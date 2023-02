LambdaTest lança plataforma de teste de regressão visual SmartUI

Os usuários já podem automatizar testes de regressão visual para identificar desvios visuais com um único clique em mais de 3000 ambientes para dispositivos fixos e móveis.

SÃO FRANCISCO, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, a maior plataforma em nuvem para testes de experiência digital, acaba de adicionar a SmartUI, uma plataforma de testes de regressão visual, à sua nuvem de teste unificada.

Com a SmartUI da LambdaTest, as empresas poderão fazer testes de regressão visual de forma inteligente, automatizada e em escala, identificando defeitos visuais antecipadamente para garantir que os clientes possam desfrutar de uma experiência digital perfeita independentemente do dispositivo que estejam usando. Comparando automaticamente as compilações mais recentes com as linhas de base, a plataforma detecta desvios visuais nos elementos da UI (interface do usuário), como ícones, tipografia, preenchimentos, cores e layout, bem como na posição desses elementos, dando às equipes de desenvolvimento a confiança necessária para lançar produtos perfeitos de forma até 70% mais rápida.

Os usuários podem executar regressões visuais automatizadas em mais de 3000 ambientes para dispositivos fixos e móveis. A plataforma é compatível todas as estruturas de automação populares (Selenium, Cypress, Puppeteer, Playwright, etc.) bem como com todas as linguagens de programação (como Java, Python, NodeJS e C#, entre outras).

"Os clientes 'nativos do digital' esperam uma experiência sem problemas sempre que acessam um ativo digital. Os testes de interface do usuário são a base que permite essa experiência. Dotada de um design e de uma funcionalidade muito intuitivos, bem como de uma ampla gama de integrações, a plataforma SmartUI da LambdaTest permite que as equipes de desenvolvimento executem facilmente testes de regressão visual. Os testes de regressão visual nunca foram tão simples", disse Mayank Bhola, cofundador e diretor de produto da LambdaTest. "Este lançamento é uma parte essencial de nossa plataforma mais ampla de testes de experiência digital e ajudará as empresas a acelerar seus processos de transformação digital. As empresas poderão escolher entre testes transversais a vários navegadores, testes em dispositivos reais, testes de regressão visual e testes de aplicativos OTT, permitindo que seus clientes desfrutem de uma experiência digital de alta qualidade.

A plataforma SmartUI possui integrações a bibliotecas populares de componentes de UI e, a cada semana, são adicionadas novas integrações. Além disso, a plataforma integra-se perfeitamente a plataformas CI/CD como o GitHub, o CircleCI e o AzureDevOps, ajudando os usuários a executar suas CI juntamente com testes de regressão visual.

Todos os desvios e mudanças visuais 'detectados' poderão ser testados por aprovadores, que alterarão o status para 'aprovado' após inspeção. Os usuários podem facilmente filtrar as etiquetas, configurar cores personalizadas para destacar erros, acessar várias opções de visualização, determinar a aprovação automática se a porcentagem de incompatibilidade for baixa, e decidir o limite de pixels para comparação.

A LambdaTest anunciou recentemente o lançamento de sua nuvem de testes de experiência digital para empresas. Oferecendo a melhor plataforma de execução e orquestração de testes de 360 graus, juntamente com análises detalhadas e opções de implementação personalizáveis, essa oferta permitirá que as empresas acelerem seus processos de transformação digital.

Além disso, no discurso principal da Cúpula de Tecnologia 'Microsoft Future Ready' de 2023, realizada em Bengaluru (Índia), Satya Nadella, presidente e diretora executiva da Microsoft, disse: "A LambdaTest está fazendo no campo da automação de testes o que a Kubernetes fez no campo da orquestração de contêineres: criar um novo patamar de eficiência em torno da automação de testes para que as pessoas possam se concentrar nos testes e não em sua orquestração".

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma das principais plataformas em nuvem para testes de experiência digital, e seu objetivo é ajudar os desenvolvedores e testadores a entregar código mais rapidamente. Mais de 10 mil clientes empresariais e 2 milhões de usuários em mais de 130 países confiam na LambdaTest para executar seus testes.

A plataforma LambdaTest fornece uma orquestração de testes segura, escalável e detalhada para clientes em diferentes momentos do ciclo de vida de seus DevOps (CI/CD): -

