LambdaTest lance la plateforme de tests de régression visuelle SmartUI

Les utilisateurs peuvent désormais automatiser les tests de régression visuelle en un seul clic sur plus de 3 000 environnements de bureau et mobiles différents afin d'identifier les écarts visuels

SAN FRANCISCO, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- LambdaTest , la principale plateforme en cloud testing d'expérience numérique, a lancé SmartUI , une plateforme de test de régression visuelle, dans le cadre plus large de son cloud testing unifié.

Avec LambdaTest SmartUI , les entreprises peuvent désormais effectuer des tests de régression visuelle automatisés intelligents à l'échelle et identifier les défauts visuels de manière précoce, en veillant à ce que les clients bénéficient d'une expérience numérique transparente, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent. La plateforme compare automatiquement les derniers builds avec les lignes de base pour découvrir les écarts visuels dans les éléments de l'interface utilisateur tels que les icônes, la typographie, les paddings, la couleur et la disposition, ainsi que la position de l'élément, ce qui donne aux équipes de développement la confiance nécessaire pour publier des expériences au pixel près jusqu'à 70 % plus rapidement.

Les utilisateurs peuvent exécuter des régressions visuelles automatisées dans plus de 3 000 environnements de bureau et mobiles différents. La plateforme prend en charge tous les cadres d'automatisation populaires tels que Selenium, Cypress, Puppeteer, Playwright, etc., dans tous les langages de programmation tels que Java, Python, NodeJS et C#, entre autres.

« Les clients natifs du numérique attendent une expérience fluide chaque fois qu'ils accèdent à une ressource numérique. Les tests d'interface utilisateur constituent le fondement de cette expérience. La plateforme SmartUI de LambdaTest permettra aux équipes de développement d'effectuer des tests de régression visuelle en toute simplicité grâce à sa conception et à ses fonctionnalités intuitives, sans parler de sa multitude d'intégrations. Les tests de régression visuelle n'ont jamais été aussi simples », a déclaré Mayank Bhola, cofondateur et chef de produit de LambdaTest. « Ce lancement constitue une partie essentielle de notre plateforme de test de l'expérience numérique, qui aidera les entreprises à accélérer leur transformation numérique. Les entreprises peuvent désormais choisir entre les tests inter-navigateurs, les tests de dispositifs réels, les tests de régression visuelle et les tests d'applications OTT, et ainsi offrir une expérience numérique de premier ordre à leurs clients. »

SmartUI s'intègre facilement aux bibliothèques de composants d'interface utilisateur les plus populaires, et d'autres sont ajoutées chaque semaine. De plus, la plateforme s'intègre de manière transparente aux plateformes CI/CD telles que GitHub, CircleCI et AzureDevOps, afin d'aider les utilisateurs à exécuter leur CI ainsi que des tests de régression visuelle.

Chaque écart visuel et chaque modification « trouvée » peut avoir des approbateurs qui peuvent tester et changer le statut en approuvé lors de l'inspection. Les utilisateurs peuvent facilement filtrer les balises, personnaliser les couleurs de mise en évidence des erreurs, disposer de plusieurs options d'affichage, procéder à une approbation automatique si le pourcentage de discordance est faible, et décider du seuil de pixels pour la comparaison.

LambdaTest a récemment annoncé le lancement de son cloud de test d'expérience numérique pour les entreprises. L'offre permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique en fournissant une plateforme d'exécution et d'orchestration de tests à 360 degrés de premier ordre, couplée à des analyses de tests perspicaces et à des options de déploiement personnalisables.

Par ailleurs, Satya Nadella, président et PDG de Microsoft, a prononcé le discours d'ouverture du sommet Microsoft Future Ready Technology 2023, à Bangalore, où il a déclaré : « LambdaTest fait pour l'automatisation des tests ce que Kubernetes a fait pour l'orchestration des conteneurs - en créant ce prochain niveau d'efficacité autour de l'automatisation des tests afin que les gens puissent réellement se concentrer sur les tests plutôt que sur l'orchestration des tests. »

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un cloud de test d'expérience numérique de premier plan qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 10 000 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Cross Browser Testing Cloud

La plateforme d'exécution des tests LambdaTest permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés sur plus de 3 000 navigateurs, versions de navigateurs et environnements de systèmes d'exploitation différents.

Avec le cloud testing des périphériques réels de LambdaTest, vous pouvez désormais tester les erreurs non gérées, l'UI/UX, les performances et les fonctionnalités de vos applications natives, web et hybrides avant leur mise en production. Testez sur la plus large gamme d'appareils mobiles et OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV et Apple TV).

Une plateforme d'orchestration et d'exécution de tests en cloud de nouvelle génération, pilotée par IP, qui aide les entreprises à exécuter des tests d'automatisation de bout en bout à une vitesse jusqu'à 70 % plus rapide, leur permettant ainsi d'accélérer la mise sur le marché et d'offrir une expérience numérique de qualité.

Comparez les captures d'écran de vos ressources numériques à une base de référence pour détecter tout écart visuel sur plus de 3 000 environnements de bureau et mobiles différents.

L'intelligence intégrée de tests de LambdaTest fournit aux entreprises des informations sur les modèles et les tendances des tests, ce qui les aide à prendre de meilleures décisions.

