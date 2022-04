SonoScape lance le S-Fetus 4.0 pour simplifier le processus d'échographie

Grâce aux techniques de ce type d'apprentissage, l'assistant d'échographie obstétricale S-Fetus 4.0 permet aux médecins d'acquérir automatiquement des plans standard et de mesurer la biométrie fœtale avec rapidité et précision. Le système fonctionne à l'aide d'un seul clic pour simplifier le processus échographique et améliorer l'efficacité du balayage, et éviter ainsi d'avoir à répéter manuellement des opérations avec l'appareil. « Notre assistant d'échographie obstétricale a fait l'objet de percées sur le plan de la performance et de l'évolutivité et peut maintenant offrir des moyens plus efficaces de fournir des diagnostics intelligents dans le domaine de l'échographie obstétricale, ce qui aide les médecins à effectuer un travail précis et garantit de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré Zhou Guoyi, responsable du centre de recherche en innovation médicale de SonoScape.

Afin d'améliorer les capacités de service, SonoScape a appliqué cette nouvelle mise à niveau à divers équipements d'échographie haut de gamme. Le S-Fetus 4.0 est compatible avec les appareils S60, P60, P60 Exp, S50 Elite, P50 Elite et P40 Elite de SonoScape en Amérique du Nord et dans le reste du monde. « Grâce à notre engagement à renforcer les capacités indépendantes de recherche et développement et à favoriser l'innovation dans le domaine de l'équipement médical, notre technologie de pointe a atteint tout son potentiel au service des établissements médicaux du monde entier », a déclaré Naizhang Feng, vice-président de la division des échographies de SonoScape.

L'assistant d'échographie obstétricale S-Fetus 4.0 est alimenté par les kits d'outils oneAPI d'Intel®. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/resources/sonoscape-oneapi-brief.html

À propos de SonoScape

Fondé en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagé à « prendre soin de la vie grâce à l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie. Avec un soutien sans faille, SonoScape assure des ventes et des services dans plus de 130 pays, offrant aux hôpitaux et aux médecins locaux des preuves de diagnostic par imagerie et un soutien technique complets. Investissant chaque année 20 % de son chiffre d'affaires total dans la recherche et le développement, SonoScape a établi sept centres de recherche et de développement à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, Seattle et dans la Silicon Valley, avec des produits plus avancés à venir.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://sonoscape.com/ .

