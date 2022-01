Start eines globalen Think Tanks und Vordenkerrolle zur Beschleunigung der Transformation der Industrie 4.0 in der Fertigung

SINGPUR, 24. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Das International Centre for Industrial Transformation (INCIT, ausgesprochen „insight"), eine gemeinnützige Organisation für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), geht diesen Monat an den Start und soll das Gesicht der globalen Fertigungsindustrie verändern. INCIT hat seinen Hauptsitz in Singapur und wird unter anderem von internationalen Organisationen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) unterstützt. Das Ziel von INCIT ist es, ein weltweit anerkannter internationaler Think Tank und Vordenker zu sein, der die Umgestaltung des verarbeitenden Gewerbes weltweit vorantreibt.