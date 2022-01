Lancement d'un groupe de réflexion mondial et d'un leadership de pensée pour accélérer la transformation de l'industrie 4.0 dans le secteur manufacturier

SINGAPOUR, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre international pour la transformation industrielle (INCIT, prononcé « insight »), une organisation à but non lucratif, environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG), est lancé ce mois-ci et est prêt à changer le visage de l'industrie manufacturière mondiale. Basée à Singapour et bénéficiant de l'appui d'organisations internationales telles que le Forum économique mondial (FEM), INCIT a pour ambition d'être un groupe de réflexion international de renommée mondiale et un leader d'opinion à l'origine de la transformation de l'industrie manufacturière dans le monde.

En commençant par le cadre et l'outil SIRI (Smart Industry Readiness Index), l'INCIT sera désormais chargé d'élaborer des cadres, des outils, des concepts et des programmes de référence internationale afin de sensibiliser et d'éduquer la communauté internationale sur les derniers développements et tendances en matière de fabrication. En outre, l'INCIT fournira des repères quantitatifs accessibles au public pour l'évaluation comparative internationale, et facilitera le partage des points d'apprentissage, des défis et des meilleures pratiques pour la transformation des secteurs industriels.

Raimund Klein, fondateur et directeur général de l'INCIT, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir la possibilité d'apporter à l'industrie manufacturière mondiale des outils et des cadres de pointe pour faciliter la transition vers l'industrie 4.0 par le biais de l'INCIT.

« Nous avons travaillé dur pour lancer INCIT et 2022 nous permettra de déployer plusieurs nouveaux outils et d'avoir un impact plus important sur l'industrie mondiale dans son ensemble. »

Pour marquer le lancement officiel de l'organisation, INCIT présente également son conseil consultatif, composé de Jeremy Jurgens et Brajesh Panth, et son conseil d'administration, qui comprend Francisco Betti.

Jeremy Jurgens est directeur général du WEF et dirige le Centre pour la quatrième révolution industrielle du WEF. Il est notamment chargé de superviser toutes les initiatives industrielles, les communautés de pionniers de l'innovation et de la technologie, les bureaux du WEF en Chine, en Inde et au Japon, ainsi que le Centre pour la cybersécurité.

Brajesh Panth est chef du groupe du secteur de l'éducation à la Banque asiatique de développement (BAD). Il assure la direction technique du groupe sectoriel de l'éducation (EdSG) à la BAD, dirige la préparation du plan de travail de l'EdSG et facilite la collaboration entre les groupes sectoriels et thématiques de la BAD et avec les partenaires extérieurs.

Francisco Betti dirige la Plate-forme du WEF chargée de façonner l'avenir de la fabrication et de la production avancées. La plateforme établit l'agenda mondial sur l'avenir des opérations et aide les parties prenantes à incuber de nouveaux partenariats pour stimuler la productivité et la croissance économique, tout en apportant de la valeur aux travailleurs, à la société et à l'environnement.

Pour en savoir plus sur l'adhésion à notre réseau de partenaires ou pour plus d'informations, contactez-nous à incit.org ou envoyez un courriel à [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1731355/RAIMUND_KLEIN_HEADSHOT.jpg

CONTACT : [email protected] / [email protected]

SOURCE INCIT