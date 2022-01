Lansering av den THOMAS SABO vår-/sommarkollektionen 2022 "Ocean Vibes"

LAUF AN DER PEGNITZ, Tyskland, 26 januari, 2022 /PRNewswire/ -- Den nya vår-/sommarkollektionen 2022 från THOMAS SABO – Ocean Vibes – har inspirerats av fascinationen för oceanerna och dyker ner i en värld full av poesi, kraft och strålande blåtoner. Flytande former och maritim design smälter samman i smycken fulla av energi.

För THOMAS SABOs designteam under ledning av creative director Aurore Melot och företagets grundare Thomas Sabo var det känslorna som stod i fokus under framtagningen av Ocean Vibes-kollektionen. Livfulla, dynamiska smycken i 3D-design påminner om havets kraft och naturens frihet. Gnistrande och för hand infattade stenar i ett färgspektrum från mörkblått över akvamarin till vitt får skummande vågor att stråla och sprider sommarhumör.

Motiv som delfiner som i stiliserad form och vågridande smyger sig intill dem som bär ringarna, hängena och örhängena står för oceanernas mångfald, vilket också gäller för statementhänget föreställande en rörlig dykare. Tidlösa Heritage by TS-kreationer kombinerar dessutom intensivt safirblått med handpolerat 925 sterlingsilver och återspeglar havets lugnande färg i exakt slipade smyckesstenar.

Vår-/sommarkollektionen Ocean Vibes 2022 finns från och med den 24 februari 2022 i märkets alla butiker över hela världen, i webbshopen på www.thomassabo.com samt hos utvalda juvelerare och samarbetspartner inom fackhandeln.

Mer information: https://oceanvibes.thomassabo.com/

Högupplösta bilder för redaktionella ändamål: https://nextcloud.thomassabo.com/s/QYMetNpXDnLnxbw

- Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) -

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande smyckesföretag och erbjuder sina mångsidiga produkter via selektiv och högkvalitativ multikanalförsäljning. Förutom huvudsegmentet bestående av noggrant handarbetade smycken i 925 sterlingsilver designar och säljer THOMAS SABO även klockor (sedan 2009) och solglasögon (sedan 2019). Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat i mer än 70 länder över hela världen med egna flaggskeppsbutiker och försäljningsställen samt via grossistpartner och den globala webbshopen www.thomassabo.com.

