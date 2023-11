Lancement du FHC 2023, « Façonner l'avenir de l'alimentation », qui rassemble des produits de haute qualité provenant du monde entier pour stimuler la modernisation industrielle

SHANGHAI, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La 26e foire internationale de Shanghai sur l'alimentation globale se tiendra du 8 au 10 novembre 2023 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) en Chine. Organisée par Shanghai Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., en collaboration avec la Chambre de commerce de Chine pour l'importation et l'exportation de denrées alimentaires, des produits indigènes et des sous-produits animaux, ainsi qu'avec la All-China Bakery Association, l'événement de cette année promet d'être un spectacle culinaire épique. Le FHC couvre une surface d'exposition de 170 000 mètres carrés, avec 30 pavillons d'exposition nationaux et régionaux et plus de 2 500 exposants. Il devrait attirer plus de 100 000 visiteurs professionnels, acheteurs et amateurs de cuisine. Voici quelques points forts qui feront du salon de cette année un événement incontournable.

En tant que passerelle pour la fusion des échanges alimentaires et commerciaux nationaux et étrangers dans l'industrie de l'alimentation et des boissons, le FHC 2023 a attiré 30 pays et régions, dont les États-Unis, le Danemark, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, la Russie, la Thaïlande, le Royaume-Uni, l'Union européenne, la Belgique, la Turquie, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, Chypre, etc. Ils présentent des spécialités et caractéristiques locales bien connues pour innover en matière de développement de l'industrie nationale de l'alimentation et des boissons, pour élargir leurs perspectives, pour offrir des choix plus riches et pour apporter également des expériences de produits plus distinctives et plus diversifiées aux marchés de consommation.

En tant que plateforme d'exposition complète dans le domaine de l'alimentation et de la restauration, le FHC n'est pas seulement une des tribunes les plus importantes qui a permis aux marques d'aliments et de boissons étrangères d'entrer sur le marché chinois. Avec la croissance rapide du pouvoir de consommation du marché intérieur, il a également attiré de plus en plus d'entreprises nationales influentes à y participer, et de nombreuses entreprises locales ont choisi de se joindre au FHC dans leur processus de démarrage et de croissance, de développement progressif et de renforcement.

Inscrivez les dates du 8 au 10 novembre 2023 dans vos agendas et préparez-vous à vivre une aventure gastronomique sans pareille. Restez à l'écoute, car nous vous rapporterons les dernières nouvelles et les faits marquants de l'événement. Nous avons hâte de vous voir à la 26e édition de la foire internationale de Shanghai sur l'alimentation globale au FHC. Pour toute demande de renseignements, pour vous inscrire et pour obtenir des informations, veuillez consulter notre site Web officiel ou contacter les organisateurs de l'événement à l'adresse suivante : https://www.fhcchina.com/en/

