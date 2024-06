L'AM General présente JLTV A2 International pour la première fois au salon Eurosatory 2024

PARIS, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le principal fabricant de véhicules tactiques légers et de systèmes de mobilité, AM General, présentera pour la première fois le véhicule tactique léger interarmées de nouvelle génération A2 (JLTV A2) en dehors des États-Unis aux côtés du robuste HUMVEE Saber. L'entreprise est ravie de présenter ces deux plateformes innovantes qui démontrent son engagement à diriger l'industrie des véhicules tactiques légers afin de répondre et de dépasser les exigences actuelles et futures du champ de bataille moderne. L'exposition aura lieu à Paris, en France, du 17 au 21 juin 2024, Hall 5, Stand #B189 - Pavillon américain.

The HUMVEE Saber, built off the iconic and battle proven HUMVEE platform, features an innovative cab design that provides increased levels of protection in the same vehicle footprint for a more rugged, agile, and protected vehicle. The JLTV A2 has many improved features over the A1 platform, including enhanced corrosion protection, more efficient battery, and reduced interior/ext

« Eurosatory est le lieu international idéal pour lancer le JLTV A2 et démontrer les améliorations apportées à cette incroyable plateforme et l'impact positif qu'elles auront sur le Warfighter, a déclaré Jim Cannon, AM General and CEO. « Alors que nous intensifions le programme, il est également important pour nous de communiquer à nos clients le processus d'acquisition, via Foreign Military Sales (FMS), pour le JLTV A2, et le fait d'être présents à ce salon de grande envergure nous permet de le faire."

La variante JLTV A2 Utility sera exposée et présentera la station d'armes à distance deFNder de FN Firearms, adaptée aux missions d'autodéfense, d'appui-feu d'infanterie et de combat à longue portée. En plus de sa capacité à intégrer des armes défensives, le JLTV A2 présente de nombreuses améliorations significatives par rapport à la plateforme A1. Les principales caractéristiques de la plateforme A2 comprennent une meilleure efficacité énergétique grâce à un codage amélioré des vitesses de transmission, une batterie lithium-ion améliorée qui remplace les 2 batteries au plomb-acide actuelles, une meilleure protection contre la corrosion pour atténuer les problèmes de corrosion existants et une accessibilité améliorée pour un entretien plus facile.

En plus du JLTV A2, AM General présentera également le HUMVEE Saber, qui combine le châssis HUMVEE Series 13 éprouvé et testé au combat avec une nouvelle capsule blindée monocoque offrant une protection et une survie nettement améliorées pour l'équipage. Pour Eurosatory, la société présentera un concept en collaboration avec Hornet Defense, Aerovironment, Armorworks et IMMI pour présenter la flexibilité de la plateforme à augmenter ses capacités défensives et offensives, en plus de sa conception révolutionnaire de cabine en instance de brevet.

Les représentants d'AM General seront présents pour discuter non seulement des véhicules innovants exposés, mais aussi de la grande variété de solutions de mobilité dans leur portefeuille de produits. Ils fourniront également des informations approfondies sur le processus d'approvisionnement des FMS, les services d'ingénierie et de logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale primée, l'assistance au service sur le terrain et l'assistance à la garantie des équipements.

À propos d'AM General

AM General Engineers, fabrique et prend en charge des véhicules spécialisés pour les clients militaires et commerciaux. Sa présence mondiale de diverses offres de produits dans plus de 70 pays positionne AM General de manière unique pour améliorer l'interopérabilité entre les Alliés et s'appuyer sur son industrie de la défense et ses partenariats automobiles de longue date. L'esprit d'innovation d'AM General offre des solutions de mobilité avancées, robustes, résilientes et fiables qui vous feront bouger. Avec un portefeuille de produits bien équilibré, qui comprend les véhicules emblématiques HUMVEE, le véhicule tactique léger interarmées A2 (JLTV A2), le camion tactique léger HUMVEE Saber de nouvelle génération qui présente des niveaux de protection améliorés, et la technologie révolutionnaire de recul souple pour les plateformes mobiles, AM General s'efforce d'offrir une amélioration continue qui est prête dès maintenant. AM General possède une vaste expérience dans la réponse aux besoins changeants des industries de la défense et de l'automobile, soutenue par ses employés dans les principales installations de l'Indiana, du Michigan et de l'Ohio, ainsi que par une solide base de fournisseurs qui s'étend dans 43 États. Pour en savoir plus sur AM General, consultez le site www.amgeneral.com.

