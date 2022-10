LambdaTest collabore avec Microsoft pour réduire les interruptions dans les flux de travail des développeurs grâce à des intégrations profondes dans la chaîne d'outils Microsoft Developer Toolchain

LambdaTest a lancé un cloud de tests Playwright alimenté par HyperExecute et a annoncé des intégrations profondes avec Microsoft Azure DevOps et GitHub Actions. Les compétences, les certifications et les offres exclusives destinées aux clients de Microsoft sont conçues pour abaisser la barrière de l'adoption. LambdaTest était également un exposant et un partenaire vedette à Microsoft Ignite.

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest , une plateforme cloud de tests de qualité continus de premier plan, a collaboré avec Microsoft sur plusieurs fronts pour permettre aux développeurs de réduire les interruptions, aidant ainsi les entreprises à se lancer rapidement sur le marché. La collaboration s'étend à des intégrations technologiques poussées, à des cours de certification et à des offres exclusives pour les clients de Microsoft.

La plateforme intelligente d'orchestration de tests HyperExecute , de LambdaTest, intégrée à Azure, a été intégrée à Azure DevOps et à GitHub Actions pour permettre des tests transparents pour les entreprises clientes de Microsoft.

Les utilisateurs peuvent désormais déclencher l'orchestration des tests sur HyperExecute sans apporter de modifications à la configuration CI/CD sur Azure DevOps. Ils peuvent également simplifier le flux de travail et automatiser intelligemment l'exécution des tests sur HyperExecute en utilisant Azure Pipelines. .

De plus, l'intégration d'HyperExecute à GitHub Actions simplifie le suivi et la gestion de tous les bogues en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent enregistrer les bogues dans le dépôt GitHub directement à partir de HyperExecute de LambdaTest, en appuyant simplement sur un bouton. . Il en résulte un déploiement facile du code et une livraison fiable.

Une fois ces intégrations mises en place, les développeurs et les testeurs bénéficieront d'un environnement sans interruption lorsqu'ils valideront le code, et les entreprises seront en mesure d'accélérer la mise sur le marché.

En outre, les utilisateurs de Playwright peuvent désormais exécuter des scripts dans un environnement hyper évolutif et sécurisé sur le cloud d'essai HyperExecute Playwright ultra-rapide. Les entreprises peuvent également accélérer le retour d'information des développeurs et la vitesse de publication en réduisant la durée du cycle de triage des tests. L'infrastructure hautement fiable et sécurisée d'HyperExecute s'intègre de manière transparente à la pile existante pour offrir aux entreprises une expérience de test sans faille.

LambdaTest a également lancé deux cours de certification Playwright ( Playwright 101 pour les débutants et Playwright 102 pour les utilisateurs avancés) pour aider les développeurs/testeurs à se familiariser avec le cadre.

« Les développeurs et les testeurs doivent se battre jour après jour pour passer d'un outil à l'autre et d'une plateforme à l'autre pour effectuer leurs tests, ce qui entraîne de nombreuses frictions et interruptions. L'intégration d'HyperExecute avec Microsoft Azure DevOps et GitHub Actions va simplifier l'ensemble du flux, permettant ainsi aux développeurs et aux testeurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux », a déclaré Maneesh Sharma, directeur de l'exploitation, LambdaTest. « Avec HyperExecute, les utilisateurs de Playwright peuvent exécuter leurs scripts de manière transparente et bénéficier d'une exécution plus rapide des tests et, par conséquent, d'une mise sur le marché plus rapide. En outre, nos cours de certification, qui font l'objet de recherches approfondies, aideront les utilisateurs à améliorer leur jeu. »

Les clients Microsoft Enterprise qui utilisent Playwright, GitHub Actions ou Azure DevOps peuvent s'inscrire à une offre à durée limitée et obtenir un accès gratuit à 3 sessions parallèles d'HyperExecute.

LambdaTest était également exposant lors de l'événement annuel très attendu de Microsoft, Microsoft Ignite (12-14 octobre 2022), qui a présenté le meilleur de ce qui est à venir pour Microsoft et ses partenaires, les décideurs techniques et les responsables de la mise en œuvre des technologies de l'information.

« Lors du Microsoft Ignite, où nous étions exposants et partenaires vedettes, nous avons eu des conversations qui ont suscité la réflexion et rencontré des entreprises partageant les mêmes idées. C'était une expérience vraiment enrichissante », a déclaré Maneesh Sharma.

"Chez Microsoft, offrir une expérience transparente aux développeurs est une priorité absolue, et la pile Microsoft Cloud apporte une plateforme incroyable aux développeurs pour utiliser et créer des applications et des solutions. L'intégration d'HyperExecute à Microsoft Azure DevOps et GitHub Actions est un excellent moyen d'apporter de la flexibilité et de la productivité aux développeurs et aux testeurs, tout en fournissant les supports de formation nécessaires pour utiliser au mieux cette offre », a déclaré Venkat Krishnan, directeur exécutif, Global Partner Solutions, Microsoft Inde.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de tests de qualité en continu qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 10 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://lambdatest.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

SOURCE LambdaTest