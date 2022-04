Lançamento do S-Fetus 4.0 da SonoScape simplificará o processo de ultrassonografia

Utilizando as técnicas de aprendizado profundo, o assistente de exame obstétrico S-Fetus 4.0 permite aos médicos obter automaticamente os planos padrão e medir a biometria fetal com rapidez e precisão. Sem a necessidade de operação manual repetitiva do dispositivo, o sistema foi projetado para funcionar com o simples toque de um clique, a fim de agilizar o processo de ultrassonografia e melhorar a eficiência do exame. "Nosso assistente de exame obstétrico alcançou avanços em termos de desempenho e escalabilidade e agora pode oferecer meios mais eficientes de diagnóstico obstétrico inteligente, que auxiliam os médicos em trabalhos que exigem precisão para garantir melhores resultados para as pacientes", disse Zhou Guoyi, diretor do Centro de Pesquisa de Inovação Médica da SonoScape.

Para aprimorar a capacidade de serviço, a SonoScape implementou essa nova atualização em uma gama de equipamentos de ultrassom de última geração. O S-Fetus 4.0 rodará nos modelos SonoScape S60, P60, P60 Exp, S50 Elite, P50 Elite e P40 Elite, na América do Norte e no resto do mundo. "Com nosso compromisso com a P&D independente e a inovação de equipamentos médicos, nossas tecnologias de ponta têm sido capazes de revelar seu potencial de atender instituições médicas em todo o mundo", comentou Naizhang Feng, vice-presidente da divisão de ultrassom da SonoScape.

O assistente de exame obstétrico S-Fetus 4.0 é impulsionado pelo Intel® oneAPI Toolkits. Para mais informações, consulte https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/resources/sonoscape-oneapi-brief.html

Sobre a SonoScape

A a SonoScape foi fundada em 2002 em Shenzhen, China, com o compromisso de "cuidar da vida por meio da inovação", oferecendo soluções de ultrassom e endoscopia. Com suporte contínuo, a SonoScape oferece vendas e serviços em todo o mundo em mais de 130 países, beneficiando hospitais e médicos locais com evidências abrangentes de diagnóstico por imagem e suporte técnico. Investindo 20% do faturamento total anualmente em P&D, a SonoScape estabelece sete centros de P&D em Shenzhen, Xangai, Harbin, Wuhan, Tóquio, Seattle e Vale do Silício, com produtos mais avançados a serem introduzidos no pipeline.

Para mais informações, acesse https://sonoscape.com/.

