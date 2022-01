LambdaTest lança HyperTest, a plataforma de teste de aplicativos e sites com base em nuvem mais rápida do mundo

SÃO FRANCISCO, 7 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, uma plataforma líder em execução de testes, lançou a HyperTest , uma plataforma de teste inteligente de última geração para ajudar as empresas a realizar testes de selênio de ponta a ponta com a velocidade mais rápida possível.

Em um momento em que as empresas digitais estão lançando produtos e recursos em velocidades extremamente rápidas e procurando superar os concorrentes, testar o código antes de lançá-lo ao público é de extrema importância. A HyperTest, que oferece suporte a testes de selênio, permite que as empresas alcancem o tempo de lançamento mais rápido no mercado, reduzindo de forma inteligente o tempo de execução do teste drasticamente. O Selenium é um projeto de código aberto que oferece suporte à automação de navegadores na Internet, com cuja utilização os desenvolvedores e analistas de QA em empresas podem automatizar seus testes para economizar tempo em vez de testar manualmente cada funcionalidade.

As plataformas de teste de automação existentes são inerentemente lentas devido a muitos saltos de rede que acontecem durante cada teste. Na abordagem tradicional, cenários de teste acionados são enviados pela primeira vez para o centro de Selenium, que, por sua vez, está programado para funcionar com o nó de selênio mais adequado. Isso resulta em latência desnecessária, uma vez que muitos componentes da rede estão envolvidos em todo o processo. Além disso, vários saltos de rede com componentes separados resultam em aumento da desagregação do teste, um fator que é o maior obstáculo para o lançamento no mercado.

O HyperTest unifica todos os componentes em um único ambiente de execução que elimina esses saltos de rede e reduz os tempos de execução do teste. Isso permite que as empresas testem os códigos e corrijam os problemas em um ritmo muito mais rápido e, portanto, alcancem um tempo de lançamento no mercado em menor tempo.

"As soluções tradicionais mal arranham a superfície quando se trata de velocidade de execução do teste. Queríamos construir a plataforma de execução de testes mais rápida porque as empresas estão cansadas de lentidão. Quando as empresas digitais modernas estão construindo os melhores recursos e produtos da categoria, elas também precisam de uma plataforma de execução de testes melhor da categoria", disse Asad Khan, CEO da LambdaTest. "A HyperTest funciona tão rápido quanto uma instalação interna de selênio e é até 70% mais rápida do que outras plataformas tradicionais de execução de testes em nuvem. Estamos entusiasmados com o fato de o mundo testar a HyperTest e experimentar a execução de testes em velocidade nunca antes vista. Ela também é oferecida com uma infinidade de recursos inteligentes que garantem a fácil execução do teste."

A HyperTest é disponibilizada com registros de console em tempo real para execução de testes, agrupamento inteligente de testes para reduzir o tempo total de construção, gerenciamento de artefatos, relatórios automáticos e novas tentativas automáticas em caso de falhas. A plataforma também está disponível para Windows, Mac e Linux.

Fundada em 2017, a LambdaTest arrecadou cerca de 25 milhões de dólares em financiamento de empresas de investimento, como Sequoia Capital, Telstra Ventures, Entree Capital, Leo Capital Holdings, Blume Ventures e outras.

A plataforma de execução de testes LambdaTest permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de internet e aplicativos móveis em mais de três mil navegadores, versões de navegador e ambientes de sistema operacional diferentes. Mais de 500 empresas e mais de 600 mil usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para suas necessidades de execução de testes.

