Oitava Conferência Anual de Investimentos da China e primeiro Fórum Global de CEOs de Unicórnios têm início em Guangzhou

GUANGZHOU, China, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 30 de agosto, foram realizados em Guangzhou, a Oitava Conferência Anual de Investimentos da China e o Primeiro Fórum Global de CEOs de Unicórnios. O evento, que reuniu mais de 700 representantes empresariais e institucionais, bem como empreendedores e inovadores de todos os setores sociais, atraiu uma grande quantidade de empresas de 45 países e regiões, desde empresas da Fortune Global 500 e empresas estatais centrais chinesas até líderes do setor e unicórnios. O evento sugeriu que a maioria das empresas mundiais continuem sendo otimistas com relação ao investimento na cidade do sul da China e ao seu futuro, apesar das incertezas de mercado em todo o mundo.

Para estar a altura de seu lema - "Investir em Guangzhou é investir no futuro", a Conferência Anual incluiu uma reunião geral e 20 sessões paralelas, além de nove sessões no exterior realizadas em países como os EUA (Vale do Silício), Alemanha (Berlim), Japão (Tóquio) e Singapura. Empreendedores de todo o mundo foram convidados a discutir oportunidades de negócios e desenvolvimento sustentável. Além disso, o evento contou com uma série de grandes projetos importantes assinados por 355 investidores de 20 países e territórios, de acordo com o Departamento Municipal de Comércio de Guangzhou. Isso será um impulso para os setores estratégicos emergentes de Guangzhou, como da fabricação avançada, do setor automobilístico, de tecnologia da informação de última geração, do comércio moderno e das novas energias.

Como um centro da Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA), Guangzhou adota a abertura e a inclusão, fomenta um clima empresarial sólido e eficiente, e conta com setores de pleno direito. Essas qualidades são a razão pela qual recebeu enormes investimentos de muitas grandes multinacionais. Além de um ambiente propício para as empresas, a pesquisa e o desenvolvimento (P&D), uma sólida base biomédica e uma infinidade de universidades e instituições médicas fazem da cidade um atrativo para as empresas comprometidas com a P&D e a inovação farmacêutica, de acordo com Leon Wang, vice-presidente executivo internacional e presidente executivo da AstraZeneca China, uma empresa biofarmacêutica.

A China agora se tornou um dos três mercados globais mais importantes para o crescimento dos negócios da Unilever, segundo Frank Qu, diretor da Unilever China. A gigante do setor de bens de consumo lançou sua primeira fábrica para um portfólio completo de seus produtos no parque industrial Conghua Mingzhu, em Guangzhou. Trata-se do maior investimento que a Unilever já realizou na China nos últimos anos e também de seu primeiro centro de produção neutro em carbono, com o objetivo de se transformar em uma fábrica "piloto" de classe mundial que lidere a transformação da fabricação.

Em seu discurso, o diretor geral do China Resources Group, Wang Cuijun aplaudiu o bom clima empresarial de Guangzhou e seu compromisso permanente com a reforma e a abertura, e disse que isso é o que atrai os criadores e os investidores de todo o mundo, particularmente as empresas unicórnio que dominam a tecnologia inovadora, são pioneiras em novas fronteiras e criam novos modelos de negócio. Isso significa que um número maior de unicórnios impulsionará o crescimento econômico, acrescentou.

Outro destaque do evento foi a publicação do relatório semestral do Índice Global de Unicórnios de 2022 feita por Rupert Hoogewerf, presidente e pesquisador-chefe do Hurun Report. Dos 312 unicórnios da lista que a China abriga, 62 são procedentes da GBA, e Guangzhou supera Boston e ocupa o 11º lugar com 19 unicórnios, crescendo mais rápido do que qualquer outra cidade chinesa.

Os sólidos clusters industriais que Guangzhou oferece também assentam as bases necessárias para que os unicórnios promovam a inovação e o empreendedorismo. Graças aos importantes clusters empresariais, a cidade permite a cada indústria uma variedade de cenários de aplicação bem adaptados, e seria a primeira opção se a inteligência artificial (IA) desenvolvesse um alcance industrial, disse Wang Zai, cofundador e presidente executivo da Cambricon Technologies Corporation Limited, uma fabricante de chips de IA.

Passaram-se oito anos desde a inauguração da Conferência Anual de Investimentos de Guangzhou. Além de ser uma vitrine de sucessos da reforma e da abertura alcançados por Guangdong e até mesmo pela China, este evento emblemático ampliou a compreensão dos investidores globais sobre a GBA, e sobre Guangzhou em particular. Até agosto de 2022, haviam sido lançados 1.658 projetos na cidade por parte de 335 empresas da Fortune Global 500. Maiores oportunidades de desenvolvimento e investimento serão criadas para a comunidade global de negócios à medida que Guangzhou continuar melhorando seu clima empresarial.

FONTE Guangzhou Municipal Commerce Bureau

