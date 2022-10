LANCEMENT À RIYAD DE LA ZONE ÉCONOMIQUE LA PLUS INNOVANTE AU MONDE

La Zone Spéciale de Logistique Intégrée a été inaugurée le 31 octobre 2022 à Riyad par le ministre des transports et de la logistique et l'Autorité Générale de l'Aviation Civile.

La Zone Spéciale de Logistique Intégrée est véritablement intégrée , avec une proposition de valeur qui a été développée aux côtés de son premier groupe d'investisseurs, dont Apple, le leader mondial de la technologie.

La Zone Spéciale de Logistique Intégrée renforce la position concurrentielle de l'Arabie saoudite en tant que nation commerciale la plus importante, à la croissance la plus rapide et de premier plan au Moyen-Orient, et poursuit la mission de Vision 2030 qui consiste à connecter le Royaume au monde.

La Zone Spéciale de Logistique Intégrée, située à un endroit stratégique, desservira des milliards de clients potentiels facilement accessibles en Afrique, en Asie et en Europe et contribuera à augmenter considérablement la capacité de fret de l'Arabie saoudite, qui atteindra plus de 4,5 millions de tonnes par an.

RIYADH, Arabie Saoudite, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Des leaders de l'industrie mondiale de la logistique sont à Riyad aujourd'hui pour se joindre à l'Autorité Générale de l'Aviation Civile (GACA) d'Arabie Saoudite pour célébrer le lancement de la zone spéciale de logistique intégrée, une zone économique spéciale véritablement intégrée .

L'ampleur du marché saoudien

Special Integrated Logistics Zone Logo

S'étendant sur 3 millions de mètres carrés, la zone spéciale de logistique intégrée est stratégiquement située pour servir des milliards de clients potentiels facilement accessibles en Afrique, en Asie et en Europe. Elle utilise une technologie conçue pour rationaliser le mouvement des marchandises, y compris les meilleurs systèmes d'inventaire optimisés pour le commerce électronique, fournissant des liens directs entre les investisseurs, les fournisseurs, les douanes et les entités gouvernementales.

« Le lancement de la zone spéciale de logistique intégrée aujourd'hui témoigne de la Vision 2030 et du soutien sans faille de Son Altesse Royale au secteur, positionnant le Royaume comme une plateforme logistique mondiale reliant trois continents, attirant les plus grandes entreprises du monde dans le Royaume alors que notre secteur logistique est transformé par la stratégie nationale de transport et de logistique », a déclaré Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des Transports et de la Logistique.

« La zone spéciale de logistique intégrée est un catalyseur essentiel pour le secteur de la logistique en Arabie saoudite, car elle offre aux multinationales une proposition de valeur unique basée sur des incitations fiscales et réglementaires renforcées. Elle renforcera la position de l'Arabie saoudite en tant que marché le plus important, à la croissance la plus rapide et nation commerciale stratégique de premier plan au Moyen-Orient, tout en poursuivant la mission de Vision 2030, qui consiste à connecter le Royaume au monde », a ajouté Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des Transports et de la Logistique.

Dans le cadre de la transformation plus large du secteur logistique du Royaume, l'Arabie saoudite a l'intention, d'ici à 2030, d'augmenter considérablement sa capacité de transport de marchandises pour la porter à plus de 4,5 millions de tonnes par an et de faire passer la contribution du secteur des transports et de la logistique au produit intérieur brut national de 6 % actuellement à 10 %. Cela permettra d'alimenter la croissance des entreprises, d'attirer les investissements étrangers et de porter les recettes non pétrolières du secteur à environ 45 milliards de SR (12 milliards de dollars) par an d'ici 2030.

Approche réglementaire ultra-compétitive

La zone spéciale de logistique intégrée est un élément clé de la réalisation de ces objectifs. L'ensemble des mesures incitatives et des mécanismes réglementaires ont été élaborés en consultation avec des entreprises internationales de premier plan afin de garantir que la proposition de valeur de la zone spéciale de logistique intégrée soit inégalée au niveau mondial. La GACA a conçu la zone spéciale de logistique intégrée pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises internationales, en veillant à ce que ces dernières puissent bénéficier d'une position ultra-compétitive pour leur base dans le Royaume. La zone spéciale de logistique intégrée est une zone économique spéciale entièrement intégrée qui intègre les meilleures pratiques en matière de réglementation, de technologie et d'infrastructure du monde entier.

« La stratégie d'aviation saoudienne investit 100 milliards de dollars dans l'avenir du Royaume, créant ainsi une histoire de croissance sans précédent. La zone spéciale de logistique intégrée est l'occasion de participer dès le départ à l'émergence rapide de l'Arabie saoudite en tant que centre logistique prééminent du Moyen-Orient, et nous avons mis en place les mesures réglementaires nécessaires pour offrir un maximum de flexibilité aux entreprises internationales lorsqu'elles entrent dans le Royaume », a poursuivi Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des transports et de la logistique.

Un modèle intégré unique pour améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur

La proposition de valeur unique de la zone comprend des avantages en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les services, la fabrication et l'assemblage, ce qui réduit les coûts pour les multinationales et leurs fournisseurs tiers, qui réassemblent les produits dans la zone pour les vendre ensuite en Arabie saoudite et dans la région MENA. La facilité de faire des affaires a été améliorée par une propriété étrangère à 100 %, des processus d'incorporation simplifiés, des procédures de certification et de permis accélérées et des structures d'entreprise autorisées - contribuant à faciliter les affaires de manière transparente.

« Les systèmes d'inventaire d'entrée et de sortie de la zone spéciale de logistique intégrée, qui sont les meilleurs de leur catégorie, établissent des liens directs entre les investisseurs, les fournisseurs, les douanes et les agences gouvernementales, accélérant ainsi la vitesse de traitement et l'inventaire intégré géré par le fournisseur, ce qui signifie plus de flexibilité et de rentabilité pour les investisseurs. Un investisseur basé dans la zone spéciale de logistique intégrée peut déjà livrer un produit à un client dans les quatre heures, ce qui représente un gain de temps et d'argent considérable par rapport à la livraison d'un produit à partir de n'importe quel autre endroit en dehors du Royaume », a déclaré Awad A. Al-Sulami, vice-président de la logistique et des zones économiques spéciales de la GACA.

« Nous avons développé un produit dans la zone spéciale de logistique intégrée qui offre une intégration à tous les niveaux. L'intégration de la pensée, par le biais de la collaboration, conçue avec les leaders du secteur pour les leaders du secteur, et l'intégration des chaînes d'approvisionnement, par le biais de la technologie, offrant une expérience sans interruption et sans faille, à l'entrée et à la sortie. Une approche innovante permet aux entreprises d'accéder au marché saoudien plus rapidement et avec des avantages à chaque point de la chaîne de valeur », a poursuivi Awad A. Al-Sulami.

Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la zone spéciale de logistique intégrée sur le site www.silz.gaca.gov.sa .

Vous pouvez trouver toutes les actualités de l'Autorité générale de l'aviation civile dans le centre des médias de notre site web .

À propos de la zone logistique intégrée spéciale

La zone spéciale de logistique intégrée est la première zone logistique spéciale d'Arabie saoudite et a été développée par l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA). La zone a reçu sa base législative par ordonnance royale en octobre 2018 et intègre les meilleures pratiques réglementaires, technologiques et d'infrastructure pour créer le meilleur environnement opérationnel possible pour les entreprises multinationales.

La zone spéciale de logistique intégrée est située dans les paramètres de l'aéroport international King Khalid de Riyad - reliant les entreprises au plus grand marché de consommation du Moyen-Orient et offrant une connectivité aérienne au reste du monde.

La zone a été conçue de A à Z avec des leaders de l'industrie, dont Apple Inc., pour les principales entreprises mondiales de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. C'est la seule ZES du CCG qui offre à la fois un inventaire géré par le fournisseur (VMI) et des avantages en matière de TVA pour les marchandises qui sont temporairement transférées entre le continent et la zone à des fins de réparation, d'entretien, de services après-vente et de services de fabrication et d'assemblage.

La zone spéciale de logistique intégrée présente une proposition de valeur unique qui va au-delà de la fiscalité, permettant aux locataires de réduire considérablement les délais et les coûts de livraison des marchandises aux consommateurs saoudiens. La zone dispose des meilleurs systèmes d'inventaire d'entrée et de sortie, ce qui permet d'établir des liens directs entre les investisseurs, les fournisseurs, les douanes et le gouvernement.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1933083/GACA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1933084/SILZ_Logo.jpg

SOURCE General Authority of Civil Aviation (GACA)