LaLiga se une con Dapper Labs para lanzar una nueva experiencia de coleccionismo digital

"Si los aficionados pensaban que no podía ser mejor, acaba de serlo. La asociación entre LaLiga y Dapper Labs nos acercará más a nuestros aficionados de todo el mundo a través de un nuevo y creciente medio, y junto al socio de la industria que creó y puso en marcha todo el movimiento NFT", dijo Javier Tebas, presidente de LaLiga. "Esta experiencia tendrá como protagonistas a los aficionados al fútbol de todo el mundo, ofreciéndoles una plataforma y un producto para disfrutar y expresar su pasión por LaLiga de una forma única".

Con acceso tanto a los Momentos actuales como a un rico archivo de Momentos históricos, la nueva experiencia también ofrecerá a los aficionados la posibilidad de saborear el rico contexto histórico y la herencia de una de las mejores ligas del mundo. Los aficionados podrán conocer las rivalidades eternas entre los equipos, comprender el pasado dorado de la liga y sumergirse en la evolución de un equipo o un jugador mediante experiencias que unen el pasado y el presente.

Aunque se trata de una experiencia basada en blockchain, el producto también ofrecerá a los aficionados una forma de participar en la acción del juego. A través de una serie de activaciones desarrolladas en torno a los principales eventos de la temporada, los aficionados podrán participar en concursos que les darán oportunidades únicas en la vida, como viajar a Barcelona durante el fin de semana para ver el Clásico, el partido de fútbol más importante del mundo, desde un palco VIP en el Camp Nou.

"No podríamos estar más entusiasmados de asociarnos con LaLiga para lanzar la última experiencia de coleccionismo destacada impulsada por los aficionadons, que no se parece a nada en el espacio anterior", dijo Caty Tedman, Jefe de Asociaciones de Dapper Labs. "Con más de 3.500 millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, el entorno por capas de la experiencia tiene el poder de revolucionar la forma en que los aficionados se conectan con el deporte del fútbol y cómo se comprometen con los equipos y los jugadores que aman, tanto virtualmente como en la vida real. Estamos deseando trabajar junto a LaLiga, sede de algunos de los mejores clubes del planeta, para llevar esta experiencia tan nueva y dinámica a los amantes del fútbol de todo el mundo".

"Como capitán del Barcelona durante una década, he disfrutado de algunos de los mejores momentos de LaLiga. También viví algunos de los mayores bajones del juego; pero a pesar de todo, el juego sería imposible sin nuestros aficionados", dijo Carles Puyol, seis veces campeón de LaLiga, 3 veces campeón de la UEFA Champions League y capitán del FC Barcelona desde 2004 hasta 2014. "Los aficionados nos dan una energía que nos anima a no rendirnos. Nos ayudan a atrincherarnos cuando no nos queda nada y nos dan apoyo cuando lo necesitamos. Poder formar parte de una experiencia que acerca a los jugadores a sus mayores defensores es emocionante y significativo. Estoy deseando ver lo que depara esta relación".

Al igual que NBA Top Shot, la nueva experiencia se basa en blockchain Flow, desarrollada para experiencias de consumo a escala. Flow permite a los aficionados rastrear y verificar la autenticidad y la escasez de sus coleccionables digitales.

Este acuerdo también forma parte de los esfuerzos de LaLiga North America (empresa conjunta entre LaLiga y Relevent Sports), que tiene un papel activo en la búsqueda de nuevos socios e industrias interesantes y atractivas para involucrarse con LaLiga.

Para obtener más información sobre la nueva experiencia y cómo inscribirse por adelantado en la experiencia, visite laliga.onflow.org.

Acerca de LaLiga

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada compuesta por las 20 sociedades anónimas deportivas (SAD) y los clubes de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, y se encarga de organizar las competiciones de fútbol profesional en España. En la temporada 2019/20, LaLiga llegó a 2.800 millones de personas en todo el mundo. Con sede en Madrid (España), está presente en 41 países a través de once oficinas y 44 delegados. La organización desarrolla su labor social a través de su fundación y fue la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una liga para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.

Acerca de Dapper Labs

Dapper Labs, la compañía detrás de NBA Top Shot y los desarrolladores originales detrás de la blockchain Flow, utiliza la tecnología de blockchain para llevar NFT y nuevas formas de compromiso digital a los seguidores de todo el mundo. Desde su fundación en 2018, Dapper Labs ha dado a los entusiastas consumidores una participación real en el juego acercándolos a las marcas que aman, habilitando comunidades comprometidas y emocionantes para que contribuyan, e impulsando nuevas vías para que se conviertan en creadores ellos mismos. Entre los socios actuales de Dapper Labs se encuentran la NBA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, Warner Music Group, Ubisoft, Genies y UFC. Entre los inversores más destacados de Dapper Labs se encuentran Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, BOND, GIC, Google Ventures (GV), Samsung y los fundadores de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga y AngelList, entre otros. Para saber más sobre los productos y la misión de Dapper Labs, visite dapperlabs.com.

