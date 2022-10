ZONA ECONÔMICA MAIS INOVADORA DO MUNDO É LANÇADA EM RIAD

A Zona Especial de Logística Integrada foi lançada em 31 de outubro de 2022 em Riad por S. Ex.ª o Ministro de Transportes e Logística e a Autoridade Geral de Aviação Civil.

A Zona Especial de Logística Integrada é verdadeiramente integrada, com uma proposta de valor que foi desenvolvida juntamente com seu primeiro grupo de investidores, incluindo a líder global em tecnologia Apple.

A Zona Especial de Logística Integrada está fortalecendo a posição competitiva da Arábia Saudita como a maior nação de comércio, de crescimento mais rápido e líder do Oriente Médio, e dando continuidade à missão da Vision 2030 de conectar o Reino ao mundo.

A zona de logística especial integrada e estrategicamente localizada atenderá bilhões de clientes em potencial em fácil alcance na África, Ásia e Europa e ajudará a aumentar significativamente a capacidade de carga da Arábia Saudita para mais de 4,5 milhões de toneladas por ano.

RIAD, Arábia Saudita, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Líderes do setor de logística global estão reunidos hoje em Riad para se juntar à Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita (GACA) para comemorar o lançamento da Zona Especial de Logística Integrada, uma zona econômica especial verdadeiramente integrada.

Escala do mercado saudita

Abrangendo três milhões de metros quadrados, a Zona Especial de Logística Integrada está estrategicamente localizada para atender bilhões de clientes potenciais com fácil acesso à África, Ásia e Europa e utiliza tecnologias desenvolvidas para simplificar a movimentação de mercadorias, incluindo os melhores sistemas de inventário da categoria otimizados para o e-commerce, oferecendo conexões diretas entre investidores, fornecedores, alfândegas e entidades governamentais.

O lançamento da Zona Especial de Logística Integrada realizado hoje é um testemunho da Vision 2030 e do apoio incansável de Sua Alteza Real ao setor, posicionando o Reino como um centro logístico global que conecta três continentes, atraindo as maiores empresas do mundo para o Reino à medida que nosso setor de logística é transformado pela Estratégia Nacional de Transporte e Logística", disse Saleh bin Nasser AlJasser, Ministro de Transporte e Logística da Arábia Saudita.

"A Zona Especial de Logística Integrada é um facilitador vital para o setor de logística da Arábia Saudita porque oferece uma proposta de valor única para multinacionais com base em incentivos fiscais e regulatórios aprimorados. Ela fortalecerá a posição da Arábia Saudita como o maior mercado e o que cresce mais rápido, além de principal nação de comércio estratégico no Oriente Médio e continuará a missão da Vision 2030 de conectar o Reino ao mundo", acrescentou Saleh bin Nasser AlJasser, Ministro de Transporte e Logística da Arábia Saudita.

Como parte da transformação mais ampla do setor de logística do Reino, até 2030, a Arábia Saudita aumentará significativamente sua capacidade de carga para mais de 4,5 milhões de toneladas por ano e aumentará a contribuição do setor de transporte e logística para o produto interno bruto nacional dos atuais 6% para 10%. Isso ajudará a impulsionar o crescimento dos negócios, atrair investimentos internos e aumentar as receitas não petrolíferas do setor para cerca de SR 45 bilhões (USD 12 bilhões) por ano até 2030.

Abordagem regulatória ultracompetitiva

A Zona Especial de Logística Integrada é um facilitador fundamental desses objetivos e o pacote de incentivos e mecanismos regulatórios foi desenvolvido em consulta com as principais empresas internacionais para garantir que a proposta de valor da Zona Especial de Logística Integrada seja globalmente incomparável. A GACA projetou a Zona Especial de Logística Integrada para atender às necessidades das principais corporações internacionais do mundo, garantindo que as principais empresas do mundo possam ter uma posição ultracompetitiva para sua base no Reino. A Zona Especial de Logística Integrada é uma zona econômica especial totalmente integrada que integra as melhores práticas em regulamentação, tecnologia e infraestrutura de todo o mundo.

"A Saudi Aviation Strategy está investindo USD 100 bilhões no futuro do Reino, criando uma história de crescimento sem precedentes. A Zona Especial de Logística Integrada é uma oportunidade de participar desde o início do rápido surgimento da Arábia Saudita como o principal centro de logística do Oriente Médio, e implementamos as medidas regulatórias para oferecer flexibilidade máxima às empresas globais quando elas entrarem no Reino", complementou Saleh bin Nasser AlJasser, Ministro de Transporte e Logística da Arábia Saudita.

Modelo integrado de forma exclusiva para impulsionar eficiências na cadeia de valor

A proposta de valor única da zona inclui vantagens de imposto sobre valor agregado em serviços e fabricação e montagem, reduzindo o custo para multinacionais e seus fornecedores terceirizados, que preparam produtos na zona para venda posterior na Arábia Saudita e na região MENA. A facilidade de fazer negócios foi aprimorada por propriedade 100% estrangeira, processos de incorporação simplificados, procedimentos acelerados de certificação e permissão e estruturas empresariais autorizadas, ajudando a facilitar os negócios com perfeição.

"Os melhores sistemas de inventário de entrada e saída da categoria da Zona Especial de Logística Integrada oferecem conexões diretas entre investidores, fornecedores, alfândega e agências governamentais, acelerando a velocidade de processamento e o inventário gerenciado de fornecedores integrados, o que significa mais flexibilidade e eficiência de custos para os investidores. Um investidor com sede na Zona Especial de Logística Integrada já pode entregar um produto a um cliente em quatro horas, economizando tempo e custos significativos em comparação com a entrega de um produto de qualquer outro local fora do Reino", disse Awad A. AlSulami, vice-presidente de logística e zonas econômicas especiais da GACA.

"Desenvolvemos um produto na Zona Especial de Logística Integrada que oferece integração em todos os níveis. Integração de pensamento, por meio da colaboração, projetada com líderes setoriais para líderes setoriais e integração de cadeias de suprimentos, por meio da tecnologia, oferecendo uma experiência ininterrupta, contínua, de entrada e de saída. Uma abordagem inovadora permite que as empresas acessem o mercado saudita mais rapidamente e com benefícios em todos os pontos da cadeia de valor", complementou Awad A. AlSulami.

Você pode encontrar todas as notícias sobre a Zona Especial de Logística Integrada no site www.silz.gaca.gov.sa.

Você pode encontrar todas as notícias da Autoridade Geral da Aviação Civil no centro de mídia em nosso site.

Sobre a Zona Especial de Logística Integrada

A Zona Especial de Logística Integrada é a primeira zona de logística especial da Arábia Saudita e foi desenvolvida pela Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA). A zona recebeu sua base legislativa por Ordem Real em outubro de 2018 e integra as melhores práticas regulatórias, tecnológicas e de infraestrutura para criar o melhor ambiente operacional possível para as empresas multinacionais.

A Zona Especial de Logística Integrada está localizada no recinto do Aeroporto Internacional Rei Khalid em Riad – conectando empresas com o maior mercado consumidor do Oriente Médio e oferecendo conectividade aérea para o resto do mundo.

A zona foi projetada desde o início com líderes do setor, incluindo a Apple Inc, para as principais empresas de cadeia de suprimentos e logística do mundo. É a única ZEE no GCC que oferece inventário gerenciado pelo fornecedor (VMI) como as vantagens de IVA a mercadorias que são transferidas temporariamente entre o continente e a zona para fins de reparo, manutenção, serviços pós-venda e serviços de fabricação e montagem.

A Zona Especial de Logística Integrada tem uma proposta de valor única que vai além dos impostos, permitindo que os locatários reduzam drasticamente o tempo e os custos necessários para entregar mercadorias aos consumidores sauditas. A zona apresenta os melhores sistemas de inventário de entrada e saída da categoria, que oferecem conexões diretas entre investidores, fornecedores, alfândega e governo.

FONTE General Authority of Civil Aviation (GACA)

