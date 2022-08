Lancement de HUAWEI IdeaHub S2, destiné aux bureaux intelligents et à l'éducation intelligente

PÉKIN, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 8 août 2022, CCTV News a rejoint Huawei lors du lancement de nouveaux produits dans le cadre de l'événement Intelligent Collaboration 2022, au cours duquel a été officiellement présenté le HUAWEI IdeaHub S2, le tout premier écran plat collaboratif HarmonyOS. L'IdeaHub S2 est une nouvelle réussite qui vient s'ajouter au portefeuille de solutions innovantes de pointe de Huawei, offrant une meilleure valeur ajoutée aux clients.

Highlights of the All-new HUAWEI IdeaHub S2

Lors de l'événement, Sun Quan, président de Huawei Intelligent Collaboration Domain, a expliqué en quoi la connectivité et l'intelligence omniprésentes sont le moteur qui nous permettra de changer nos habitudes de travail et de vie quotidienne. En s'appuyant sur un système de bureau intelligent avancé, Huawei est en mesure d'élaborer une stratégie de communication et de collaboration efficace pour son équipe internationale.

Sun Quan a déclaré : « Nous espérons que le modèle de travail efficace et intelligent sera accessible à tous, et pas seulement aux employés de Huawei. C'est notre mission, et dans ce cadre, nous lançons la nouvelle génération d'IdeaHub S2, le premier produit intelligent du secteur à fonctionner sous HarmonyOS. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires et nos clients pour apporter de la valeur ajoutée et introduire le numérique dans tous les espaces de travail, afin que chacun puisse bénéficier d'un modèle de travail intelligent. »

Le nouveau HUAWEI IdeaHub S2 apporte de l'intelligence dans toutes les situations, y compris au travail, à l'école et à la maison. Il intègre une série de technologies de pointe, telles que la vidéoconférence Full HD, le BYOM (Bring Your Own Meeting), le Wi-Fi 6 pour la projection directe, le mode multifenêtre et l'App Multiplier, ce qui en fait un choix idéal pour aider chaque espace de travail à passer au numérique.

Des réunions intelligentes adaptées à tous les scénarios grâce à une certification de sécurité de haut niveau

Le HUAWEI IdeaHub S2 a été conçu grâce à l'expertise accumulée par Huawei en matière de technologies de vidéoconférence professionnelle depuis près de 30 ans. Il assure des capacités de bout en bout en matière de collecte, de codage, de transmission, de décodage et d'affichage vidéo, ce qui permet d'obtenir des images vidéo plus vraies que nature pour une superbe expérience Full HD. Par ailleurs, les principales applications de conférence sur le cloud, telles que Huawei Cloud Meeting et HUAWEI CLOUD WeLink, peuvent être utilisées directement sur l'IdeaHub S2 sans OPS supplémentaire, ce qui améliore la rentabilité et l'expérience utilisateur.

Ce produit présente une structure BYOM qui permet de transférer facilement les réunions tenues sur un téléphone mobile ou un PC vers l'écran, ce qui marque le passage aux réunions intelligentes.

De plus, le HUAWEI IdeaHub S2 a obtenu la certification CC EAL5+, la plus haute certification de sécurité pour les systèmes commerciaux. L'IdeaHub S2 assure une protection complète des liens entre le cloud et l'appareil, y compris les permissions API, la protection des informations sensibles et l'enregistrement des accès.

Bureaux intelligents et écosystème d'applications complet

Le HUAWEI IdeaHub S2 est doté de la nouvelle technologie Wi-Fi Direct qui permet une projection en une seule étape. Il vous suffit désormais d'activer le Wi-Fi sur votre appareil pour lancer la projection. Cette fonctionnalité se marie parfaitement avec le tableau blanc intelligent, qui présente une latence de seulement 16 ms, ce qui permet d'écrire aussi facilement qu'avec un stylo et du papier.

En outre, l'appareil est équipé de la fonction multifenêtre, ce qui vous permet d'effectuer sans effort plusieurs tâches à la fois, comme rechercher des informations et écrire sur le tableau blanc, ce qui accroît votre productivité. Plus de 1 000 applications sont disponibles via la fonction App Multiplier pour une meilleure accessibilité du contenu dans les doubles fenêtres, ce qui vous permet de disposer d'une plus grande surface pour effectuer vos tâches. L'IdeaHub S2 dispose de six fonctionnalités ouvertes concernant les réunions, le tableau blanc, la projection, l'interface utilisateur (IU), la gestion et la personnalisation d'entreprise, ce qui permet une intégration rapide des applications des partenaires.

La nouvelle série HUAWEI IdeaHub propose des solutions complètes pour le bureau, l'éducation et la maison, offrant une expérience intelligente et de qualité pour tout secteur ou environnement. Outre l'IdeaHub S2 nouvelle génération, qui définit une tendance pour la transformation numérique des bureaux, le tout nouveau IdeaHub B2 est conçu pour les réunions, tandis que l'IdeaHub Board 2 est conçu pour l'éducation. Pour plus d'informations sur le HUAWEI IdeaHub S2, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/products/cloud-communications/ideahub/ideahub-s2

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1878781/IdeaHub_S2.jpg

SOURCE Huawei