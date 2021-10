Lancement des montres intelligentes des séries GTR 3 et GTS 3 d'Amazfit, avec fusion de la mode et de la technologie dans trois accessoires portables remarquables : la GTR 3 Pro, la GTR 3 et la GTS 3

Facilitant une santé intelligente, la dernière série accessoires portables d'Amazfit permet aux utilisateurs d'optimiser leurs performances et de passer au niveau supérieur, d'améliorer leur santé [1] ainsi que leur style de vie sans sacrifier leur style personnel. Ces accessoires proposent une suite de fonctionnalités de pointe relatives à la santé et à la condition physique avec un design élégant et stylé, propulsé par le système d'exploitation Zepp.

Fonctions relatives à la santé et au mode de vie

Les trois nouvelles montres intelligentes d'Amazfit proposent une multitude de fonctionnalités innovantes en matière de santé, de condition physique et de style de vie, incluses dans le système d'exploitation Zepp. Grâce à une interface intuitive et puissante, ce système d'exploitation permet aux utilisateurs de libérer tout leur potentiel, d'explorer leurs passions et de vivre positivement leurs expériences.

Le nouveau système d'exploitation est conçu pour répondre à un objectif précis : optimiser les performances des accessoires portables intelligents d'Amazfit. Il ne s'agit donc pas de transférer un système d'exploitation de smartphone énergivore aux poignets des utilisateurs. Conçu pour être léger, lisse et pratique, ce système d'exploitation permettra une interaction plus facile et aidera les utilisateurs à éliminer les opérations fastidieuses tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport au système d'exploitation de montre intelligente précédent.

Il fonctionne également sur les appareils Android et iOS, et se connecte aux plateformes de santé populaires, comme Apple Health ou Google Fit, pour synchroniser vos données de santé, et Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks, pour synchroniser et partager des données sportives. Autres faits saillants :

Personnalisation : Jusqu'à plus de 150 cadrans de montre dynamiques sont disponibles avec des affichages permanents assortis [2] à chaque ambiance ou occasion. Des effets dynamiques et des animations fluides sont également proposés. Les porteurs seront même en mesure de concevoir leurs propres cadrans de montre et mini-applications avec le kit de développement d'applications (disponible prochainement).

Jusqu'à plus de 150 cadrans de montre dynamiques sont disponibles avec des affichages permanents assortis à chaque ambiance ou occasion. Des effets dynamiques et des animations fluides sont également proposés. Les porteurs seront même en mesure de concevoir leurs propres cadrans de montre et mini-applications avec le kit de développement d'applications (disponible prochainement). Mesure facile de 4 paramètres de santé en une seule pression : La possibilité de tester quatre paramètres de santé en une seule pression [3] grâce au BioTracker TM PPG 3.0 intégré 6PD (photodiodes), qui mesure quatre paramètres de santé (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang [4] , niveau de stress et fréquence respiratoire) en un temps très court, soit 45 secondes.

La possibilité de tester quatre paramètres de santé en une seule pression grâce au BioTracker PPG 3.0 intégré 6PD (photodiodes), qui mesure quatre paramètres de santé (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang , niveau de stress et fréquence respiratoire) en un temps très court, soit 45 secondes. Gestion facile de la santé 24 heures sur 24 : Surveille votre rythme cardiaque toute la journée [5] – même lorsque vous nagez. Avec des alertes pour les fréquences cardiaques anormalement élevées ou basses, ainsi qu'un suivi des zones de fréquence cardiaque afin que vous puissiez optimiser vos entraînements, la montre est un partenaire de santé complet et facile à utiliser pour tous.

Surveille votre rythme cardiaque toute la journée – même lorsque vous nagez. Avec des alertes pour les fréquences cardiaques anormalement élevées ou basses, ainsi qu'un suivi des zones de fréquence cardiaque afin que vous puissiez optimiser vos entraînements, la montre est un partenaire de santé complet et facile à utiliser pour tous. Facile à comprendre : Votre état de santé et votre bien-être actuels sont calculés en un éclair et convertis en un seul score PAI [6] , compilé à partir de données fondées sur vos sept derniers jours d'activité.

Votre état de santé et votre bien-être actuels sont calculés en un éclair et convertis en un seul score PAI , compilé à partir de données fondées sur vos sept derniers jours d'activité. Suivi avancé du sommeil depuis votre montre : Surveillez [7] vos phases de sommeil léger, profond et paradoxal, ainsi que vos heures de veille pendant la nuit, vos siestes diurnes de plus de 20 minutes et même la qualité de votre respiration pendant le sommeil. Pour plus de commodité, vérifiez vos données de sommeil directement sur votre montre.

Surveillez vos phases de sommeil léger, profond et paradoxal, ainsi que vos heures de veille pendant la nuit, vos siestes diurnes de plus de 20 minutes et même la qualité de votre respiration pendant le sommeil. Pour plus de commodité, vérifiez vos données de sommeil directement sur votre montre. Suivi avancé du cycle menstruel : Comprenez facilement votre cycle et planifiez à l'avance. Après avoir enregistré votre période menstruelle, vous pouvez prédire de manière intelligente et précise la durée de la période menstruelle et fertile suivante, de sorte que vous pouvez contrôler la situation sans aucune surprise.

Comprenez facilement votre cycle et planifiez à l'avance. Après avoir enregistré votre période menstruelle, vous pouvez prédire de manière intelligente et précise la durée de la période menstruelle et fertile suivante, de sorte que vous pouvez contrôler la situation sans aucune surprise. Écrans efficaces et à accès rapide : Gagnez du temps, personnalisez ce qui compte pour vous et accédez aux raccourcis clavier pour passer votre journée en ayant l'esprit tranquille. Obtenez un accès facile aux informations clés avec un simple glissement ou une simple pression.

Gagnez du temps, personnalisez ce qui compte pour vous et accédez aux raccourcis clavier pour passer votre journée en ayant l'esprit tranquille. Obtenez un accès facile aux informations clés avec un simple glissement ou une simple pression. Commande vocale : Avec Alexa [8] , vous pouvez régler une alarme, poser une question ou réaliser d'autres tâches en ligne, et, en mode hors ligne, vous pouvez utiliser l'assistant vocal hors ligne [9] pour ouvrir un mode sportif ou une fonction de santé, ou même accéder à Home Connect pour contrôler des appareils domestiques intelligents. Profitez également d'un écosystème en pleine croissance de plus de 10 mini-applications.

, vous pouvez régler une alarme, poser une question ou réaliser d'autres tâches en ligne, et, en mode hors ligne, vous pouvez utiliser l'assistant vocal hors ligne pour ouvrir un mode sportif ou une fonction de santé, ou même accéder à Home Connect pour contrôler des appareils domestiques intelligents. Profitez également d'un écosystème en pleine croissance de plus de 10 mini-applications. Un GPS rapide et précis : Commencez plus rapidement avec un suivi de la localisation [10] précis, basé sur cinq systèmes satellites.

Commencez plus rapidement avec un suivi de la localisation précis, basé sur cinq systèmes satellites. Options de personnalisation : Priorisez vos fonctions préférées, téléchargez une photo pour personnaliser l'arrière-plan du cadran de votre montre, ou choisissez parmi 15 dessins animés dynamiques afin de les assortir à votre tenue, que ce soit pour vous rendre au travail, lorsque vous vous reposez ou lorsque vous sortez.

Priorisez vos fonctions préférées, téléchargez une photo pour personnaliser l'arrière-plan du cadran de votre montre, ou choisissez parmi 15 dessins animés dynamiques afin de les assortir à votre tenue, que ce soit pour vous rendre au travail, lorsque vous vous reposez ou lorsque vous sortez. Outils de motivation : Suivez vos courses avec l'option Virtual Pacer [11] , puis optimisez votre progression et votre récupération avec l'algorithme de performance PeakBeats.

Suivez vos courses avec l'option Virtual Pacer , puis optimisez votre progression et votre récupération avec l'algorithme de performance PeakBeats. Outils d'administration du quotidien : Gérez votre journée avec des notifications de messages, des rappels vous invitant à boire de l'eau et à bouger, un calendrier, des événements et des listes de choses à faire, des prévisions météorologiques, une télécommande Bluetooth, et plus encore.

Le système d'exploitation Zepp est également livré avec une foule d'informations complètes sur la santé et la condition physique. En outre, l'application Zepp sur votre smartphone sert de 'hub' où vous pouvez accéder à des conseils supplémentaires qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Les GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3 ont été créées pour faire ressortir votre potentiel et vous permettre d'atteindre vos performances optimales – pour vous aider à naviguer sans effort dans votre vie numérique et à en sortir, à trouver un équilibre et à remporter un succès.

Amazfit GTR 3 Pro : Conçue pour favoriser l'autonomie

La montre intelligente GTR 3 Pro est le choix haut de gamme de la nouvelle série d'accessoires de mode portables Amazfit et propose des innovations de pointe tout en vous encourageant à adopter un mode de vie sain et à activer votre dynamique intérieur.

Doté d'un écran ultra haute définition AMOLED de 1,45 pouce et 331 ppi, la GTR 3 Pro propose des images éblouissantes et une interface facile à utiliser. Comme son grand écran circulaire présente un taux de rafraîchissement élevé pour une interaction lisse et transparente, la montre bénéficie d'un rapport impressionnant écran-corps de 70,6 %. Par conséquent, en dépit de la taille de son écran (l'un des plus grands écrans de montre ronde sur le marché), sans espace perdu, la GTR 3 Pro conserve des dimensions pratiques.

Regardez et parcourez un large éventail de fonctionnalités et de modes sportifs avec la couronne de navigation classique, pour un retour haptique rassurant et intuitif lorsque vous tournez la couronne avec vos doigts.

Que vous utilisiez l'un des modes sportifs intégrés (plus de 150 modes sont disponibles) ou que vous surveilliez votre niveau de stress, la GTR 3 Pro vous permet de suivre votre état de santé 24 heures/24 et 7 jours/7. Et si vous oubliez d'activer votre mode sportif, ne vous inquiétez pas - la fonction de reconnaissance intelligente[12] s'applique à un maximum de huit sports populaires afin de garantir que vous ne manquiez jamais accidentellement le suivi de l'activité.

L'autonomie de la GTR 3 Pro est encore plus importante car la montre bénéficie d'une grande cellule de 450 mAh, qui offre jusqu'à 12 jours[13]d'autonomie sans interruption sur une seule charge. Les pannes impromptues ne sont donc plus une source d'inquiétude.

La GTR 3 Pro fera en outre le bonheur des amateurs de musique, sa mémoire embarquée de 2,3 Go[14] pouvant stocker jusqu'à 470 chansons. Il vous sera donc possible d'écouter de la musique directement depuis votre montre, en toute indépendance, sans passer par votre téléphone. Enfin, pour plus de commodité, la GTR 3 Pro peut permettre de recevoir et de passer des appels téléphoniques lorsqu'elle est connectée à votre smartphone via Bluetooth. Vous pourrez ainsi avoir une conversation mains libres.

GTR 3 : Construite pour durer

Fabriquée dans un alliage d'aluminium de qualité aéronautique, léger et durable, et dotée d'une élégante couronne tournante, le design sans lunette de la GTR 3 s'intègre parfaitement à l'écran de verre bombé pour donner un sentiment accru d'immersion.

Le design élégant, associé à des sangles confortables en silicone antibactérien, donne à cette montre une allure classique, qui peut être assortie à différentes tenues, de votre costume à votre tenue de sport. Vous pouvez également personnaliser son cadran afin d'avoir à disposition toutes les informations dont vous avez besoin en un seul coup d'œil.

Dotée d'un écran haute définition AMOLED de 1,39 pouce, la GTR 3 donne vie au système d'exploitation immersif Zepp d'Amazfit, alimenté par une batterie de 450 mAh pour une autonomie étendue pouvant atteindre 21 jours. Cela représente une autonomie maximale de trois semaines sur une seule charge, voire plus si vous allumez le mode Économiseur de batterie de la GTR 3.

GTS 3 : Conçue pour bouger

Avec un écran carré moderne et ultra haute définition AMOLED de 1,75 pouces et 341 ppi, la GTS 3 est l'une des montres intelligentes les plus minces et les plus légères sur le marché. Toutefois, elle présente toujours un incroyable rapport écran-corps de 72,4 %. Conçue pour tous ceux qui veulent un écran de montre intelligente élégant et fin, sa forme reflète le style de votre smartphone mais ses caractéristiques correspondent presque toutes à celles de la GTR 3.

« Ces trois montres tiennent la promesse consistant à faciliter la santé intelligente. La GTR 3 Pro est conçue pour renforcer les capacités. La GTR 3 est conçue pour durer. Et la GTS 3 est faite pour bouger. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste que nous lorsque vous découvrirez cette nouvelle génération de montres. La philosophie au cœur du système d'exploitation Zepp consiste à connecter la santé et la technologie. Nous avons donc créé le système d'exploitation Zepp afin qu'il soit axé sur la santé et qu'il aide nos montres à réaliser notre mission : permettre facilement, à chacun, de vivre une vie saine », a déclaré Wayne Huang, PDG et fondateur de Zepp Health.

Prix et disponibilité

Les séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 seront lancées dans le monde entier le 11 octobre 2021 (GMT+1).

En Europe, la tarification commencera à partir de 149,99 € pour l'Amazfit GTR 3 et GTS 3, et à partir de 199,99 € pour l'Amazfit GTR 3 Pro. Les trois produits seront disponibles dans les magasin Amazfit au Royaume-Uni , en Allemagne , en France , en Italie et en Espagne à partir du 11 octobre 2021 (GMT+1).

Aux États-Unis, la tarification commencera à partir de 179,99 $ pour l'Amazfit GTR 3 et GTS 3, et à partir de 229,99 $ pour l'Amazfit GTR 3 Pro. Les GTR 3 Pro et GTR 3 seront disponibles au magasin américain Amazfit à partir du 11 octobre 2021 (GMT+1). La GTS 3 sera bientôt disponible.

À propos d'Amazfit

Créée en 2015, Amazfit est une marque mondiale de premier plan des accessoires portables intelligents axée sur la santé et la condition physique. Amazfit propose une vaste gamme de produits comprenant des montres et des bracelets intelligents, des écouteurs True Wireless Stereo (TWS), des matériels intelligents liés au sport et à la santé, notamment des tapis roulants intelligents et des balances de composition corporelle intelligentes et des équipements sportifs. Notre marque suit un axe essentiel : « Up Your Game » (à savoir, « passer au niveau supérieur ») et nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif.

Fruits d'un savoir-faire exceptionnel, les montres intelligentes Amazfit ont remporté de nombreux prix, notamment les prix allemands iF Industrial Design Award et le Red Dot Design Award.

Actuellement, les produits Amazfit sont disponibles dans plus de 90 pays et régions du monde, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Europe et plus encore. Amazfit est une marque qui appartient à Zepp Health (NYSE: ZEPP) et a expédié plus de 100 millions d'accessoires et équipements depuis 2014. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.amazfit.com .

[1] Ce produit n'est pas un instrument médical et ne peut être utilisé à des fins médicales. Il ne peut pas non plus être utilisé pour fonder le diagnostic d'un problème médical. Les résultats de la détection sont fournis à titre de référence seulement. Si vous ne vous sentez pas bien, veuillez consulter un professionnel de la santé. [2] Affichage permanent : Lorsque l'écran est allumé, il affiche le contenu du système. Lorsque l'écran est en mode veille, il affiche l'heure. Cette fonction demande aux utilisateurs de définir manuellement la fonction « Always-on Display » (affichage permanent). L'utilisateur peut activer ou désactiver cette fonction via la montre ou l'application Alexa. [3] Pour procéder à la mesure en une seule pression, veuillez porter votre montre bien serrée, à une largeur de doigt du poignet, et garder votre bras immobile pour obtenir de meilleurs résultats. Les mouvements et les caractéristiques environnementales et physiques peuvent influer sur la vitesse et la précision de la surveillance et de la mesure. [4] Pour mesurer l'oxygène dans le sang, veuillez porter votre montre bien serrée, à une largeur de doigt du poignet, et garder votre bras immobile pour obtenir de meilleurs résultats. La surveillance de la SpO2 sur toute la journée doit être activée sur la montre ou dans l'application Zepp. Les alertes SpO2 sont envoyées si le taux détecté est trop faible par rapport à la valeur prédéfinie, qui doit être réglée dans l'application Zepp et sur la montre à un minimum de 80 %. Les mouvements et les caractéristiques environnementales et physiques peuvent influer sur la vitesse et la précision de la surveillance et de la mesure. [5] La fonction de surveillance de la fréquence cardiaque sur 24 heures exige que l'utilisateur active le moniteur de fréquence cardiaque automatique dans l'application Zepp et sur la montre, et la valeur minimale peut être réglée sur 1 minute. Les alertes de fréquence cardiaque anormale et la valeur préréglée doivent être définies dans l'application Zepp et sur la montre. [6] Le PAI est un indicateur d'activité physiologique personnelle. Basé sur les données de fréquence cardiaque, l'intensité de l'activité quotidienne et l'évaluation dynamique multidimensionnelle complète des données physiologiques personnelles, il est converti en une valeur PAI intuitive à l'aide d'un algorithme pour vous permettre de comprendre votre condition physique. En maintenant une certaine intensité des activités quotidiennes ou des séances d'entraînement, vous pouvez obtenir votre valeur PAI. Selon les résultats de la recherche HUNT Fitness Study*, le maintien de la valeur de votre PAI au-dessus de 100 aidera à réduire le risque de décès par maladie cardiovasculaire et à augmenter l'espérance de vie. *HUNT Fitness Study : Cette étude était un sous-projet de l'étude HUNT, dirigée par le professeur Ulrik Wisloff de l'université norvégienne des sciences et technologies. L'étude HUNT a duré plus de 35 ans et a impliqué plus de 230 000 participants. [7] Lorsque la montre est portée pour dormir, elle enregistre automatiquement les informations relatives au sommeil. La montre peut enregistrer le sommeil nocturne et les siestes. Le temps de sommeil qui chevauche la période entre 22 h et 8 h sera enregistré comme « sommeil nocturne », et le sommeil qui dure plus de 60 minutes hors sommeil nocturne sera enregistré comme « siestes ». Toute période de sommeil de moins de 20 minutes n'est pas enregistrée. Les informations de base du sommeil nocturne peuvent être visualisées sur la montre, et des analyses détaillées et des enregistrements de sieste peuvent être visualisés dans l'application. La surveillance du niveau de stress sur 24 heures doit être activée sur la montre ou dans l'application Zepp. Les alertes pour les niveaux de stress élevés sont basées sur la valeur préréglée et les invites pour l'exercice de respiration doivent être activées sur la montre. [8] Pour voir la liste complète des 15 pays/régions disponibles et des 14 langues prises en charge, ainsi que la façon d'activer et d'utiliser Alexa sur vos montres intelligentes Amazfit des séries GTR 3 et GTS 3, veuillez consulter le site support.amazfit.com. [9] L'assistant vocal hors ligne ne prend en charge que les commandes vocales en anglais, espagnol, allemand et chinois. La fonction de verrouillage automatique doit être réglée manuellement dans les paramètres de la montre. [10] Les services de positionnement en intérieur ne sont pas pris en charge. La vitesse et la précision de positionnement peuvent être affectées par l'environnement environnant. [11] Virtual Pacer est uniquement compatible avec les modes de sport Outdoor Running (course en plein air) et Treadmill (tapis de course). [12] La précision et la sensibilité de la fonction de reconnaissance de l'entraînement varient d'une personne à l'autre et sont liées à la posture et à la compétence de l'utilisateur pendant son entraînement. Une courte durée d'entraînement ou des changements fréquents de posture peuvent ne pas déclencher la fonction de reconnaissance automatique. Lorsque vous conduisez une voiture ou prenez un bus, ou prenez part à d'autres activités de ce genre, la reconnaissance accidentelle peut être déclenchée si ces activités sont particulièrement similaires au mode d'entraînement sélectionné. Lorsque vous effectuez des activités en extérieur, si le signal GPS est mauvais ou si les données de l'AGPS n'ont pas été synchronisées avec le téléphone mobile pendant une période prolongée, ces activités à l'extérieur peuvent être évaluées comme des activités à l'intérieur. [13] L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des réglages, des conditions de fonctionnement et d'autres facteurs. Ainsi, les résultats réels peuvent différer des données de laboratoire. Scénario d'utilisation typique : La surveillance de la fréquence cardiaque est toujours activée et la fréquence cardiaque est mesurée à intervalles de 10 minutes, la surveillance du sommeil est activée ; 200 messages par jour sont envoyés par votre prestataire de service ; 100 levées du poignet pour regarder l'heure ; test de l'oxygène dans le sang 5 fois par jour ; utilisation de l'écran éclairé pendant 5 minutes ; exercice 3 fois par semaine pendant 30 minutes à la fois, GPS activé pendant 30 minutes; assistant vocal éteint. Mode Économiseur de batterie : Activez le mode Économiseur de batterie sur la montre, qui désactive la connexion Bluetooth, la surveillance de la fréquence cardiaque et d'autres fonctions, et enregistre uniquement les étapes et les informations de base sur le sommeil. Scénario d'utilisation intensive : La surveillance de la fréquence cardiaque est toujours activée, et la fréquence cardiaque est mesurée à intervalles d'une minute, la surveillance du sommeil, la surveillance de la qualité de la respiration du sommeil et la surveillance du stress sont activées ; 150 messages sont envoyés chaque jour par votre prestataire de service et éclairent l'écran ; 100 levées du poignet pour regarder l'heure ; test de l'oxygène dans le sang 5 fois par jour ; utilisation de l'écran éclairé pendant 15 minutes ; exercice 3 fois par semaine pendant 30 minutes à la fois ; GPS activé pendant 30 minutes ; assistant vocal activé. Temps d'utilisation continu du GPS de 38 heures : Activez la surveillance de la fréquence cardiaque et le GPS, utilisez le GPS pour schématiser vos séances d'entraînement. [14] L'espace de stockage maximum pour la musique est de 2,3 Go (en raison de l'espace système occupé, l'espace réel utilisé par l'utilisateur peut être inférieur à 2,3 Go) ; à raison de 5-10 Mo par chanson, il est possible de stocker jusqu'à 270-470 chansons MP3.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655801/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655800/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655799/image_3.jpg

Related Links

http://www.amazfit.com



SOURCE Amazfit