LaLiga s'associe à Dapper Labs pour lancer une toute nouvelle expérience numérique à collectionner pour les fans de football du monde entier

En entrant dans cette toute nouvelle expérience, les fans seront instantanément immergés dans la culture du football, et auront accès à certaines des actions les plus remarquables du jeu à acheter, à collectionner et à posséder. Grâce à un espace de marché dédié, les fans pourront acheter ou vendre des éléments de leur collection à d'autres passionnés de football. Chaque achat peut être effectué par carte de crédit via un portefeuille Dapper, afin de garantir que chaque transaction soit aussi simple que possible.

« Si les fans pensaient qu'on ne pourrait pas faire mieux... eh bien, si. Le partenariat entre LaLiga et Dapper Labs nous rapprochera le plus possible de nos fans dans le monde entier par le biais d'un nouveau média en pleine expansion, et aux côtés du partenaire industriel qui a créé et lancé l'ensemble du mouvement NFT », a déclaré Javier Tebas, président de LaLiga. Cette expérience met les fans de football du monde entier au cœur de l'action, leur donnant une plateforme et un produit pour profiter et exprimer leur passion pour LaLiga d'une manière unique. »

Avec un accès à la fois aux actions actuelles et à de riches archives d'actions historiques, la nouvelle expérience donnera également aux fans la possibilité de se délecter du riche contexte historique et de l'héritage de l'une des meilleures ligues du monde. Les fans pourront découvrir les rivalités intemporelles entre les équipes, comprendre le passé de la ligue et plonger dans l'évolution d'une équipe ou d'un joueur en se voyant présenter des expériences faisant le lien entre passé et présent.

Bien qu'il s'agisse d'une expérience basée sur la blockchain, le produit donnera également aux fans un moyen de participer à l'action du match. Par le biais d'une variété d'activations de fans développées autour d'événements clés de la saison, les fans pourront participer à des concours qui leur offriront des opportunités uniques, comme un vol pour Barcelone pour le week-end où ils pourront prendre part au Clasico, le plus grand match de football du monde, depuis une loge VIP au Camp Nou.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à LaLiga pour lancer l'ultime expérience de collection d'actions marquantes axée sur les fans, qui ne ressemble à rien d'autre par rapport à ce qui a déjà été fait », a déclaré Caty Tedman, responsable des partenariats pour Dapper Labs. « Avec plus de 3,5 milliards de fans de football dans le monde, un environnement à plusieurs niveaux en matière d'expérience a le pouvoir de révolutionner la façon dont les fans se connectent au sport du football et comment ils s'engagent avec les équipes et les joueurs qu'ils aiment, à la fois virtuellement et dans la vie réelle. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de LaLiga, qui abrite certains des meilleurs clubs de la planète, afin d'offrir aux amateurs de football du monde entier cette expérience nouvelle et dynamique axée sur les fans. »

« En tant que capitaine du FC Barcelone pendant dix ans, j'ai vécu certains des plus grands moments de LaLiga. J'ai également connu certaines des périodes où nous étions au plus bas ; mais malgré tout, le jeu ne serait rien sans nos fans », a déclaré Carles Puyol, six fois champion de LaLiga, trois fois champion de l'UEFA Champions League, et capitaine du FC Barcelone de 2004 à 2014. « Les fans nous donnent une énergie qui nous encourage à ne pas abandonner. Ils nous aident à avancer quand nous n'en avons plus la force et ils nous apportent leur soutien quand nous en avons besoin. Pouvoir faire partie d'une expérience qui rapproche les joueurs de leurs plus grands défenseurs est passionnant et significatif. Je suis impatient de voir ce que cette relation nous réserve. »

Comme NBA Top Shot, la nouvelle expérience est construite sur la blockchain Flow, développée pour les expériences de consommation à grande échelle. Flow permet aux fans de tracer et de vérifier l'authenticité et la rareté de leurs objets de collection numériques.

Cet accord s'inscrit également dans le cadre des efforts de LaLiga North America (coentreprise entre LaLiga et Relevent Sports), qui joue un rôle actif dans la recherche de nouveaux partenaires et secteurs intéressants et attrayants à associer à LaLiga.

Pour plus d'informations sur cette nouvelle expérience et pour savoir comment s'y inscrire à l'avance, veuillez consulter le site laliga.onflow.org.

À propos de LaLiga

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des loisirs et du divertissement. Il s'agit d'une association sportive privée composée des 20 sociétés sportives anonymes (SAD) et clubs de LaLiga Santander et des 22 de LaLiga SmartBank, et chargée d'organiser des compétitions de football professionnel en Espagne. Au cours de la saison 2019-2020, LaLiga a atteint 2,8 milliards de personnes dans le monde. Avec son siège à Madrid (Espagne), elle est présente dans 41 pays à travers onze bureaux et 44 représentants. L'organisation mène son action sociale par le biais de sa fondation et a été la première ligue de football professionnel au monde à créer une ligue pour les footballeurs déficients intellectuels : LaLiga Genuine Santander.

À propos de Dapper Labs

Dapper Labs, la société à l'origine de NBA Top Shot et les développeurs originaux de la blockchain Flow, utilise la technologie blockchain pour apporter des jetons non fongibles et de nouvelles formes d'engagement numérique aux fans du monde entier. Depuis sa création en 2018, Dapper Labs a donné aux passionnés de consommation un véritable enjeu en les rapprochant des marques qu'ils aiment, en permettant à des communautés engagées et passionnantes d'y contribuer, et en alimentant de nouvelles voies pour qu'ils deviennent eux-mêmes des créateurs. Les partenaires de studio actuels de Dapper Labs comprennent la NBA, la NBPA, la WNBA, la WNBPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies et UFC. Parmi les investisseurs notables de Dapper Labs figurent Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung et les fondateurs de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga et AngelList, entre autres. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de Dapper Labs, rendez-vous sur dapperlabs.com .

