht aan de Universiteit van Cambridge.

"Ik ben heel blij dat ik ben benoemd tot voorzitter van het bestuur van Lakewood-Amedex, want ik zie groot potentieel en ik meen dat er een dringende medische behoefte is aan deze belangrijke nieuwe klasse van antimicrobiële geneesmiddelen," verklaarde de heer Evans-Freke. "Ik heb samengewerkt met het toegewijde team dat verantwoordelijk was voor het traject van Bisphosphocin vanaf de ontdekking tot de eerste fase van 1/2a proeven en ik ben ervan overtuigd dat we erin zullen slagen de klinische ontwikkeling in het bedrijf te versnellen en een oplossing te bieden voor de meest levensbedreigende ziekte-indicaties in de toenemende crisis van de meervoudig resistente infecties."

Over Lakewood-Amedex Inc.

Lakewood-Amedex is een farmaceutisch bedrijf dat in de klinische fase werkt aan de ontwikkeling van een uitgebreide portefeuille van infectiewerende producten, waaronder eersteklas antimicrobiële verbindingen. De producten en technologie van het bedrijf zijn gedekt door een uitgebreide octrooiportefeuille met meer dan 60 verleende en/of afgegeven octrooien en 6 uitstaande octrooiaanvragen die nog meer farmaceutische markten betreffen. De voornaamste therapeutische kandidaat van het bedrijf is een nieuw synthetisch breedspectrum-antimicrobieel geneesmiddel dat bewezen effectief is in het doden van een breed aantal gram-positieve, gram-negatieve en antibioticaresistente bacteriën en dat onlangs een fase 1/2a klinische proef heeft doorstaan in patiënten met geïnfecteerde diabetische voetzweren (iDFU).

