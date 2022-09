Lançamento do Summit Launch da Scaled Agile revela ferramentas e recursos inovadores para empresas que utilizam a SAFe® desenvolverem resiliência

Como facilitadora vital para a agilidade dos negócios, a Scaled Agile oferece novas ferramentas e recursos, desenvolvidos para dar suporte à prática da SAFe para todos em toda a empresa

BOULDER, Colorado, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Scaled Agile, Inc., provedora da SAFe®, revelou seu Summit Launch com mais de 20 novos recursos e funcionalidades para ajudar as empresas a conseguir agilidade nos negócios por meio da inclusão de todos na prática da SAFe na organização, independentemente do idioma, área funcional ou experiência. Com foco em quatro áreas — pessoas em novas funções, tradução de materiais didáticos, expansão das práticas para além da TI e medição e melhoria da agilidade dos negócios — a nova oferta inclui novos workshops, séries de ensino on-line, mais opções de idiomas, artigos, relatórios, avaliações e uma nova plataforma de exames.

"Aplicar a SAFe em ambientes do mundo real pode ser difícil", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Esses novos recursos permitem que os participantes da SAFe desenvolvam as habilidades específicas necessárias para ajudar suas empresas a acelerar a inovação digital e alcançar a agilidade nos negócios. As pessoas que lideram a adoção do Agile em escala apreciarão a capacidade de aprender o que precisam no momento em que precisarem, e os líderes empresariais apreciarão saber que suas equipes podem atender consistentemente às necessidades de um negócio dinâmico."

Entre os principais destaques do Summit Launch estão:

Nova série de treinamento e painel para integração de pessoas em novas funções:

A série de ensino on-line Ready to Train foi desenvolvida para ajudar os treinadores da SAFe a desenvolver habilidades, confiança e credibilidade

Mais opções de idiomas e visões:

Cursos selecionados já estão disponíveis em francês, japonês e espanhol

Uma nova plataforma de exames dá suporte à globalização por meio de exames facilmente traduzidos e localizados, bem como opções de contraste e dimensionamento para alunos com problemas de visão

Recursos e treinamento para ajudar a engajar mais pessoas da empresa:

Relatórios de experiência em agilidade de negócios fornecem percepções de líderes de transformação que introduziram com sucesso a SAFe em novas áreas funcionais em suas empresas

fornecem percepções de líderes de transformação que introduziram com sucesso a SAFe em novas áreas funcionais em suas empresas O workshop Marketing com o SAFe® ajuda as equipes de marketing a entender como aplicar práticas simples, ágeis e seguras em seu contexto

Ferramentas para medir e melhorar a agilidade dos negócios:

Avaliações simplificadas para gerenciamento simples de portfólios, entrega ágil de produtos e liderança Agile simples para avaliar o progresso de uma empresa

para gerenciamento simples de portfólios, entrega ágil de produtos e liderança Agile simples para avaliar o progresso de uma empresa Nova orientação em OKR permite que as pessoas em todos os níveis da organização vejam o impacto de seu trabalho em alcançar os resultados da empresa

Saiba mais sobre essas novas ferramentas e recursos em scaledagile.com/2022-summit-launch.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora da SAFe®, a estrutura mais confiável do mundo em agilidade de negócios. Por meio de soluções integradas que ajudam as equipes a desbloquear melhores formas de trabalho, a Scaled Agile está redefinindo a forma como as principais organizações do mundo identificam e oferecem valor ao cliente, capitalizam oportunidades emergentes e melhoram os resultados dos negócios. Mais de 20 mil empresas e agências governamentais confiam na rede de parceiros globais SAFe e Scaled Agile para acelerar a inovação digital e competir em um mercado que muda rapidamente. Saiba mais em scaledagile.com.

