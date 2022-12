Lançamento de The Montreal Call for Dialogue sobre Mudança Sistêmica

MONTREAL, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Conferência Internacional sobre Causas Ocultas da Perda de Biodiversidade foi encerrada hoje com o lançamento do Montreal Call, um convite para interessados de todo o mundo seguirem com o diálogo sobre soluções que transformarão um modelo econômico e um sistema de valor que estão prejudicando a natureza.

Esse evento foi organizado pelo Collectif COP15, um conjunto de organizações da sociedade civil de Quebec sob a liderança da SNAP Quebec, em resposta às repetidas chamadas da IPBES e da IPCC para mudanças sistêmicas urgentes nas causas ocultas compartilhadas das duas principais crises ambientais inter-relacionadas: perda de biodiversidade e mudanças climáticas.

Os organizadores acolhem o progresso feito durante a conferência na identificação de soluções para essas causas ocultas. A Montreal Call é um convite para continuar essa reflexão e acelerá-la em futuras COPs, com a biodiversidade e o clima combinados.

Governos, ministros, delegados, representantes indígenas e líderes de organizações multilaterais, agências da sociedade civil, grupos de jovens, organizações acadêmicas, bases e o setor privado, além dos cidadãos, são convidados a expressar seu apoio àMontreal Call publicamente.

A apresentação contou com a presença da Prefeita de Montreal Valérie Plante, a Grande Chefe do governo nacional Cree Mandy Gull-Masty, o Ministro do Meio Ambiente e Combate às Mudanças Climáticas, da Vida Selvagem e dos Parques Benoit Charette, e o Ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas Steven Guilbeault.

Citações:

"O declínio da biodiversidade é crítico, e requer mudanças radicais na forma como vivemos e planejamos nosso uso da terra. Para atingir as metas ambiciosas que Montreal estabeleceu, nós precisamos trabalhar com a população, as empresas e as instituições. A partir de agora, os tomadores de decisão em todo o mundo devem proteger nossos espaços verdes, e criar e implementar novos modelos econômicos. O Montreal Call for Dialogue é um grande compromisso que nos permitirá acelerar essa transição social."

- Valérie Plante, prefeita de Montreal

"Estou grato por sua contribuição e dedicação para atingir a meta de Quebec, de preservar 30% de seu território até 2030. Esse apoio é essencial para a biodiversidade de nosso solo, e a participação de todas as partes interessadas será fundamental nos próximos anos. Para atingir nosso objetivo, nós precisamos da ajuda dos atores e das partes interessadas, pois só poderemos alcançar nosso objetivo comum de preservar a biodiversidade e a abundância natural através de uma atuação conjunta. O governo do Quebec também garantiu os meios necessários para alcançar suas ambições com seu "Plan Nature", o plano para a natureza, que ajudará a construir a Quebec do amanhã."

- Benoit Charette, Ministro do Meio Ambiente e Combate às Mudanças Climáticas, da Vida Selvagem e dos Parques de Quebec.

"É urgente parar e reverter a perda alarmante da biodiversidade, tanto no mundo quanto aqui no Canadá. Nós precisamos trabalhar juntos para criar resultados positivos e tangíveis para a natureza e as pessoas, com base nos investimentos históricos do governo do Canadá na natureza nos últimos anos. O Montreal Call é um passo importante, incentivando o diálogo sobre soluções para as causas ocultas da perda de biodiversidade."

- Honorável Steven Guilbeault, Ministro do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas

"Embora o COP15 esteja em pleno andamento, buscando soluções para o declínio da biodiversidade, a Fondaction segue com o diálogo contínuo com líderes de várias origens. A partir desse diálogo entre diversos especialistas, soluções relevantes e eficazes estão sendo concebidas para serem implementadas em nossas respectivas esferas. Com esse esforço coletivo e proativo, nós poderemos inspirar, ancorar e acelerar o movimento de mudança."

Geneviève Morin, CEO da Fondaction

"A liderança da sociedade civil durante o COP15 na abertura do diálogo sobre as causas ocultas da perda da biodiversidade demonstra que as soluções também estão na natureza humana. Nós devemos retomar o controle de nosso futuro e de nossa economia, e elevar a defesa da natureza a um valor central."

- Alain Branchaud, diretor executivo da SNAP Québec e porta-voz do Collectif COP15

