LANCEMENT D'UN CENTRE MONDIAL POUR ACCÉLÉRER LE FINANCEMENT CLIMATIQUE

Le nouveau Global Climate Finance Centre d' Abu Dhabi accélèrera la conception du financement et du marché climatiques mondiaux, léguant un héritage à la COP28

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi accueillera un Global Climate Finance Centre (centre de financement climatique mondial, GCFC) pionnier qui accélérera le développement de cadres et de compétences en matière de financement climatique, tout en faisant la promotion de meilleures pratiques aux EAU et dans le monde. Le GCFC, qui incarne l'héritage d'action de la COP28, vise à éliminer les principaux obstacles que posent les cadres financiers aux flux d'investissement, afin de rendre le financement climatique disponible, abordable et accessible.

En tant que groupe de réflexion et centre de recherche indépendant, le GCFC a pour vocation de s'attaquer aux causes profondes qui empêchent actuellement les investissements. Pour ce faire, l'organisation rassemblera des chercheurs de pointe et des experts de premier plan en vue d'élaborer des cadres financiers adaptés qui sont de plus en plus alignés sur le plan international. En travaillant avec les parties prenantes de tous les secteurs, le GCFC contribuera à créer un environnement propice à l'investissement dans des projets à faibles émissions de carbone, durables et résilients.

Le GCFC, dont le siège se trouve dans l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), a été annoncé pour la première fois par le Dr Sultan Al Jaber, président de la COP28, lors de la table ronde de la session financière, le 1er décembre. Aujourd'hui, le président de l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) et du département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED), S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, a pris la parole lors du sommet de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi (ADSW), dans le cadre de l'édition spéciale de l'ADSW à la COP28, présentant plus de détails sur les trois fonctions principales du GCFC :

Recherche, politiques et innovation : En tant que groupe de réflexion mondial et indépendant sur le financement climatique, avec un accent sur le secteur privé, le GCFC mènera des travaux de recherche de pointe et partagera des pratiques exemplaires, des principes et des solutions en vue d'aligner les cadres et de bâtir des marchés financiers, ce qui augmentera les flux d'investissement destinés aux projets durables et à faible émission de carbone.

Consultation et participation des intervenants : Le GCFC invitera des intervenants privés et publics directement confrontés à des obstacles à participer à l'élaboration de recommandations et de mesures visant, d'une part, à déployer des fonds et, d'autre part, à encourager la création de solides pipelines d'opportunités d'investissement finançables. Les coalitions et les partenariats réunissant les acteurs concernés feront partie intégrante des travaux du GCFC.

Académie de finance climatique : Le GCFC développera d'abord et avant tout une solide base de connaissances fondée sur l'expérience d' Abu Dhabi sur les marchés de la finance verte. Il créera notamment des modules de formation et des cours personnalisés destinés à renforcer l'expertise et les capacités aux Émirats arabes unis. Ces efforts permettront à l'Académie de devenir un leader d'opinion mondial, ouvrant des possibilités de collaboration avec d'autres territoires en vue de soutenir l'élaboration de cadres financiers sur mesure bien alignés sur ceux d' Abu Dhabi .

Ensemble, ces initiatives renforceront les capacités des Émirats arabes unis et des institutions financières mondiales, intensifieront l'activité et les écosystèmes du marché de la finance verte et catalyseront l'investissement international dans les initiatives à faible ou sans émissions de carbone.

L'annonce de la création du GCFC coïncide avec un autre développement historique dans le domaine du financement climatique : le lancement d'ALTÉRRA, un instrument de financement climatique catalytique de 30 milliards de dollars qui fera avancer les efforts internationaux visant créer un système de financement climatique plus équitable en s'efforçant de rendre le financement plus accessible aux pays du Sud. ALTÉRRA cherchera à mobiliser 250 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2030, orientant les marchés privés vers des investissements climatiques axés sur la transformation des marchés émergents et des économies en développement, où les investissements traditionnels ont fait défaut en raison du risque accru présumé dans ces régions. En soutenant la création de marchés financiers climatiques, le GCFC aidera ALTÉRRA à construire un écosystème de financement climatique à Abu Dhabi, ainsi qu'à débloquer des fonds pour des investissements climatiques mondiaux à une échelle transformationnelle.

Commentant la création du GCFC, le Dr Sultan Al Jaber a déclaré : « L'ampleur de la crise climatique exige que chaque industrie trouve des solutions urgentes et révolutionnaires. La finance est indispensable non seulement pour transformer nos ambitions en actions, mais aussi pour éliminer les émissions et s'assurer que l'objectif 1,5 °C reste réalisable. La COP28 doit marquer un point d'inflexion, alors que nous unissons le monde sur la façon d'éliminer les obstacles aux objectifs 2030 mis en lumière dans le bilan mondial. Pour ce faire, nous avons besoin d'une approche globale qui inclut tout le monde, car nous devrons tous contribuer pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi je salue vivement la création de ce nouveau Global Climate Finance Centre qui catalysera la transformation des marchés financiers et des institutions des Émirats arabes unis en vue d'un avenir plus vert et durable. Le centre positionnera Abu Dhabi et les Émirats arabes unis à l'avant-garde du changement mondial en matière de finance durable, léguant un héritage positif pour les années à venir. »

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi a déclaré à l'ADSW : « Abu Dhabi sait comment progresser rapidement, une capacité de plus en plus essentielle alors que nous répondons aux défis économiques et environnementaux du monde. Étant donné que nous avons réussi à construire l'ADGM et l'établir comme un centre financier international pionnier en seulement huit ans, il est maintenant temps pour Abu Dhabi de construire une nouvelle organisation qui révolutionnera le financement climatique mondial. Ce nouveau GCFC débloquera de nouveaux flux de capitaux dans la région et fera de l'émirat un marché clé pour la finance durable, s'appuyant sur le cadre réglementaire progressif de l'ADGM en matière de finance durable. Notre ambition est de profiter de cette installation de calibre mondial pour avoir un impact dans tous les coins de notre planète. »

Le GCFC est une institution mondiale. Outre l'ADGM, les autres membres fondateurs du GCFC sont l'ADQ, BlackRock, la Children's Investment Fund Foundation (CIFF), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), HSBC, Masdar, Ninety One et le World Bank Group. Les membres fondateurs fourniront une orientation stratégique au GCFC, en s'appuyant sur leur expertise approfondie, leur expérience et leurs réseaux. Le GCFC s'efforcera de travailler avec des institutions homologues et des partenaires du savoir pour renforcer le leadership en matière de finance durable, développer une expertise interne et produire un impact maximal.

S.E. Mohamed Hassan Alsuwaidi, directeur général et PDG d'ADQ, a déclaré : « Alors que nous travaillons à accélérer la transformation économique et la croissance durable, il est essentiel que nous soutenions l'innovation dans la finance durable. En tant que membre fondateur du GCFC, l'ADQ s'engage à contribuer aux efforts visant à un impact durable qui augmentera la diversification de l'économie d'Abu Dhabi, tout en renforçant son secteur de financement durable en pleine croissance. »

Larry Fink, président et PDG de BlackRock, a affirmé : « BlackRock est ravi de participer au lancement du GCFC. L'orientation future du groupe de réflexion porte directement sur un certain nombre de domaines d'intérêt de nos clients mondiaux, qui recherchent les meilleures données, analyses et informations pour gérer les risques et saisir les occasions d'investissement que présente la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Comme nous le faisons avec de nombreux groupes de réflexion et organisations du monde entier, nous sommes impatients de partager nos idées et nos recherches avec le CCGC. »

Kate Hampton, PDG de la CIFF, a déclaré : « Il est essentiel d'accroître le financement climatique de haute qualité et à faible coût destiné aux pays en développement pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 degré et permettre une croissance durable, verte et résiliente. La CIFF est heureuse de s'associer au Global Climate Finance Centre, qui peut non seulement apporter transparence et ambition aux objectifs et à la prestation de financement de transition des investisseurs, mais aussi aligner ce capital sur les NDC (contributions déterminées à l'échelle nationale). »

Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour l'action et le financement en faveur du climat, coprésident de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), a indiqué : « L'innovation est indispensable pour accélérer le flux de financement climatique et ouvrir une voie vers un avenir plus prospère. La GFANZ se réjouit de soutenir le Global Climate Finance Centre afin de remédier aux lacunes en matière de données, d'action et d'investissement que nous devons combler pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Nous saluons le leadership des Émirats arabes unis, qui a pris les devants pour relever les défis les plus urgents et les plus difficiles. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble sur notre mission commune visant à accroître le financement de la transition et à acheminer des capitaux vers les pays du Sud. »

Noel Quinn, président directeur général mondial de HSBC, a déclaré : « Pour que le monde atteigne ses objectifs climatiques, il est absolument essentiel que la pensée continue d'évoluer, que les marchés continuent de se développer et que les pays continuent de collaborer. HSBC est heureuse de faire partie des membres fondateurs du Global Climate Finance Centre, qui souligne l'engagement de la présidence de la COP28 à faire de cette COP une convention d'action, tout en mettant en place les outils requis pour contribuer à un avenir neutre en carbone. »

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a affirmé : « Nous nous félicitons de cette initiative importante. Abu Dhabi est l'endroit idéal pour accueillir le Global Climate Finance Center. Masdar a hâte de soutenir ce groupe de réflexion indépendant grâce à sa riche expérience et à son héritage de pionnier dans le financement et le développement de projets d'énergie propre à travers le monde. »

Hendrik du Toit, fondateur et PDG de Ninety One, a indiqué : « Ninety One se réjouit de soutenir le GCFC en partenariat avec les Émirats arabes unis. La finance climatique fait partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Ce lancement représente une action décisive et ambitieuse. »

Ajay Banga, président du World Bank Group, a expliqué : « Nous avons besoin non seulement des ressources et de l'ingéniosité du secteur privé, mais aussi de la contribution de tous à ces efforts. Ce partenariat incarne cette coopération en aidant à développer des solutions pour soutenir les investissements sobres en carbone et respectueux du climat. »

Le GCFC sera dirigé par Mercedes Vela Monserrate, qui agira à titre de son PDG. En tant que responsable du développement durable chez l'ADGM et conseillère clé du COP28, Mme Monserrate s'appuiera sur une riche expérience et expertise pour diriger le centre alors qu'il tente de favoriser le changement à l'échelle mondiale dans le secteur de la finance durable.

Mercedes Vela Monserrate a déclaré : « Je suis honorée de diriger le Global Climate Finance Centre et de contribuer à la transformation des marchés financiers en faveur d'un avenir plus vert et durable. En collaboration avec nos partenaires mondiaux, nous voulons créer un héritage positif en rendant le financement climatique plus accessible et en facilitant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Les Émirats arabes unis possèdent le capital, la capacité et l'ambition nécessaires pour servir de plaque tournante mondiale du financement climatique. En juillet 2023, l'ADGM a mis en œuvre son cadre réglementaire sur la finance durable , qui comprend les exigences en matière de divulgation ESG les plus complètes de la région et un cadre réglementaire pour les fonds, les portefeuilles à gestion discrétionnaires, les obligations et les sukuks conçus pour accélérer la transition des Émirats arabes unis vers un objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre.

En outre, le GCFC s'appuie sur des initiatives de l'ADGM telles que la Déclaration d'Abu Dhabi sur la finance durable, qui compte près de 120 signataires, et l'École de finance durable de l'ADGM Academy. Le GCFC soutiendra la croissance accélérée de la finance verte dans la région, en mettant l'accent sur les marchés de capitaux. Le centre s'appuiera sur la dynamique créée par la COP28 pour faire de l'ADGM un leader stratégique de la finance durable.

ADSW est une plateforme et un événement mondial organisé Masdar, qui rassemble des chefs d'État, des décideurs politiques, des leaders des industries, des investisseurs, des entrepreneurs et des jeunes, qui ont un intérêt dans l'avenir de la planète, pour discuter et s'engager sur des actions climatiques audacieuses et des innovations qui garantiront à la prochaine génération un monde durable.