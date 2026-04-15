Lancement d'i4E, une nouvelle plateforme globale de technologies

News provided by

i4E

Apr 15, 2026, 03:19 ET

AMSTERDAM, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- i4E B.V. se présente aujourd'hui comme une nouvelle plateforme globale d'innovation et d'octroi de licences de technologies, dont la vocation est de protéger les technologies innovantes et les commercialiser par l'octroi de license sur le marché global.

Continue Reading
i4E - a new global technology platform focused on protecting and licensing market-ready technologies.
i4E - a new global technology platform focused on protecting and licensing market-ready technologies.

S'appuyant sur une vaste expérience en gestion et concession de licences de technologies brevetées à l'échelle mondiale, i4E soutient la conversion d'inventions en propositions défendables et adaptées à la concession de licences à l'échelle mondiale. L'expertise d'i4F est dans la rédaction, le dépôt, le traitement et la gestion adaptée des brevets, soutenus par une gouvernance stricte et un engagement stratégique à long terme dans l'octroi de licences et la monétisation des mêmes brevets. Cette approche combinée permet à i4E de fournir un cadre structuré pour protéger, positionner et commercialiser efficacement les innovations.

Son modèle se distingue par le fait qu'i4E associe l'expertise en propriété intellectuelle à la création de la demande commerciale par le biais d'un développement collaboratif et d'une participation opérationnelle, plutôt que de servir uniquement de dépositaire de droits.

Le portefeuille d'entreprises d'i4E comprend notamment i4F, un leader mondial d'octroi de licences de technologies dans le secteur de l'aménagement intérieur. D'autres acquisitions sont en cours et rejoindront prochainement le portefeuille d'i4E.

À propos d'i4E

i4E B.V. est une plateforme mondiale d'innovation et de technologie dont l'objectif est de transformer la propriété intellectuelle en technologies prêtes pour la commercialisation à l'international. Grâce à son expertise en stratégie de brevets, et en développement et commercialisation de technologies, i4E structure et développe à grande échelle des entreprises axées sur l'innovation brevetée et défendable, avec un fort potentiel de croissance à long terme. La plateforme combine l'excellence en matière de propriété intellectuelle, une gouvernance disciplinée et une portée mondiale pour créer une valeur d'entreprise durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2954987/i4E.jpg
Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2955877/i4E_Logo.jpg

Contacts avec les médias
Gilliane Palmer
Tél : +31 641899515
[email protected]  
www.i4e.com

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

i4E se lanza como una nueva plataforma tecnológica global

i4E se lanza como una nueva plataforma tecnológica global

i4E B.V. se ha presentado hoy como una nueva plataforma global de innovación y licencia de tecnología, centrada en la protección y la licencia de...
i4E startet als globale Plattform für Technologietransfer

i4E startet als globale Plattform für Technologietransfer

i4E B.V. hat sich heute als neue globale Plattform für Innovation und Technologietransfer vorgestellt, deren Schwerpunkt auf dem Schutz und der...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics