Le lancement du sommet de Scaled Agile révèle des outils et des ressources révolutionnaires pour renforcer la résilience des entreprises SAFe®

En tant qu'outil essentiel à la souplesse opérationnelle, Scaled Agile propose de nouveaux outils et ressources conçus pour soutenir la pratique de SAFe pour tous les acteurs de l'entreprise

BOULDER, Colo., 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc, fournisseur de SAFe®, a dévoilé le lancement de son sommet avec plus de 20 nouvelles fonctionnalités et ressources pour aider les entreprises à atteindre la souplesse opérationnelle en incluant tout le monde dans la pratique de SAFe au sein de l'organisation, indépendamment de la langue, du domaine fonctionnel ou de l'expérience. Axée sur quatre domaines - les personnes dans de nouveaux rôles, la traduction des didacticiels, l'extension des pratiques au-delà de l'informatique, et la mesure et l'amélioration de la souplesse opérationnelle - la nouvelle offre comprend de nouveaux ateliers, des séries d'apprentissage en ligne, des options linguistiques élargies, des articles, des rapports, des évaluations et une nouvelle plateforme d'examen.

« L'application de SAFe dans des environnements réels peut être intimidante, a déclaré Chris James, PDG de Scaled Agile, Inc. Ces nouvelles ressources permettent aux participants de SAFe d'acquérir les compétences particulières nécessaires pour aider leurs organisations à accélérer l'innovation numérique et à atteindre une souplesse opérationnelle. Ceux qui dirigent une adoption de la méthode Agile à grande échelle apprécieront la possibilité d'apprendre ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin et les chefs d'entreprise aimeront savoir que leurs équipes peuvent constamment répondre aux besoins d'une entreprise dynamique. »

Voici les principaux points saillants du lancement du sommet :

Nouvelles séries de formations et tableau de bord pour l'intégration des personnes dans de nouveaux rôles :

La série d'apprentissage en ligne Ready to Train est conçue pour aider les formateurs SAFe à renforcer leurs compétences, leur confiance et leur crédibilité

La série d'apprentissage en ligne SAFe Jumpstart aide les novices à comprendre rapidement SAFe et son application

Les nouveaux tableaux de bord de la formation en ligne aident les administrateurs de SAFe Enterprise à suivre les progrès des apprenants

Options élargies en matière de langue et de vision :

Certains cours sont désormais disponibles en français, en japonais et en espagnol

Une nouvelle plateforme d'examen favorise la mondialisation grâce à des examens facilement traduits et localisés, ainsi qu'à des options de contraste et de mise à l'échelle pour les apprenants malvoyants

Des ressources et des formations pour aider à impliquer davantage l'entreprise :

Les rapports d'expérience sur la souplesse opérationnelle fournissent des informations sur les responsables de la transformation qui ont introduit avec succès SAFe dans de nouveaux domaines fonctionnels de leur organisation

L'atelier Marketing with SAFe® aide les équipes marketing à comprendre comment appliquer les pratiques Lean, Agile et SAFe dans leur contexte

Le programme « Leading in the Digital Age » permet aux dirigeants d'acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour soutenir leurs équipes Agile et gérer efficacement le changement

Des outils pour mesurer et améliorer la souplesse opérationnelle :

Des évaluations simplifiées pour la gestion de portefeuille Lean, la livraison de produits Agile et le leadership Lean-Agile permettent d'évaluer les progrès d'une organisation

Le nouveau guide OKR permet aux personnes à tous les niveaux de l'organisation de voir l'impact de leur travail sur la réalisation des résultats de l'entreprise

Les articles sur les sujets avancés, Accelerating Flow with SAFe® et Make Value Flow without Interruptions, fournissent de nouveaux conseils pour améliorer le flux dans les chaînes de valeur

Pour en savoir plus sur ces nouveaux outils et ressources, rendez-vous sur scaledagile.com/2022-summit-launch .

À propos de Scaled Agile, Inc. :

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

