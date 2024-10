L'analyse par un centre de transplantation portugais des 100 premiers cas de Perfusion Hypothermique Oxygénée (HOPE) dans la transplantation hépatique démontre une utilisation accrue des greffons marginaux, ce qui rend plus de foies disponibles pour la transplantation

L'analyse est présentée cette semaine au Congrès clinique 2024 de l'American College of Surgeons (ACS 2024) à San Francisco, Californie, du 19 au 22 octobre 2024.

CHICAGO, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life a le plaisir d'annoncer qu'une analyse de 100 cas de transplantations hépatiques dans un centre de transplantation portugais démontre que l'utilisation de la Perfusion Hypothermique Oxygénée (HOPE) a le potentiel de réduire l'incidence des complications et d'optimiser l'utilisation d'organes de donneurs avec des critères étendus. L'analyse est présentée cette semaine au Congrès clinique 2024 de l'American College of Surgeons (ACS) à San Francisco, Californie, du 19 au 22 octobre 2024.

« Dans notre analyse, HOPE a augmenté l'utilisation des greffons marginaux et a permis une bonne fonction des greffes dans la période postopératoire immédiate », a déclaré Maria João Amaral, Service de chirurgie générale - Unidade Local de Saúde de Coimbra, Portugal et investigateur principal de l'analyse. « En outre, le taux de sténoses non anastomotiques (NAS) a diminué dans notre centre », a-t-elle ajouté.

L'analyse a été réalisée à partir de données recueillies entre août 2020 et juillet 2023, sur 100 cas de greffes de foie réalisées efficacement grâce à HOPE. Les données ont été analysées pour le donneur, le greffon et le receveur, ainsi que pour la période intra et postopératoire. Le développement de sténoses non anastomotiques (NAS) a également été analysé après exclusion des patients présentant des complications artérielles et un syndrome de la coulée biliaire. L'incidence du NAS était de 6,98 % (N=86) et de 7,69 % pour les cas avec un suivi >6 mois (N=65) (précédemment estimée à 16,9 % au Centre de Transplantation de Coimbra).

HOPE refroidit les organes à des températures comprises entre 4 et 12 °C, ce qui réduit considérablement leur taux métabolique à environ 10 % de la normale. Le système fournit également une perfusion oxygénée à l'organe dormant en attendant la transplantation. Cet environnement riche en oxygène revitalise les mitochondries - la centrale énergétique des cellules - en préparant les cellules avant la transplantation et en réduisant potentiellement le risque de lésions de reperfusion, un facteur important de complications après la transplantation.

« Cette analyse portugaise de 100 cas de foies perfusés avec HOPE est une preuve supplémentaire de la valeur que l'utilisation de HOPE apporte à l'augmentation de l'offre de foies disponibles pour la transplantation, améliorant potentiellement l'accès pour ceux qui ont besoin de foies et réduisant le temps d'attente pour la transplantation », a commenté Don Webber, PDG et président de Bridge to Life Ltd, un fournisseur de premier plan de solutions de transplantation et de technologies novatrices. « Nous sommes aux dernières étapes de l'évaluation des résultats du suivi à un an de notre essai HOPE aux États-Unis et nous avons hâte de proposer cette technologie innovante aux centres de transplantation américains, aux organisations d'approvisionnement en organes et, surtout, aux patients qui ont besoin de foies viables », a-t-il ajouté.

La société a achevé avec succès son essai clinique randomisé multicentrique pivot aux États-Unis en 2024 et prévoit de déposer une demande d'autorisation auprès de la FDA au début de 2025. L'essai a satisfait aux critères de clôture rapide sur la base de la signification statistique de la non-infériorité et de la supériorité du dysfonctionnement précoce de l'allogreffe après HOPE avec VitaSmart par rapport à la conservation au froid uniquement.

À propos de Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd est un leader du marché des solutions de préservation des organes, offrant des produits de premier ordre tels que Belzer UW®, EasiSlush® et le système de perfusion VitaSmart1 Machine Perfusion System. En mettant l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise travaille en partenariat avec les principaux centres de transplantation et bureaux d'approvisionnement en organes (OPO) du monde entier.

1 VitaSmart possède le marquage CE et est disponible à la vente dans plusieurs marchés en dehors des États-Unis. La vente de VitaSmart n'est pas autorisée aux États-Unis. La société a terminé avec succès son étude clinique pivot, multicentrique et randomisée aux États-Unis en 2023 et prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA au premier trimestre 2025.

