Lancement de la collection Ocean Vibes printemps/été 2022 de THOMAS SABO

LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Ocean Vibes, la nouvelle collection printemps/été 2022 de THOMAS SABO traduit notre fascination pour l'océan et nous immerge dans un monde empreint de poésie, animé par sa propre dynamique et qui resplendit dans de lumineux tons de bleu. Les formes fluides s'allient à des motifs à l'esprit marin pour donner vie à des bijoux pleins d'énergie.

Pour l'équipe créative de THOMAS SABO dirigée par la directrice artistique Aurore Melot et le fondateur de l'enseigne Thomas Sabo, les émotions étaient placées au centre du développement de la collection Ocean Vibes. Les créations dynamiques et impétueuses au rendu 3D évoquent la force de la mer et la liberté que nous offre la nature. De scintillantes pierres serties à la main dans des couleurs qui vont du bleu foncé au blanc, en passant par la nuance aigue-marine, illuminent les vagues écumeuses et fleurent bon l'été.

La diversité de l'océan se retrouve dans des motifs stylisés. Un plongeur mobile comme pièce emblématique ou de dauphins déclinés en bagues, pendentifs et boucles d'oreilles, subliment la personne qui les porte. Des créations Heritage by TS intemporelles associent par ailleurs le bleu saphir intense et l'argent sterling 925 poli à la main, reflétant ainsi la couleur apaisante de la mer dans des gemmes taillées avec précision.

La collection Ocean Vibes sera disponible dans le monde entier à partir du 24 février 2022 dans les magasins de l'enseigne, dans la boutique en ligne sur www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des bijoutiers-joailliers et revendeurs sélectionnés.

Plus d'informations : https://oceanvibes.thomassabo.com/

Des photos à télécharger pour un usage rédactionnel sont mises à disposition ici : https://nextcloud.thomassabo.com/s/QYMetNpXDnLnxbw

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'enseigne éponyme est représentée dans plus de 70 pays à travers le monde avec ses flagships et points de vente multimarques, par le bais de partenaires revendeurs et grâce à la boutique en ligne sur www.thomassabo.com avec son offre globale.

