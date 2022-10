LambdaTest colabora com Microsoft para reduzir interrupções nos fluxos de trabalho de desenvolvedores por meio de integrações profundas em Microsoft Developer Toolchain

A LambdaTest lançou uma nuvem de testes Playwright impulsionada pela HyperExecute e anunciou profundas integrações com Microsoft Azure DevOps e GitHub Actions. Qualificações, certificações e ofertas exclusivas da Playwright para clientes Microsoft foram desenvolvidas para reduzir a barreira de adoção. A LambdaTest também foi expositora e parceira de destaque no Microsoft Ignite.

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma de nuvem, líder em testes contínuos de qualidade, colabora com a Microsoft em várias frentes para habilitar os desenvolvedores a reduzir interrupções, agilizando a entrada de empresas no mercado. A colaboração abrange integrações de tecnologia profunda, cursos de certificação e ofertas exclusivas para clientes Microsoft.

A plataforma inteligente de execução de testes da LambdaTest, HyperExecute, integrada ao Azure, foi integrada a Azure DevOps e GitHub Actions para viabilizar testes contínuos para clientes Microsoft Enterprise.

Os usuários agora podem acionar a execução de testes na HyperExecute sem alterações na configuração CI/CD em Azure DevOps. Eles também podem simplificar o fluxo de trabalho e automatizar de forma inteligente a execução de testes na HyperExecute usando Azure Pipelines.

Além disso, a integração da HyperExecute com a GitHub Actions racionaliza o monitoramento e o gerenciamento de todos os bugs em um só lugar. Os usuários podem registrar bugs no repositório GitHub diretamente a partir da HyperExecute da LambdaTest, bastando apertar um botão. Isso resulta em fácil implementação de código e resultados confiáveis.

Com a configuração dessas integrações, os desenvolvedores e testadores terão um ambiente sem interrupções ao confirmar código, e as empresas poderão entrar no mercado mais rapidamente.

Além disso, os usuários da Playwright podem executar scripts em ambiente hiperescalável e seguro na nuvem de testes HyperExecute da Playwright em velocidades incrivelmente altas. As empresas também podem acelerar o feedback do desenvolvedor e viabilizar a velocidade, reduzindo o tempo de ciclo de triagem de testes. A infraestrutura altamente confiável e segura da HyperExecute integra-se perfeitamente à pilha existente para oferecer às empresas uma experiência de testes livre de falhas.

A LambdaTest também lançou dois cursos de certificação Playwright (Playwright 101 para iniciantes e Playwright 102 para usuários avançados) para ajudar os desenvolvedores/testadores a acompanhar o ritmo da estrutura.

"Os desenvolvedores e testadores enfrentam dificuldades todos os dias, ao saltar entre várias ferramentas e plataformas para executar testes, o que leva a muitos atritos e interrupções. A integração da HyperExecute com Microsoft Azure DevOps e GitHub Actions simplificará todo o fluxo, possibilitando, assim, que desenvolvedores e testadores a se concentrem no que fazem de melhor", disse Maneesh Sharma, diretor de operações da LambdaTest. Com a HyperExecute, os usuários da Playwright podem executar scripts com perfeição, ser mais ágeis na execução de testes e chegar ao mercado mais rapidamente. Além disso, nossos cursos de certificação, baseados em pesquisas profundas, ajudarão os usuários a atingir um nível mais elevado."

Os clientes Microsoft Enterprise que usam Playwright, GitHub Actions ou Azure DevOps podem se inscrever para uma oferta por tempo limitado e obter acesso gratuito a três sessões paralelas da HyperExecute.

A LambdaTest também foi uma expositora no tão esperado evento anual da Microsoft, Microsoft Ignite (12 a 14 de outubro de 2022), que apresentou o melhor que está por vir da Microsoft e seus parceiros, tomadores de decisões técnicas e implementadores de tecnologia da informação.

"No Microsoft Ignite, onde éramos expositores e parceiros de destaque, tivemos conversas instigantes e conhecemos empresas que partilham as mesmas ideias. Foi uma experiência realmente enriquecedora", disse Maneesh Sharma.

"Na Microsoft, oferecer uma experiência de desenvolvedor perfeita é prioridade, e o pacote Microsoft Cloud traz uma plataforma incrível para os desenvolvedores usarem e criarem aplicativos e soluções. A integração da HyperExecute com Microsoft Azure DevOps e GitHub Actions é uma ótima forma de oferecer agilidade e produtividade aos desenvolvedores e testadores e, ao mesmo tempo oferecer os materiais de treinamento necessários para o melhor uso dessa oferta", disse Venkat Krishnan, diretor executivo de Global Partner Solutions, da Microsoft India.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma na nuvem de testes contínuos de qualidade que ajuda os desenvolvedores e testadores a enviar o código mais rapidamente. Mais de dez mil clientes, mais de um milhão de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de teste.

A plataforma LambdaTest oferece uma execução de testes segura, escalável e criteriosa para os clientes em diferentes pontos do ciclo de vida de suas DevOps (CI/CD).

O Browser & App Testing Cloud permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos móveis e de internet em mais de três mil navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistemas operacionais diferentes.

A HyperExecute ajuda os clientes a executar e processar grades de teste na nuvem para qualquer plataforma e linguagem de programação em velocidades incrivelmente altas, a fim de reduzir o tempo dos testes de qualidade, o que ajuda os desenvolvedores a criar softwares com maior rapidez.

Para mais informações, visite https://lambdatest.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

FONTE LambdaTest

