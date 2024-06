AM General presenta a nivel internacional JLTV A2 en Eurosatory 2024

PARÍS, 14 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- AM General, fabricante líder de vehículos tácticos ligeros y sistemas de movilidad, presentará por primera vez fuera de Estados Unidos el vehículo táctico ligero conjunto A2 (JLTV A2) de próxima generación, junto con el resistente HUMVEE Saber. La empresa se complace en presentar estas dos plataformas innovadoras que demuestran su compromiso de liderar la industria de vehículos tácticos ligeros para satisfacer y superar las demandas actuales y futuras del campo de batalla moderno. La exposición se llevará a cabo en París (Francia), del 17 al 21 de junio de 2024, pabellón 5, expositor número B189, pabellón de Estados Unidos.

The HUMVEE Saber, built off the iconic and battle proven HUMVEE platform, features an innovative cab design that provides increased levels of protection in the same vehicle footprint for a more rugged, agile, and protected vehicle. The JLTV A2 has many improved features over the A1 platform, including enhanced corrosion protection, more efficient battery, and reduced interior/ext

"Eurosatory es el escenario internacional perfecto para presentar el JLTV A2 y demostrar las mejoras realizadas en esta increíble plataforma y cómo estas impactarán positivamente en el combatiente", comentó Jim Cannon, presidente y consejero dlegado de AM General. "A medida que aceleramos el programa, también es importante para nosotros comunicar a nuestros clientes el proceso de adquisición, a través de Foreign Military Sales (FMS), para el JLTV A2 y estar en esta feria de gran alcance nos permite hacerlo".

La variante JLTV A2 Utility estará en exhibición y contará con la estación de armas remotas medianas deFNder de FN Firearms que es adecuada para defensa personal, apoyo de fuego de infantería y misiones de combate de largo alcance. Además de su capacidad para integrar armamento defensivo, el JLTV A2 tiene muchas mejoras significativas con respecto a la plataforma A1. Las características clave de la plataforma A2 incluyen una eficiencia de combustible mejorada a través de una codificación de engranajes de transmisión mejorada, una batería de iones de litio mejorada que reemplaza las 2 baterías de plomo-ácido actuales, una protección contra la corrosión mejorada para mitigar los problemas de corrosión existentes y una accesibilidad mejorada para un mantenimiento más fácil.

Además del JLTV A2, AM General también exhibirá el HUMVEE Saber, que combina el chasis probado y comprobado en batalla HUMVEE Serie 13 con una nueva cápsula blindada monocasco que ofrece una protección y capacidad de supervivencia de la tripulación significativamente mejoradas. Para Eurosatory, la empresa presentará un concepto en colaboración con Hornet Defense, Aerovironment, Armorworks e IMMI para mostrar la flexibilidad de la plataforma para aumentar sus capacidades defensivas y ofensivas, además de su diseño de cabina revolucionario, pendiente de patente.

Los representantes de AM General estarán presentes para hablar no solo sobre los innovadores vehículos en exhibición, sino también sobre la amplia variedad de soluciones de movilidad en su cartera de productos. También facilitarán información detallada sobre el proceso de adquisición de FMS, los servicios de ingeniería y logística, la galardonada gestión de la cadena de suministro global, el soporte de servicio de campo y el soporte de garantía de equipos.

Acerca de AM General

AM General diseña, fabrica y proporciona soporte a vehículos especializados para clientes militares y comerciales. Su presencia global de diversas ofertas de productos en más de 70 países posiciona a AM General de manera única para mejorar la interoperabilidad entre los aliados y aprovechar sus asociaciones duraderas con la industria de defensa y la automoción. El espíritu innovador de AM General ofrece soluciones de movilidad avanzadas, resistentes, resilientes y fiables que lo harán avanzar. Con una cartera de productos completa, que incluye los icónicos vehículos HUMVEE, el Joint Light Tactical Vehicle A2 (JLTV A2), el camión táctico ligero HUMVEE Saber de próxima generación que tiene niveles mejorados de protección y la revolucionaria tecnología de retroceso suave para plataformas móviles, AM General se esfuerza por ofrecer una mejora continua que está lista ahora. AM General tiene una amplia experiencia en satisfacer las necesidades cambiantes de las industrias de defensa y automoción, respaldada por sus empleados en las principales instalaciones de Indiana, Michigan y Ohio, y una sólida base de proveedores que se extiende por 43 estados. Consulte más información sobre AM General en www.amgeneral.com .

Contacto para medios: Deborah Reyes

Directora ejecutiva de marketing global y comunicaciones estratégicas

E-mail: [email protected]