Portugiesisches Transplantationszentrum: Analyse der ersten 100 Fälle von hypothermischer sauerstoffangereicherter PErfusion (HOPE) bei Lebertransplantationen zeigt vermehrten Einsatz von marginalen Spenderorganen, wodurch mehr Lebern für Transplantationen zur Verfügung stehen

CHICAGO, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Bridge to Life freut sich, bekannt geben zu können, dass eine Analyse von 100 Lebertransplantationen in einem portugiesischen Transplantationszentrum zeigt, dass die Verwendung von Hypothermic Oxygenated PErfusion (HOPE) das Potenzial hat, die Häufigkeit von Komplikationen zu verringern und die Verwendung von Spenderorganen mit erweiterten Kriterien zu maximieren. Die Analyse wird diese Woche auf dem Clinical Cingress 2024 des American College of Surgeons (ACS) vorgestellt, der vom 19. bis 22. Oktober 2024 in San Francisco, Kalifornien, stattfindet.

„In unserer Analyse erhöhte die Anwendung des HOPE-Verfahrens die Verwendung marginaler Spenderorgane und sorgte für eine gute Funktion der Transplantate in der unmittelbaren postoperativen Phase", sagte Maria João Amaral, Abteilung für allgemeine Chirurgie der Unidade Local de Saúde de Coimbra, Portugal, und Principal Investigator der Analyse. „Außerdem ist die Rate der nicht-anastomotischen Strikturen (NAS) in unserem Zentrum zurückgegangen", fügte sie hinzu.

Die Analyse wurde anhand von Daten durchgeführt, die zwischen August 2020 und Juli 2023 in 100 Fällen von Lebertransplantationen unter Einsatz des HOPE-Verfahrens erhoben wurden. Analysiert wurden die Daten von Spenderin bzw. Spender, Transplantat und Empfängerin bzw. Empfänger sowie der intra- und postoperative Zeitraum. Die Entwicklung von nicht-anastomotischen Strikturen (NAS) wurde ebenfalls analysiert, nachdem Patientinnen und Patienten mit arteriellen Komplikationen und Gallengangssyndrom ausgeschlossen worden waren. Die NAS-Inzidenz lag bei 6,98 % (N=86) und bei 7,69 % der Fälle mit einer Nachbeobachtungszeit von mehr als 6 Monaten (N=65) (im Transplantationszentrum von Coimbra wurde sie zuvor auf 16,9 % geschätzt).

Das HOPE-Verfahren kühlt die Organe auf Temperaturen zwischen 4 °C und 12 °C ab, wodurch ihre Stoffwechselrate drastisch auf etwa 10 % des Normalwerts gesenkt wird. Das System versorgt auch das ruhende Organ mit Sauerstoff, während es auf die Transplantation wartet. Diese sauerstoffreiche Umgebung revitalisiert die Mitochondrien – das Kraftwerk der Zelle –, wodurch die Zellen optimal auf die Transplantation vorbereitet werden und das Risiko einer Reperfusionsverletzung, die maßgeblich zu Komplikationen nach der Transplantation beiträgt, verringert werden kann.

„Die portugiesische Analyse von 100 Fällen von Lebern, die mit dem HOPE-Verfahren perfundiert wurden, ist ein weiterer Beweis für den Wert, den die Anwendung des HOPE-Verfahrens für die Erhöhung des Angebots an verfügbaren Lebern für die Transplantation bringt, wodurch der Zugang für diejenigen, die Lebern benötigen, verbessert und die Wartezeit für die Transplantation verkürzt werden kann", kommentierte Don Webber, CEO und President von Bridge to Life Ltd, einem führenden Anbieter von Transplantationslösungen und innovativen Technologien. „Wir befinden uns in der Endphase der Auswertung der 1-Jahres-Follow-up-Ergebnisse unserer HOPE-Studie in den USA und freuen uns darauf, diese innovative Technologie amerikanischen Transplantationszentren, Organbeschaffungsorganisationen und vor allem Patientinnen und Patienten, die lebensfähige Lebern benötigen, zur Verfügung zu stellen", fügte er hinzu.

Das Unternehmen hat seine zulassungsrelevante, multizentrische, randomisierte klinische Studie in den USA im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen und wird voraussichtlich Anfang 2025 die FDA-Zulassung beantragen. Die Studie erfüllte die Kriterien für einen vorzeitigen Abschluss aufgrund der statistischen Signifikanz der Nicht-Unterlegenheit und der Überlegenheit der frühen Allotransplantat-Dysfunktion nach HOPE mit VitaSmart im Vergleich zur alleinigen Kühllagerung.

Informationen zu Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd ist ein marktführender Anbieter von Lösungen für die Organkonservierung und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW®, EasiSlush® und das maschinelle Perfusionssystem VitaSmart1 . Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsstellen (OPO) und arbeitet mit diesen zusammen.

1 VitaSmart ist CE-zertifiziert und in mehreren Märkten außerhalb der USA zum Verkauf erhältlich. VitaSmart ist in den USA nicht zum Verkauf zugelassen. Das Unternehmen hat seine zulassungsrelevante, multizentrische, randomisierte klinische Studie in den USA im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen und rechnet damit, die Zulassung bei der FDA im ersten Quartal 2025 zu beantragen.

