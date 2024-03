LAMDA DEVELOPMENT FAIT AVANCER LA CONSTRUCTION DE L'ELLINIKON

L'Ellinikon franchit des étapes clés en matière de ventes résidentielles, d'investissement mondial et de crédit-bail commercial

ATHÈNES, Grèce, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- Lamda Development est heureuse d'annoncer la progression rapide des travaux à l'Ellinikon, le plus grand projet de régénération urbaine d'Europe et une ville côtière écologique et intelligente en cours de construction à 15 minutes d'Athènes. Profitant d'un panorama sur le bleu de la mer Égée et de couchers de soleil à couper le souffle, cette nouvelle destination de classe mondiale devrait attirer au moins un million de touristes supplémentaires.

THE ELLINIKON PROGRESS OF WORKS MARCH 2024

Alors que la phase I est bien avancée dans sa construction et son développement, des progrès significatifs ont été réalisés cette année dans le contexte d'une demande mondiale émanant de plus de 50 pays. Les projets prévus pour l'achèvement de la phase I comprennent la majeure partie des développements commerciaux, la régénération du front côtier et de la marina d'Agios Kosmas, une grande partie du parc Ellinikon et environ 1 500 unités de développement résidentiel. Une fois terminée, la phase I devrait générer environ 3,3 milliards d'euros de recettes.

Lamda est également fière d'avoir livré, plus tôt cette année, le Centre de soins pour personnes handicapées aux municipalités voisines. Cet établissement de pointe est déjà opérationnel et abrite quatre associations au sein de ses 11 500 mètres carrés. Il s'agit du premier bâtiment construit par Lamda à l'Ellinikon et à avoir été livré dans les délais – un événement commémoré par une visite du premier ministre grec en octobre, qui a prononcé une allocution soulignant l'importance du projet.

L'aspect résidentiel

La Riviera Tower, joyau de l'Ellinikon, sera le plus haut gratte-ciel du pays et la plus haute tour écologique de bord de mer en Méditerranée. Son principal contrat de travaux est attribué à la coentreprise Bouygues Batiment International-INTRAKAT. Les fondations du bâtiment ont été réalisées grâce à un processus de coulée continue du béton d'une durée de 40 heures, le plus long processus de ce type dans l'histoire de la Grèce. La société Hill International a été nommée pour superviser la construction du projet.

Pendant ce temps, les résidences Cove ont reçu des permis de construire pour ses quatre blocs début 2023. La mobilisation du site, la démolition et l'excavation ont eu lieu tout au long de 2023, tandis que la construction de la structure en béton du projet a déjà commencé. Hill International a été désignée consultante en gestion du projet.

Suite à la vente et à la commercialisation réussies de plus de 350 unités résidentielles côtières, Lamda a récemment annoncé Little Athens, un fantastique nouveau quartier qui apportera environ 1 115 résidences et 110 unités commerciales locales à l'écosystème urbain intelligent de l'Ellinikon. Dans ce cadre, Lamda a dévoilé Park Rise, un immeuble de 12 étages (50 mètres de haut) comprenant 88 logements conçu par le cabinet d'architecture de renommée mondiale Bjarke Ingels Group.

En outre, Lamda a annoncé la construction des Pavilion Terraces, un ensemble de sept bâtiments résidentiels de six étages, dont quatre comporteront également des commerces au rez-de-chaussée. Conçu par le cabinet d'architecture grec 314 Architecture Studio, ce projet comprendra 156 résidences d'une à cinq chambres.

Récemment, Lamda a également annoncé trois nouveaux développements de cinq étages à Little Athens, qui proposeront tous des résidences d'une à quatre chambres avec des conceptions intérieures et extérieures dynamiques en harmonie avec le quartier. Les nouvelles propriétés comprennent Promenade Heights, conçue par 314 Architecture Studio et comprenant 79 appartements ; Atrium Gardens, conçue par Deda & Architects, comprenant 56 appartements et sept unités commerciales ; et Trinity Gardens, conçue par Tsolakis Architects et comprenant 80 appartements. Ces projets devraient être achevés au quatrième trimestre 2026.

Une destination de shopping et de loisirs

Les travaux préliminaires ont débuté en 2023 pour The Ellinikon Mall, une destination révolutionnaire pour le commerce et le divertissement. Grâce à son infrastructure de pointe, ce centre commercial offrira un design haut de gamme et une sélection de grandes marques grecques et internationales.

Les travaux d'excavation et de bétonnage ont également commencé en juillet 2023 pour les installations du parc sportif d'Ellinikon.

Les infrastructures

Des progrès significatifs ont été réalisés sur l'infrastructure de l'Ellinikon. Dans le passage souterrain Poseidonos, qui reliera le front côtier d'Ellinikon à son centre urbain, plus de 70 % du volume total a été excavé et le bétonnage a été réalisé à près de 40 %.

En ce qui concerne l'assainissement du site, plus de 1 000 mètres cubes d'eau souterraine et plus de 6 000 tonnes de sol ont été traités sur place. De plus, 5,5 km d'anciens pipelines ont été retirés et des arbres sont en cours de transplantation.

L'Ellinikon sera également protégé contre de nombreux effets du changement climatique, tels que les inondations, grâce au courant Trachones, un projet innovant faisant partie du solide système de protection contre les inondations de la ville. 60 % des travaux d'excavation pour les systèmes de protection contre les inondations ont été achevés cette année, tandis que 88 % des travaux d'excavation et 65 % des travaux de bétonnage des collecteurs centraux d'eau de pluie ont également été achevés.

Mises à jour du projet pour 2024

Lamda et ses sous-traitants travaillent avec diligence pour donner vie à l'Ellinikon, et des progrès intéressants sont prévus pour 2024, à savoir :

La construction de la Riviera Galleria, un complexe commercial et de loisirs ultra haut de gamme ;

La régénération du front côtier sur trois kilomètres, dont une plage publique de 1,5 km de long ;

Le développement du parc Ellinikon, le plus grand parc côtier du monde, ainsi que des espaces publics ouverts.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2372295/Lamda_Development.mp4