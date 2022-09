Lancement de la huitième conférence annuelle sur les investissements de Guangzhou en Chine et du premier forum mondial des PDG de licornes

GUANGZHOU, Chine, 1 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La huitième conférence annuelle sur les investissements de Guangzhou, en Chine, et le premier forum mondial des PDG des licornes ont eu lieu à Guangzhou le 30 août. Réunissant plus de 700 représentants d'entreprises et d'institutions, ainsi que des entrepreneurs et des innovateurs de tous les secteurs sociaux, l'événement a également attiré une pléthore d'entreprises de 45 pays et régions, de sociétés de la liste Fortune Global 500 et d'entreprises de l'État central chinois, ainsi que des leaders de l'industrie et des licornes. La conférence a invité la plupart des entreprises mondiales à maintenir leurs investissements dans la ville du sud de la Chine et à croire en son avenir, malgré les incertitudes des marchés dans le monde.

Pour être pleinement à la hauteur de son thème, « Investir à Guangzhou, c'est investir dans l'avenir », la conférence annuelle comprenait une assemblée générale et 20 sessions parallèles, en plus de neuf sessions à l'étranger tenues dans des pays comme les États-Unis (Silicon Valley), l'Allemagne (Berlin), le Japon (Tokyo) et Singapour. Les entrepreneurs du monde entier ont été invités à discuter d'opportunités commerciales et de développement durable. En outre, selon le Bureau de commerce municipal de Guangzhou, lors de cet événement, de nombreux grands projets ont été signés par 355 investisseurs de 20 pays et territoires. Cela stimulera les industries émergentes stratégiques de Guangzhou, comme la fabrication de pointe, l'automobile, les technologies de l'information de prochaine génération, le commerce moderne et les nouvelles énergies.

Cœur battant de la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Guangzhou embrasse l'ouverture et l'inclusivité, favorise un climat économique et commercial sain et efficace, et est fière de ses industries d'envergure. Ces qualités sont la raison pour laquelle Guangzhou a bénéficié d'investissements considérables de nombreuses grandes multinationales. Au-delà d'un environnement favorable aux entreprises, les activités de recherche et de développement (R&D), une solide fondation biomédicale et une multitude d'universités et d'institutions médicales font de la ville un pôle d'attraction pour les entreprises engagées dans la R&D et l'innovation pharmaceutique, selon Leon Wang, vice-président exécutif international et président en Chine d'AstraZeneca, une entreprise biopharmaceutique.

La Chine est désormais devenue l'un des trois marchés mondiaux les plus importants pour la croissance commerciale d'Unilever, a déclaré Frank Qu, responsable d'Unilever Chine. Le géant des biens de consommation a lancé récemment sa première usine de fabrication pour un portefeuille complet de ses produits dans le Conghua Mingzhu Industrial Park de Guangzhou. Il s'agit de l'investissement le plus important jamais réalisé par Unilever en Chine au cours de ces dernières années. Il s'agit également du premier site de production neutre en carbone de la société. L'objectif est d'en faire une usine « phare » de classe mondiale, qui ouvre la voie à la transformation de la fabrication.

Dans son allocution, le directeur général de China Resources Group, Wang Cuijun, a salué le climat commercial sain de Guangzhou et son engagement durable à l'égard de la réforme et de l'ouverture, affirmant que ce sont ces qualités qui plaisent aux créateurs et aux investisseurs du monde entier, en particulier aux entreprises licornes qui maîtrisent les technologies innovantes, ouvrent de nouvelles frontières et créent de nouveaux modèles commerciaux. « Cela signifie qu'un plus grand nombre de licornes ne fera que stimuler la croissance économique », a-t-il ajouté.

Un autre fait saillant de l'événement a été la publication du rapport semestriel 2022 du Global Unicorn Index par Rupert Hoogewerf, président et principal chercheur de Hurun Report. Sur les 312 licornes que la Chine abrite, 62 viennent de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et Guangzhou dépasse Boston et s'empare de la 11e place avec 19 licornes et une croissance plus rapide que toute autre ville chinoise.

Les solides grappes industrielles que Guangzhou a à offrir posent également les bases nécessaires pour que les licornes puissent promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. Avec des grappes d'entreprises d'envergure, la ville propose à chaque industrie une variété de scénarios d'application bien adaptés et constituerait le premier choix si l'intelligence artificielle (IA) se généralisait à l'échelle de l'industrie, a déclaré Wang Zai, cofondateur et président exécutif de Cambricon Technologies Corporation Limited, un fabricant de puces IA.

Huit ans se sont écoulés depuis l'inauguration de la conférence annuelle sur les investissements de Guangzhou. Cet événement phare ne se limite pas à présenter les réformes et succès d'ouverture réalisés par la province du Guangdong et même la Chine. Il permet d'améliorer la compréhension des investisseurs mondiaux de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et de Guangzhou en particulier. En août 2022, 1 658 projets ont été lancés dans la ville par 335 entreprises de la liste Fortune Global 500. De plus grandes possibilités de développement et d'investissement seront créées pour la communauté d'affaires mondiale alors que Guangzhou continue d'améliorer son climat des affaires.

