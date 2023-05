LONDRES, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Headway entra en el mercado mundial en el segundo trimestre de 2023. Headway es un bróker internacional fundado por un equipo de profesionales con más de 13 años de experiencia. El bróker diseña un producto financiero global en torno a la gestión del dinero, para personas reales.

Yulia Ivanova, directora general de Headway, explicó: "He participado en proyectos de alto nivel y me he comprometido con muchos clientes. Ahora estamos listos para lanzar un bróker que escucha a los operadores antes que cualquier otra cosa".

Headway: Trade your way!

El comercio se hace local y transparente

El paquete Headway incluye opciones únicas tanto para principiantes como para profesionales. Un cliente puede empezar con un depósito mínimo de 1 dólar en una cuenta Cent, Standard o Pro.

Otras de las características más destacadas de Headway son:

240 instrumentos de negociación: divisas, criptomonedas, acciones, los índices más populares del mundo, índices FX, metales y energías.

100 valores y más de 20 índices del Sudeste Asiático.

Cuentas islámicas (Swap Free).

Depósitos y reintegros con tarjetas, pagos electrónicos y bancos locales.

Apalancamiento ilimitado.

Carteras para la gestión del dinero.

Headway da la bienvenida a nuevos clientes de todo el mundo con un bono sin depósito de 111 dólares. Obtenga más información en el sitio web del bróker.

Las operaciones de saldo son más seguras y cómodas. Headway mantiene depósitos y retiros en monedas locales con carteras. Una cartera funciona como un amortiguador entre el depósito y la cuenta de operaciones del operador. Protege el dinero de la exposición al mercado.

Tras el lanzamiento, Headway desarrollará soluciones originales para operar e invertir en los mercados mundiales.

Headway conforma las mejores prácticas

Se puede operar en las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Los usuarios pueden acceder a MT5 y MT4 desde su Área Personal.

Los principiantes pueden empezar en cuentas demo o en una cuenta real Cent con microlotes (0,01 lote). Los profesionales apreciarán el calendario económico integrado en el Área Personal.

Headway ofrece un curso exclusivo de Forex para principiantes. El curso es gratuito y consta de cinco lecciones y cuestionarios. La serie de estudios ha sido desarrollada por Nour Hammoury, operador e inversor de talla mundial y escritor invitado en Wall Street Journal, Nasdaq y Marketwatch.

Qué más está disponible ya

El programa de socios multinivel funciona desde el primer día. Headway ofrece las comisiones más altas del mercado a sus socios multinacionales, con hasta un 42%. Para obtener más información, visite el sitio web del bróker.

El servicio de atención al cliente ofrece asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, en el chat en directo y en [email protected] .

Aprenda más acerca de Headway en www.hw.site .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2064070/Headway.jpg

Contactos:

Ulyana Markitantova, responsable de RR.PP.

[email protected]

SOURCE Headway