LANÇAMENTO DE CENTRO GLOBAL PARA ACELERAR O FINANCIAMENTO CLIMÁTICO

· Inaugurado novo Centro Global de Financiamento Climático em Abu Dhabi para acelerar o financiamento climático global e a concepção de mercado, proporcionando um legado para a COP28

· Novo centro de conhecimento abrigará as principais pesquisas do mundo, consultoria e uma academia de habilidades para desbravar novas formas de financiamento climático e estabelecer Abu Dhabi como um importante mercado global

· Nove membros fundadores globais confirmam participação, incluindo ADGM, ADQ, BlackRock, CIFF, GFANZ, HSBC, Masdar, Ninety One e o Grupo Banco Mundial

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi sediará um Centro Global de Financiamento Climático (GCFC) pioneiro, que acelerará o desenvolvimento de estruturas e habilidades de financiamento climático e defenderá as melhores práticas nos Emirados Árabes Unidos e globalmente. O GCFC tem como objetivo abordar as principais barreiras ligadas às estruturas financeiras que impedem os fluxos de investimento, a fim de ajudar a tornar o financiamento climático disponível, econômico e acessível como um legado para a COP28 para ação.

The Founding Members of Global Climate Finance Centre - GCFC (from left to right): Mark Carney, UN Special Envoy for Climate Action and Finance and Co-Chair, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Noel Quinn, Group Chief Executive at HSBC, Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, Mercedes Vela Monserrate, GCFC CEO, H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Member of the Abu Dhabi Executive Council and Chairman of the Abu Dhabi Department of Development (ADDED) and (Abu Dhabi Global Market) ADGM, Ajay Banga, President of the World Bank Group, Kate Hampton, Chief Executive Officer of CIFF and Hendrik du Toit, Founder and Chief Executive Officer of Ninety One.

Como um think tank independente e centro de pesquisa, o GCFC visa abordar as causas fundamentais que atualmente impedem o investimento, reunindo pesquisas de ponta e especialistas líderes para desenvolver estruturas financeiras adequadas à finalidade e que estejam cada vez mais alinhadas internacionalmente. Ao trabalhar com partes interessadas em diversos setores, o GCFC ajudará a criar o ambiente propício para investimentos em projetos de baixo carbono, sustentáveis e resilientes.

O GCFC, sediado no Abu Dhabi Global Market (ADGM), foi anunciado pela primeira vez pelo Dr. Sultão Al Jaber, presidente da COP28, durante o painel da Sessão Financeira em 1.o de dezembro. Hoje, o presidente do Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) e do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED), S. Ex.ª Ahmed Jasim Al Zaabi, discursou na Cúpula da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW), parte da Edição Especial da ADSW na COP28, onde deu mais detalhes sobre as três funções principais do GCFC:

· Pesquisa, política e inovação: Como um think tank de financiamento privado global, independente e centrado no setor privado, o GCFC conduzirá pesquisas de ponta e compartilhará as melhores práticas, princípios e soluções para alinhar estruturas e construir mercados financeiros, permitindo que mais investimentos fluam para investimentos sustentáveis e de baixo carbono.

· Consultoria e envolvimento das partes interessadas: O GCFC reunirá as partes interessadas públicas e privadas que enfrentam diretamente impedimentos para desenvolver recomendações e ações direcionadas à distribuição de fundos e ao incentivo à criação de fortes canais de oportunidades de investimento financiáveis. Coligações e parcerias de atuantes relevantes estarão no centro do trabalho do GCFC.

· Academia de Financiamento Climático: O GCFC desenvolverá uma base de conhecimento sólida com base na experiência de Abu Dhabi em mercados de finanças verdes, incluindo a oferta de módulos de treinamento e cursos personalizados para construir expertise e capacidade nos Emirados Árabes Unidos. Isso estabelecerá a Academia como líder global de pensamento, abrindo, por sua vez, oportunidades para interagir com outras jurisdições no apoio ao desenvolvimento de estruturas financeiras personalizadas bem alinhadas com Abu Dhabi.

Juntas, essas iniciativas desenvolverão a capacidade nas instituições financeiras dos Emirados Árabes Unidos e globais; ampliarão a atividade e os ecossistemas do mercado financeiro verde; e catalisarão o investimento internacional em iniciativas de baixo e zero carbono.

O anúncio do GCFC coincide com outro marco no desenvolvimento do financiamento climático, o lançamento do ALTÉRRA, um veículo climático catalisador de US$ 30 bilhões que impulsionará os esforços internacionais para criar um sistema de financiamento climático mais justo, com ênfase na melhoria do acesso ao financiamento para o Sul Global. O ALTÉRRA terá como objetivo mobilizar US$ 250 bilhões no mundo inteiro até 2030, direcionando os mercados privados para investimentos climáticos com foco na transformação de mercados emergentes e economias em desenvolvimento, onde o investimento tradicional não tem sido realizado devido aos riscos mais altos percebidos nessas regiões. Ao apoiar a criação de mercados financeiros climáticos, o GCFC ajudará o ALTÉRRA a construir um ecossistema de financiamento climático em Abu Dhabi e a desbloquear fundos para investimentos climáticos no mundo inteiro em uma escala transformacional.

Ao comentar sobre a criação do GCFC, o Dr. Sultão Al Jaber afirmou: "A escala da crise climática exige soluções urgentes e revolucionárias de todos os setores. O financiamento desempenha um papel fundamental na transformação das nossas ambições em ação e é essencial para eliminar as emissões e manter o 1,5 ºC ao alcance. A COP28 deve ser um ponto de inflexão à medida que unimos o mundo acerca de como preencher, até 2030, as lacunas identificadas na Avaliação Global. Para isso, precisamos de uma abordagem completa que inclua todos, porque todos são necessários. É por isso que dou as boas-vindas ao novo Centro Global de Financiamento Climático, que catalisará a transformação dos mercados e instituições financeiras dos Emirados Árabes Unidos em direção a um futuro mais verde e sustentável. Isso colocará Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos na vanguarda no que diz respeito a impulsionar mudança global nas finanças sustentáveis, proporcionando um legado positivo para os próximos anos".

S. Ex.ª Ahmed Jasim Al Zaabi comentou na ADSW: "Abu Dhabi sabe como alcançar progresso rápido, o que é cada vez mais crítico à medida que respondemos aos desafios econômicos e ambientais globais. Assim como construímos o ADGM como um Centro Financeiro Internacional pioneiro em apenas oito anos, agora é hora de Abu Dhabi construir um novo centro pioneiro para o financiamento climático global. Esse novo GCFC desbloqueará novos fluxos de capital para a região à medida que os Emirados se tornam um mercado importante para o financiamento sustentável, com base no progressivo Quadro Regulatório de Finanças Sustentáveis do ADGM. Nossa ambição é que os benefícios dessa instalação líder mundial cheguem a todos os cantos do nosso planeta".

O GCFC é uma instituição global. Além do ADGM, os outros membros fundadores do GCFC são ADQ, BlackRock, Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), HSBC, Masdar, Ninety One e o Grupo Banco Mundial. Os membros fundadores fornecerão orientação estratégica ao GCFC, aproveitando seu profundo conhecimento, experiência e redes. O GCFC buscará trabalhar com instituições congêneres e parceiros de conhecimento para aprofundar a liderança em finanças sustentáveis, desenvolver conhecimentos especializados internamente e gerar o máximo impacto.

S. Ex.ª Mohamed Hassan Alsuwaidi, diretor administrativo e CEO da ADQ, afirmou: "Enquanto trabalhamos para acelerar a transformação econômica e o crescimento sustentável, é vital que apoiemos a inovação em finanças sustentáveis. Como membro fundador do GCFC, a ADQ tem o compromisso de ajudar a gerar um impacto duradouro que também aumentará a diversificação da economia de Abu Dhabi e fortalecerá seu crescente setor de finanças sustentáveis".

Larry Fink, presidente e CEO da BlackRock, afirmou: "A BlackRock tem o prazer de participar do lançamento do GCFC. O foco futuro do think tank aborda diretamente várias áreas de interesse para muitos de nossos clientes ao redor do mundo, à medida que buscam os melhores dados, análises e insights para navegar os riscos e capturar as oportunidades de investimento da transição para uma economia de baixo carbono. Assim como fazemos com muitos think tanks e organizações ao redor do mundo, estamos ansiosos para contribuir com o GCFC por meio dos nossos conhecimentos e pesquisas".

Kate Hampton, CEO da CIFF, afirmou: "Expandir o financiamento climático de alta qualidade e baixo custo a países em desenvolvimento é essencial para manter viva a meta de 1,5 graus e possibilitar um crescimento de longo prazo, verde e resiliente. A CIFF tem o prazer de ser parceira do Centro Global de Financiamento Climático, que pode trazer transparência e ambição aos objetivos financeiros dos investidores quanto à transição e alinhar esse capital com as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs)".

Mark Carney, enviado especial da ONU para Ação Climática e Finanças e copresidente da Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), afirmou: "Inovação é necessária para acelerar o fluxo de financiamento climático e construir uma ponte para um futuro mais próspero. A GFANZ espera apoiar o Centro Global de Financiamento Climático para fechar as lacunas em dados, ação e investimento que precisamos abordar para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Aplaudimos a liderança dos Emirados Árabes Unidos ao enfrentar os desafios mais urgentes e difíceis e estamos ansiosos para trabalhar juntos em nossa missão compartilhada de ampliar o financiamento da transição e mobilizar capital para o Sul Global".

Noel Quinn, diretor-executivo do Grupo HSBC, disse: "Para que o mundo alcance suas metas climáticas, é absolutamente fundamental que o pensamento continue evoluindo, os mercados continuem se desenvolvendo e os países continuem colaborando. O HSBC tem o prazer de ser membro fundador do Centro Global de Financiamento Climático, o que enfatiza o compromisso da presidência da COP28 em fazer desta uma COP de ação, ao mesmo tempo em que coloca em prática as ferramentas necessárias para ajudar a entregar um futuro líquido zero".

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO da Masdar, afirmou: "Damos as boas-vindas a essa importante iniciativa, e Abu Dhabi é o local perfeito para sediar o Centro Global de Financiamento Climático. A Masdar espera apoiar esse grupo de reflexão independente por meio da nossa rica experiência e legado pioneiro no financiamento e desenvolvimento de projetos de energia limpa em todo o mundo".

Hendrik du Toit, fundador e CEO da Ninety One, afirmou: "A Ninety One está ansiosa para apoiar o GCFC em parceria com os Emirados Árabes Unidos. O financiamento climático é uma parte vital da batalha contra a mudança climática. Este lançamento representa uma ação decisiva e ambiciosa".

Ajay Banga, presidente do Grupo Banco Mundial, afirmou: "Precisamos dos recursos e da engenhosidade do setor privado, precisamos de nos esforçar muito. Esta parceria incorpora essa cooperação, ajudando a ampliar as soluções para investimentos inteligentes e de baixo carbono".

O GCFC será liderado por Mercedes Vela Monserrate como CEO. Sendo a líder de sustentabilidade do ADGM e conselheira-chave da COP28, Monserrate traz muita experiência e conhecimento para liderar o centro em sua missão de impulsionar mudança global nas finanças sustentáveis.

Mercedes Vela Monserrate afirmou: "É uma honra liderar o Centro Global de Financiamento Climático e contribuir para a transformação dos mercados financeiros em direção a um futuro mais verde e sustentável. Junto com nossos parceiros globais, pretendemos criar um legado positivo, tornando o financiamento climático mais acessível e facilitando a transição para uma economia de baixo carbono".

O site do GCFC também foi lançado hoje: www.gcfc.com.

Os Emirados Árabes Unidos têm o capital, a capacidade e a ambição para servir como um centro global de financiamento climático. Em julho de 2023, o ADGM implementou seu Quadro Regulatório de Finanças Sustentáveis, compreendendo os requisitos de divulgação de ESG mais abrangentes da região e um quadro regulatório para fundos, portfólios gerenciados de forma discricionária, títulos e sukuk, concebidos para acelerar a transição dos Emirados Árabes Unidos para emissões zero de gases de efeito estufa.

O GCFC também se baseia nas iniciativas do ADGM, como a Declaração de Finanças Sustentáveis de Abu Dhabi, que tem quase 120 signatários, e a Escola de Finanças Sustentáveis da Academia ADGM. O GCFC defenderá o crescimento acelerado das finanças verdes na região, com foco nos mercados de capital, e aproveitará o impulso criado pela COP28 para estabelecer o ADGM como líder estratégico em finanças sustentáveis.

A ADSW é uma plataforma e um evento global realizado pela Masdar, que reúne chefes de estado, formuladores de políticas, líderes do setor, investidores, empreendedores e jovens, todos interessados no futuro do nosso planeta, para discutir e se envolver em ações climáticas ousadas e inovações que garantirão à próxima geração um mundo sustentável.

