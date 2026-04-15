Lancement d'i4E, une nouvelle plateforme globale de technologies

AMSTERDAM, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- i4E B.V. se présente aujourd'hui comme une nouvelle plateforme globale d'innovation et d'octroi de licences de technologies, dont la vocation est de protéger les technologies innovantes et les commercialiser par l'octroi de license sur le marché global.

i4E - a new global technology platform focused on protecting and licensing market-ready technologies.

S'appuyant sur une vaste expérience en gestion et concession de licences de technologies brevetées à l'échelle mondiale, i4E soutient la conversion d'inventions en propositions défendables et adaptées à la concession de licences à l'échelle mondiale. L'expertise d'i4F est dans la rédaction, le dépôt, le traitement et la gestion adaptée des brevets, soutenus par une gouvernance stricte et un engagement stratégique à long terme dans l'octroi de licences et la monétisation des mêmes brevets. Cette approche combinée permet à i4E de fournir un cadre structuré pour protéger, positionner et commercialiser efficacement les innovations.

Son modèle se distingue par le fait qu'i4E associe l'expertise en propriété intellectuelle à la création de la demande commerciale par le biais d'un développement collaboratif et d'une participation opérationnelle, plutôt que de servir uniquement de dépositaire de droits.

Le portefeuille d'entreprises d'i4E comprend notamment i4F, un leader mondial d'octroi de licences de technologies dans le secteur de l'aménagement intérieur. D'autres acquisitions sont en cours et rejoindront prochainement le portefeuille d'i4E.

À propos d'i4E

i4E B.V. est une plateforme mondiale d'innovation et de technologie dont l'objectif est de transformer la propriété intellectuelle en technologies prêtes pour la commercialisation à l'international. Grâce à son expertise en stratégie de brevets, et en développement et commercialisation de technologies, i4E structure et développe à grande échelle des entreprises axées sur l'innovation brevetée et défendable, avec un fort potentiel de croissance à long terme. La plateforme combine l'excellence en matière de propriété intellectuelle, une gouvernance disciplinée et une portée mondiale pour créer une valeur d'entreprise durable.

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