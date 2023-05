Lançamento mundial da nova corretora Headway no segundo trimestre de 2023

LONDRES, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Headway está entrando no mercado mundial no segundo trimestre de2023. A Headway é uma corretora internacional, fundada por uma equipe profissional com mais de 13 anos de experiência. A corretora oferece um produto financeiro global em torno da gestão de dinheiro, criado para pessoas reais.

Yulia Ivanova, CEO da Headway, disse: "Participei de projetos de alto nível e interagi com muitos clientes. Agora, estamos prontos para lançar uma corretora que coloca os investidores em primeiro lugar".

Headway: Trade your way!

A negociação torna-se simples e transparente

O pacote Headway inclui opções únicas tanto para iniciantes quanto para profissionais. Um cliente pode começar com um depósito mínimo de $1 em uma conta Cent, Standard ou Pro.

Esses são alguns dos outros recursos fantásticos da Headway:

240 Instrumentos de negociação: moedas, criptomoedas, ações, os índices mais populares do mundo, índices de FX, metais e energias.

100 ações e mais de 20 índices do Sudeste Asiático.

Contas islâmicas (Troca Livre).

Depósitos e retiradas com cartões, pagamentos eletrônicos e bancos locais.

Alavancagem ilimitada.

Carteiras para gestão de dinheiro.

A Headway dá as boas-vindas a novos clientes de todo o mundo com um bônus de $111 sem depósito. Para obter mais informações, acesse o site da corretora.

As operações de saldo são mais seguras e convenientes. A Headway mantém depósitos e retiradas em moedas locais com carteiras. Uma carteira funciona como um tampão entre o depósito dos investidores e a conta de negociação. Ela protege o dinheiro da exposição ao mercado.

Após o lançamento, a Headway desenvolverá soluções originais para negociação e investimento nos mercados mundiais.

A evolução está em conformidade com as melhores práticas

A negociação é fornecida nas plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Os usuários podem acessar o MT5 e o MT4 a partir da sua Área Pessoal.

Os iniciantes podem começar em contas de demonstração ou em uma conta real com micro lotes (0,01 por lote). Os profissionais apreciarão o calendário econômico integrado no Personal Area.

A Headway oferece um curso exclusivo Forex para iniciantes. O curso é gratuito, com cinco aulas e testes. A série de estudos foi desenvolvida pela Nour Hammoury, uma trader e investidora de classe mundial e escritora convidada para Wall Street Journal, Nasdaq e Marketwatch.

O que mais está disponível agora

O programa de parceiros de vários níveis vai desde o primeiro dia. A Headway oferece as comissões mais altas do mercado a seus parceiros multinacionais com até 42%. Para saber mais, acesse o site da corretora.

O atendimento ao cliente oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana no bate-papo ao vivo e pelo e-mail [email protected].

Saiba mais sobre a Headway em www.hw.site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064070/Headway.jpg

Contatos:

Ulyana Markitantova, PR Gestor

[email protected]

FONTE Headway

