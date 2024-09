Huawei wraz z partnerami prezentują inteligentne rozwiązanie dystrybucyjne w celu umocnienia rozwoju inteligentnej energii elektrycznej

SZANGHAJ, 24 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia HUAWEI CONNECT 2024, firma Huawei i jej partnerzy ekosystemu wspólnie przedstawili swoje inteligentne rozwiązanie dystrybucyjne (Intelligent Distribution Solution) w ramach Światowego Kongresu Energetycznego Huawei. Rozwiązanie to wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa energetyczne w poprawie ich produktywności i osiągnięciu wspólnego sukcesu w inteligentnej transformacji cyfrowej.

Huawei and ecosystem partners jointly released Huawei Intelligent Distribution Solution

David Wang, dyrektor wykonawczy i przewodniczący zarządu ds. infrastruktury ICT w Huawei, wygłosił przemówienie otwierające. Podkreślił wagę cyfrowych i inteligentnych technologii w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoją nowe systemy energetyczne. Zaznaczył również, że innowacje są kluczem do pokonania problemów, z jakimi boryka się ten sektor. Aby zapewnić stabilną i długotrwałą inteligentną transformację cyfrową w branży elektroenergetycznej, konieczne jest ustanowienie systemowych możliwości. Ponadto budowa prężnego ekosystemy jest konieczna do przyspieszenia innowacji i zapewnienia dynamicznych postępów.

David Sun, wiceprezes Huawei i dyrektor generalny działu cyfryzacji energii elektrycznej, podczas swojej prezentacji stwierdził, że przedsiębiorstwa energetyczne muszą dywersyfikować swoją działalność i wprowadzać do niej więcej inteligentnych rozwiązań, napędzając inteligentną transformację cyfrową z perspektywy biznesowej, ekonomicznej i technologicznej. Celem jest rozwiązywanie problemów, generowanie wartości i wsparcie dla skutecznej realizacji wieloetapowych prac wdrożeniowych i długoterminowych strategii przedsiębiorstwa.

Podczas kongresu firma Huawei i partnerzy ekosystemu wspólnie zaprezentowali inteligentne rozwiązanie dystrybucyjne. Oparte jest na architekturze typu cloud-pipe-edge-pipe-device (chmura-przewód-sieć brzegowa-przewód-urządzenie) i wykorzystuje innowacyjne technologie do wsparcia międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych w ograniczeniu strat na linii, poprawie niezawodności dostaw energii, zapewnieniu lepszych doświadczeń użytkowników i dostarczeniu bezpiecznej integracji na dużą skalę i w dużym zakresie, oraz w wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Rozwiązanie to również ustanawia otwartą i trwałą sieć komunikacyjną, która jest odpowiedzią na dwa główne problemy związane z transparentnością informacji o napięciu 400 V i siecią dosyłową średniego napięcia w ramach łączności sieci dystrybucyjnych, zarówno obecnie jak i z myślą o przyszłości. Yang Bin, dyrektor ds. łączności energetycznej reprezentujący Narodowe Centrum Dyspozycji Mocy w Państwowej Sieci Energetycznej, wyraził swoje poparcie dla tego podejścia. Podzielił się swoją wizją rozwoju nowego systemu energetycznego, twierdząc, że w przyszłości łączność w ramach sieci energetycznej, sieć główna, sieci dystrybucyjne i mikro-instalacje będą rozwijać się w sposób skoordynowany w celu spełnienia pięciu określonych wymogów i budowy dziesięciu nowych platform, tworzących nowy, udoskonalony system energetyczny.

Firma Huawei nawiązała współpracę z blisko 30 spółkami i partnerami ekosystemu aby opracować swój inteligentny system dystrybucji energii. Poprzez promowanie otwartości i współpracy, Huawei zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych możliwości i ich wydajne wykorzystanie. Huawei współpracuje z klientami i partnerami aby zachęcać ich do innowacji w ramach ich ekosystemów z myślą o przyszłości, która przyniesie wszystkim korzyści. Koreluje to z wizją firmy HK Electric, która chce wprowadzić nowy system monitorowania sieci niskiego napięcia. Podczas kongresu, Tony Yeung, dyrektor ds. transmisji i dystrybucji energii w HK Electric, powiedział: „Mamy nadzieję na zbudowanie otwartej platformy wspólnie ze wszystkimi operatorami i dostawcami, aby mogli wykorzystać w pełni swoje mocne strony i wesprzeć przedsiębiorstwa w minimalizowaniu kosztów prac badawczo-rozwojowych".

Marcio Szechtman, były przewodniczący Rady Technicznej CIGRE i członek honorowy CIGRE, dożywotni członek IEEE/PES, Wu Zhengrong, dyrektor Działu Transmisji i Dystrybucji Energii w Południowej Sieci Energetycznej Chin, Xing Jun, główny specjalista w Państwowej Sieci Energetycznej Shaanxi, oraz inni goście z kraju i zagranicy podzielili się swoimi opiniami na temat wyzwań i praktyk przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do procesów inteligencji cyfrowej.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, Huawei będzie niezmiennie hołdować zasadom otwartości, współpracy i wzajemnych korzyści, analizować scenariusze branżowe i definiować technologie dla różnych działań w ramach sektora elektroenergetycznego. Wykorzystując korzyści płynące z naszej oferty produktowej, Huawei będzie nadal współpracować ze swoimi partnerami w celu promowania inteligentnej transformacji cyfrowej i wysokiej jakości rozwoju branży elektroenergetycznej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2513636/image_986294_5413193.jpg